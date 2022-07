Calcio: Kim al Napoli quasi fatta, su Acerbi anche Monza

Entornointeligente.com /

ROMA. – Dopo Roma e Juventus, con rispettivamente Dybala e Bremer, anche il Napoli batte un colpo nel calciomercato estivo edizione 2022. Il club partenopeo ha messo le mani su Kim Min-jae del Fenerbahce, il centrale sudcoreano classe 1996.

La conferma arriva dalle parole dell’allenatore del club turco, Jorge Jesus, che pur senza citare il Napoli o altri club ha fatto capire che il calciatore cambierà presto maglia: «La sua cessione è stata programmata. Ma è stata una sorpresa per me, l’ho saputo due giorni fa. Purtroppo il nostro club non può farci nulla, non possiamo trattenerlo».

Dal Napoli al Monza che continua a scalpitare mettendosi in fila per il centrale della Lazio e della Nazionale Francesco Acerbi. Intanto il club neopromosso ha piazzato un doppio colpo chiudendo per Gianluca Caprari: il calciatore ha lasciato Verona per tre milioni con la formula del prestito con il riscatto fissato a otto milioni che diventerebbe obbligatorio in caso di salvezza. Il club di Berlusconi e Galliani ha chiuso anche per Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001 della Juventus che nella scorsa stagione ha giocato in Serie B con il Vicenza. Il giocatore arriverà in Brianza in prestito con diritto di riscatto.

In fermento anche il mercato dei campioni d’Italia del Milan che puntano a per Charles De Keteleare del Brugge: i dirigenti rossoneri hanno visto il club belga per capire i margini di intesa: l’incontro è terminato nel pomeriggio e l’esito è stato positivo, le parti continueranno a trattare nei prossimi giorni. Il Milan è disposto ad offrire al Brugge un massimo di 32 milioni. Per i rossoneri è sempre calda poi la pista che porta a Renato Sanches. La conferma è arrivata dal presidente del Lilla Olivier Letang, che ha svelato l’interesse di due grandi club sul centrocampista portoghese, in Francia da tre stagioni: «Sanches ha due buone possibilità. Se è ancora qui con noi è perché non è stato ancora trovato un accordo con queste società. Ovviamente non dirò nulla sulla natura di queste discussioni, ma posso dire che il suo futuro sarà a Parigi o a Milano».

In casa Inter, con l’addio all’obiettivo di mercato Bremer, in cima alla lista dei desideri della dirigenza nerazzurra c’è Milenkovic della Fiorentina.

Continua a muoversi la Roma di Mourinho alla ricerca di un nuovo centrocampista: nel giorno della firma di Paulo Dybala, Georgino Wijnaldum sul profilo Instagram di 433 ha messo un like proprio sotto al fotomontaggio dell’argentino in spalle a Francesco Totti (nella celebre posa in cui l’ex capitano si scatta il selfie sotto la curva romanista). Un «mi piace» che ha letteralmente scatenato i tifosi della Roma sul web per l’olandese del Psg. (ANSA).

