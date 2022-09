Calcio: Salernitana-Empoli, pari tra gol ed emozioni

Entornointeligente.com /

SALERNO. – La Salernitana soffre, rimonta, si illude e alla fine è costretta al pari interno con un Empoli che comincia e chiude bene la sfida, meritandosi il quarto pareggio stagionale in una trasferta complicata.

Dopo il vantaggio iniziale di Satriano, ribaltano il risultato Mazzocchi e Dia, con Lammers a segno per il 2-2 a 10′ dal triplice fischio che toglie ai campani l’illusione accarezzata di raggiungere la Lazio e accodarsi a Juve e Inter.

Nicola, nonostante le tre gare in una settimana, cambia soltanto una pedina (Candreva per Bradaric) rispetto alla squadra che ha pareggiato a Bologna; più turnover per i toscani che si affidano al tandem Lammers-Satriano con Pjaca nel ruolo di trequartista.

Una scelta che premia la formazione di Zanetti, molto più vivace nella prima mezz’ora: Grassi detta i tempi in mezzo al campo, Pjaca riesce spesso a muoversi tra le linee, mettendo in difficoltà i campani. Lammers al 14′ tenta la battuta a rete da posizione defilata ma Sepe è attento e devia.

Cinque minuti dopo, l’olandese non sfrutta una bella azione di Pjaca – che va via con un tunnel a Candreva – e da buona posizione manca la conclusione. Nicola, approfittando anche del cooling break, prova a scuotere i suoi calciatori ma è l’Empoli a trovare il guizzo per il vantaggio: Henderson mette un gran pallone dalla sinistra, Satriano prende il tempo a Fazio e di testa mette la palla all’incrocio dove Sepe non può arrivare.

La squadra di casa impiega qualche minuto per reagire ma sul finire di tempo va prima vicina al pari con Vilhena (Grassi anticipa l’olandese al momento della conclusione) e, poi, riprende i toscani con un eurogol di Mazzocchi. L’esterno al 39′ fa tutto da solo: parte dalla sinistra, si accentra, entra in area, salta Ismajli e calcia di potenza alle spalle di Vicario.

Il gol dà fiducia alla Salernitana che riparte con un altro passo. Centoventi secondi e Mazzocchi va vicino alla doppietta: Vicario anticipa in tuffo Dia, la palla arriva all’esterno granata che calcia di prima intenzione ma la conclusione si perde alta sulla traversa. Nicola lancia nella mischia Daniliuc e Piatek, ultimi due colpi del mercato estivo e la mossa funziona. Il polacco si guadagna subito un angolo da cui nasce il vantaggio della Salernitana: Candreva (16′) batte corto per Vilhena che crossa al centro forte e teso, Dia ci mette la gamba sinistra e fa 2-1.

La Salernitana commette, però, l’errore di voler controllare la partita. E così, nell’ultimo quarto, viene punita. Lammers (36′) che tenta una conclusione dal limite, la palla viene deviata da Fazio e termina alle spalle di Sepe. È il gol che chiude il match: Salernitana ed Empoli si dividono la posta in palio.

