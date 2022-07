Calcio venezuelano: 3-0 a Pueblo Nuevo, il Táchira ferma la corsa dei Metropolitanos

Entornointeligente.com /

CARACAS – Era uno dei match più attesi della 20esima giornata della Liga Futve e non ha deluso le aspettative: il Deportivo Táchira tra le mura del suo Fortino, lo stadio Pueblo Nevo di san Cristóbal, ha fatto valere il fattore campo battendo per 3-0 la capolista Metropolitanos.

A scrivere il proprio nome sul tabellone luminoso ci hanno pensato Francisco Flores (26’), Maurice Cova (51’) e l’italo-venezuelano Rafael Arace (85’).

Grazie a questo successo dei gialloneri la situazione nella zona del «G4», quella che vale scudetto e Coppa Libertadores, é racchiusa in 4 punti: 37 punti Metropolitanos, 36 Zamora, 35 Monagas e 33 Táchira.

Nell’altro match clou di questo turno di campionato, il Caracas si é imposto per 3-1 sull’Estudiantes de Mérida. Dopo un giro di lancette, i padroni di casa vanno subito in vantaggio con il missile dal limite dell’area di Miguel Celis. Gli «académicos» hanno trovato il pari con il bellissimo gol di Jesús Vargas (14’). I «rojos del Ávila» si riportano in vantaggio al 31esimo con Ade Oguns, poi nella ripresa Juan Pablo Añor chiude la gara in favore della formazione capitolina.

Vittoria in rimonta del Monagas in casa dell’Aragua. Sul campo dell’Hermanos Ghersi, i giallorossi si portano sul 2-0 grazie alle reti di Arquimedes Hernández (3’) ed Ebby Pérez (39’), poi nella ripresa crollano sotto i colpi di Franklin González (63’), Juan Mota (81’), autorete di Manuel Trías (88’) e Lucas Mellado (90’+5).

Lo Zamora espugna il José Antono Páez: vittoria 2-3 contro il Portuguesa. Il «Penta» é il primo ad andare a segno con Jhon Chacón (31’), poi la squadra di Barinas trova il pari con Mauricio Márquez (62’). Al 64esimo, Galileo Del Castillo riporta in vantaggio i padroni di casa. Infine, i ragazzi allenati da Noel Sanvicente ribaltano la situazione con Jork Becerra (75’) e Sergio Sulbarán (89’).

Hanno completato la 20esima giornata: Academia Puerto Cabello – UCV 3-0, Deportivo La Guaira – Mineros 1-1, Hermanos Colmenárez – Deportivo Lara 3-1 e Zulia – Carabobo 2-0.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)

