HARRISON, 28 SET – L’Argentina ha battuto la Giamaica (3-0) in un’amichevole di preparazione ai Mondiali in Qatar disputata ad Harrison, in New Jersey. Lionel Messi, autore di una doppietta, sul terreno dello Red Bull Arena ha conquistato la 100/a vittoria con la maglia dell’Albiceleste. Julio Alvarez ha aperto le marcature per gli argentini e lo stesso Messi, entrato in campo al 10′ st, ha quindi firmato una doppietta nell’ultima mezz’ora di gioco. L’Argentina porta il record di imbattibilità a 35 partite, a -2 dal record che appartiene all’Italia. Ai Mondiali l’Argentina è stata inserita nel Gruppo C, Arabia Saudita, Messico e Polonia. (ANSA-AFP).

