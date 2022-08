Calcio: Juve subito sprint ma si ferma Di Maria

Entornointeligente.com /

TORINO. – Pronti, via e la Juventus parte forte: 3-0 al Sassuolo e subito una doppietta del bomber Vlahovic. Ma c’è un brutto imprevisto, l’infortunio di Angel Di Maria: dopo avere incantato la platea dell’Allianz Stadium con giocate, accelerazioni e un gol, il primo del campeonato bianconero, l’argentino è uscito a metà del secondo tempo per un guaio muscolare.

E si deve già fermare: «lesione di basso grado lungo l’adduttore della coscia sinistra», è stato il responso degli accertamenti radiologici effettuati questa mattina al J medical di Torino. Tra dieci giorni la verifica, di certo ‘El Fideo’ perderà le partite di agosto, con Sampdoria, Roma e La Spezia, ma la sua assenza potrebbe arrivare a una ventina di giorni. Un problema per Allegri, che già deve fare a meno dell’altro pezzo da novanta del mercato, Pogba, oltre che di Chiesa – ancora fuori una quarantina di giorni – e Szczesny, indisponibile per un paio di settimane.

Di Maria guarda alle cose positive: «Che bella felicità iniziare vincendo – il suo commento su Instagram – Congratulazioni al gruppo per la grande partita. E grazie ai tifosi per l’affetto ricevuto. Continuiamo a lavorare duro».

Bianconeri subito al lavoro oggi alla Continassa, per la seduta «di scarico», domani invece giorno di riposo, prima di iniziare a preparare la trasferta di lunedì prossimo a Genova contro la Sampdoria. «Con il Sassuolo abbiamo giocato una buona partita, con belle trame di gioco»; ha commentato Allegri; Juve meglio nel secondo tempo, quando «la partita è cambiata con qualche modifica, utile a dare tranquillità e coprire il campo nel modo giusto – è l’analisi del tecnico bianconero – Pensiamo al futuro e a fare entusiasmare il pubblico con grandi giocate. Ci siamo mossi bene ma è normale che si debba migliorare».

Vlahovic ha realizzato la seconda doppietta in maglia bianconera, dopo quella del 26 febbraio a Empoli: «Non sono ancora al 100%. Sto lavorando per raggiungere il massimo, ma ho avuto un problema non semplice», ha detto l’attaccante serbo, fermo un mese alla fine della scorsa stagione per la pubalgia. «Giocare con Di Maria è un grandissimo piacere. Credo che funzioneremo bene insieme».

L’argentino gli ha servito l’assist per il secondo gol dopo quello segnato su rigore alla fine del primo tempo. Fondamentale per Vlahovic partire a suon di reti: «Questa è una sensazione di cui non sarò mai sazio – il post dell’attaccante su Instagram – É solo l’inizio, ma abbiamo portato a casa una bella vittoria, grazie a tutti».

