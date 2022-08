Calcio: Genoa, Cagliari, Bari e Fabregas. É una super B

Entornointeligente.com /

ROMA. – Più che una Serie B, sembra una A/2. Il torneo cadetto di questa stagione 2022-’23, fra retrocessioni importanti come quelle di Cagliari e Genoa e ritorni dalla C di piazze del calibro di Bari e Palermo, mai come questa volta si presenta ricco di fascino e per questo da seguire con la massima attenzione.

Comincerà subito con il botto, perché il match inaugurale del torneo sarà quello di venerdì 12 (alle 20.45) tra due squadre ambiziose come il Parma di Buffon e Vazquez, e il neopromosso Bari che viaggia sulle ali dell’entusiasmo e, proprio in queste ore, sta cercando di mettere a segno un colpo che lo renderebbe ancor più temibile, ovvero prendere il danese Gytkjaer da Monza, un attaccante che, come si è visto nella scorsa stagione, in B fa la differenza.

La ciliegina sulla torta di un torneo di stelle è stato l’arrivo a Como di Cesc Fabregas, centrocampista campione del mondo con la Spagna nel 2010 e che ha vinto molto anche a livello di club fra Arsenal, Barcellona e Chelsea. Sembra già essersi immerso nella sua nuova realtà (di cui, in futuro, diventerà anche azionista): infatti si è messo in posa con moglie e figli, tutti con la maglia del Como, in riva al lago.

</div

A testimonianza della validità di un campionato che negli ultimi impegni di Nations League ha fornito tre esordienti alla nazionale di Roberto Mancini, Federico Gatti e Alessio Zerbin del Frosinone e Salvatore Esposito della Spal, la prima giornata proporrà subito una sfida tra retrocesse «di lusso» come Venezia e Genoa, che sarà anche un match fra due proprietà straniere, entrambe di investitori statunitensi. Ma, oltre all’aspetto tecnico, del Genoa del «mago» Blessin e del bomber Coda colpisce soprattutto il dato relativo agli abbonamenti, che hanno superato quota 16mila nonostante lo scivolone nella serie inferiore, a testimonianza di un amore che va ben al di là dei risultati. Tifosi «impazziti» anche in una Palermo ancora bardata di rosanero dopo la promozione ottenuta nella finale dei play off, a spese del Padova, festeggiata con tanto di maglia realizzata dal nuovo re della street art TvBoy (palermitano e tifoso rosanero doc). Ma a provocare l’entusiasmo è stato anche l’arrivo, in veste di nuovo proprietari, del gruppo che fa capo al Manchester City e quindi allo Sceicco Mansour bin Zayed che sul Palermo, visto il potenziale bacino di utenza nel mondo, punta molto negli anni a venire. Sognando i campioni che arriveranno, intanto ci sarà, sabato 13, un osso duro come il Perugia del nuovo tecnico Castori, uno che la serie B la conosce come le proprie tasche e che è l’asso nella manica del presidente Santopadre.

In Calabria c’è anche qui un nuovo proprietario, quello della Reggina Felice Saladini che ha súbito messo a segno il colpo Pippo Inzaghi per la panchina chiedendogli la promozione entro un triennio. L’altra calabrese Cosenza ha scelto invece un profilo più defilato, così come, pur avendo confermato gente del calibro di Glick, il Benevento che mVigorito stava per vendere.

La Spal di Joe Tacopina è in cerca della propria dimensione, Pisa e Brescia devono smaltire la delusione della mancata promozione, il Cagliari cercherà di trattenere Nandez in Sardegna e si affiderà alle alchimie tattiche di Liverani e ai gol della coppia Pavoletti-Lapadula.

L’Ascoli ha battuto la Roma in amichevole e per questo fa sognare i sostenitori bianconeri: intanto c’è la Ternana. C’è attesa per il ritorno del Modena dell’imprenditore della moda Carlo Rivetti, un «malato» di calcio che ha riportato il canarino sulla maglia dei gialloblù, e per l’esordio assoluto della matricola Sud Tirol che ha messo sette nuovi acquisti a disposizione del tecnico Zauli, ex Juve under 23.

Occhio anche al Frosinone, che ha preso Koné dal Torino e in avanti schiererà Moro, che il Sassuolo ha girato in Ciociaria e in C a Catania ha fatto sfracelli fino al fallimento della società.

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com