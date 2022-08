Calcio: doppietta al Monza, Dybala già idolo a Roma

Entornointeligente.com /

ROMA. – La Roma è prima in classifica da sola dopo gli anticipi della 4/a giornata e a piazzarvela è stato il giocatore più atteso, Paulo Dybala. Con un uno-due frutto di classe e opportunismo, nell’arco di 15 minuti nel primo tempo ha toccato i 100 gol in serie A, ha messo al tappeto un Monza già arrivato all’ Olimpico sotto il peso di tre sconfitte e ha mandato in paradiso una tifoseria che non chiedeva altra risposta all’ ennesimo tutto esaurito garantito alle casse del club.

Il compito della Roma contro l’ultima in classifica non era certo da brividi e probabilmente sarebbe stato svolto ugualmente con successo ma i lampi del campione argentino hanno fatto emergere i pregi della squadra, dalla solidità defensiva alla capacità offensiva, che in altre occasioni non era riuscita a mostrare. E’ presto per sognare dopo questo 3-0, ma comunque è più che lecito, come lo è pensare sull’altra sponda ad un addio alle porte per Giovanni Stroppa, specie se il prossimo derby in casa con l’Atalanta dovesse finire male. Josè Mourinho aveva promesso un corposo turnover dopo i balbettii dello Stadium e non si è rimangiato del tutto la parola, schierando Celik e Zalewski esterni al posto di Karsdorp e Spinazzola, mentre El Shaarawy è rimasto in panchina – dove ha trovato posto per la prima volta Belotti – dato che in avanti sono stati confermati Abraham e Dybala, con Pellegrini sulla linea dell’argentino.

In difesa Kumbulla ha dato respiro a Smalling, ma solo per mezz’ora a causa di un infortunio muscolare dell’albanese. Nel Monza c’è stato l’esordio da titolare di Pessina piazzato a centrocampo con Sensi e Machin alle spalle della coppia Caprari-Petagna.

Non intimorito nè dall’ambiente bollente nè dal finora deludente esordio in A, il Monza ha cominciato la partita meglio dei padroni di casa, piuttosto lenti e quasi distratti, riuscendo a portarsi più volte vicino all’area giallorossa ma senza creare pericoli. A cambiare le carte in tavola – e a togliere spunti per possibili nuove critiche alla squadra da parte di Mourinho – era però in agguato il vero asso in campo, Dybala, che su una buona sponda di testa di Abraham si è involato per 50 metri domando il pallone con pochi tocchi e freddando Di Gregorio con un sinistro chirurgico.

La prima rete in giallorosso della Joya ha suggellato l’amore già sconfinato dei tifosi per l’ex Juve, osannato dopo la prodezza, e il raddoppio arrivato al 32′, in scivolata su una corta respinta del portiere su tiro di Abraham, è stato accolto come il segno di un glorioso destino comune. Il 2-0 ha dato alla Roma tutta la tranquillità necessaria per controllare il resto della frazione, mentre il gioco del Monza è diventato ancora più confuso e irrisolto, facilmente arginato dalla difesa di casa.

Nella ripresa, dopo un’occasione della tripletta mancata da Dybala, il Monza ha cercato qualche affondo nell’area giallorossa, ma Rui Patricio non ha mai rischiato troppo, mentre la Roma ha avuto più spazi per ampliare il vantaggio. Pellegrini me Abraham ci hanno provato, Ibanez di testa c’è riuscito al 16′ per il 3-0 che non è più cambiato. Gli ultimi brividi sono venuti dai boati del pubblico per l’uscita di Dybala, sostituito da El Shaarawy, e l’esordio di Belotti, che è andato anche vicinissimo a bagnarlo con una rete. Se l’argentino a Roma è già mun idolo, il secondo avrà tempo per cercare uguale ruolo.

