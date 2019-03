Entornointeligente.com /

(ANSA) — ROMA, 2 MAR — “Nel primo tempo siamo stati al di sotto delle aspettative, meglio nel secondo poi il rigore ci ha tagliato le gambe”. Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco sintetizza così la dura sconfitta 3-0 nel derby: “mentalmente quest’anno gira in un certo modo, è stato un approccio non positivo, ma il 3-0 è stato un risultato troppo pesante per quello che si è visto nel primo tempo. Nessuno pensava alla Champions e al Porto”.

