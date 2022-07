Calcio donne, 2-0 al Perú: seconda vittoria per la Vinotinto nella Coppa America

Entornointeligente.com /

CARACAS. – Grazie alle reti di Deyna Castellanos e Oriana Atuve, la Vinotinto ha superato per 2-0 il Perú in una gara valevole per la Coppa America femminile.

Dopo la vittoria 1-0 contro l’Uruguay, la nazionale allenata dall’italiana Pamela Conti continua a dimostrare che non è seconda a nessuna conquistando uun’altra vittoria in questa fase a gironi. Nella sfida contro le Incas, la migliore in campo é stata la calciatrice che dalla prossima stagione giocherá con il Manchester City.

Nel match disputato nello stadio Centenario di Armenia, la nazionale é andata subito vicinissima al gol grazie alla zuccata di Nairelis Gutiérrez su assist della Castellanos.

Al 19esimo, le peruviane hanno sfiorato il gol con Scarleth Flores, il suo tiro si é stampato sul palo. Al 40esimo, il Venezuela ha inaugurato la casella dei marcatori grazie alla solita Castellanos che ha sfruttato al meglio un errore della difesa inca

Nella ripresa, le peruviane hanno sfiorato il pari con Sandra Arévalo con un missile dal limite dell’area, anche questo tiro si é stampato sul palo. Fortunatamente il Venezuela si é portato sul 2-0 grazie ad Altuve che ha sfruttato al meglio un rimpallo della portiere inca.

Con questo risultato e la vittoria 5-0 dell’Argentina contro l’Uruguay la situazione nel girone B é la seguente: Brasile, Argentina e Venezuela con 6 punti, seguono a quota 0 Perú ed Uruguay.

La nazionale torna in campo questa sera quando alle 17:00 affronterà il Brasile, l’altra sfida in programa Perú – Uruguay alle 20:00.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)

