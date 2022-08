Calcio, Financial Times: New York Yankees investono nel Milan

Entornointeligente.com /

MILANO, 30 AGO – La franchigia di baseball dei New York Yankees e il fondo di investimento di Los Angeles Main Street Advisor – che annovera tra i suoi investitori LeBron James, il produttore musicale Jimmy Iovine e il rapper Drake – investiranno nel Milan con RedBird. Lo scrive il Financial Times aggiungendo che l’atteso closing è previsto per domani, quando verrà annunciato anche l’ingresso dei nuovi partner.

«L’accordo – si legge nell’articolo – potrebbe includere la programmazione del Milan su Yes Network, rete sportiva regionale di proprietà di un consorzio di cui fanno parte, oltre agli Yankees, anche Amazon, RedBird e Sinclair Broadcast Group. LeBron James, Iovine e Drake sono investitori passivi attraverso il fondo e non hanno avranno quindi partecipazioni dirette». Fonti vicine alla proprietà non commentano l’articolo e non confermano la data del closing. (ANSA).

