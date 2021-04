Calcio: Premier; Leicester allunga al 3/o posto, Crystal ko

Entornointeligente.com / (ANSA) — ROMA, 26 APR — Vittoria dal sapore di Champions per il Leicester, che si è imposto 2-1 sul Crystal Palace, nel posticipo della 33/a giornata di Premier League. La squadra di Brendan Rodgers è andata sotto dopo 12′, per effetto del gol degli ospiti firmato da Zaha; ha rimediato Castagne al 5′ del secondo tempo, mentre Iheancho ha regalato la vittoria alle ‘Volpi’ al 35′ della ripresa, battendo il portiere avversario Guaita. In classifica il Leicester è terzo con 62 punti, alle spalle di Manchester United (67) e Manchester City (77), ma soprattutto con un bel +4 sul Chelsea. (ANSA).

