Calcio venezuelano: al via la giornata che può dare i primi verdetti tra G4 e salvezza

CARACAS – La 27ª giornata, che parte oggi, può essere decisiva per verdetti importanti come le prime qualificate al G4, playoff per la Coppa Sudamericana e salvezza. Quando mancano 360 minuti al termine c’è ancora tanta suspence. Tutto è ancora in ballo e tutto può essere ancora messo in discussione, nelle 8 gare che si disputeranno tra oggi e domenica ci sono punti pesanti ancora in palio.

La lotta per entrare può decidersi in questa giornata in favore di squadre come Zamora e Metropolitanos che potrebbero qualificarsi in caso di vittorie contro UCV e Caracas. Più indietro ci sono Monagas, Deportivo La Guaira, Carabobo, Deportivo Táchira, Puero Cabello, Estudiantes e Caracas.

Più complessa la situazione legata alla corsa per non retrocedere. Deportivo Lara salvo in caso di vittoria esterna in casa del Monagas. Potrebbe garantire la sua presenza in Primera División anche il Mineros in caso di vittoria contro il Carabobo.

Potrebbe fare un passo importante per la salvezza anche l’UCV, ma dovrà fare i conti con la capolista Zamora. Il compito più difficile é quello dell’Aragua che andrà in casa ell’Estudiantes de Mérida e sperare in disgrazie altrui.

Questo il programma della 27ª giornata della Liga Futve: UCV – Zamora (oggi alle 17:00, stadio Olímpico), Hermanos Colmenárez – Deportivo La Guaira (oggi alle 19:15, stadio Agustín Tovar), Zulia – Portugesa (domani alle 17:00, C.D. Lino Alonso), Academia Puerto Cabello – Deportivo Táchira (domani alle 19:00, La Bombonerita), Monagas – Deportivo Lara (sabato alle 17:00, stadio Monumental), Caracas – Metropolitanos (sabato alle 19:15, stadio Olímpico), Mineros – Carabobo (domenica alle 17:00, CTE Cachamay) ed Estudiantes – Aragua (domenica alle 19:15, stadio Metropolittano).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)

