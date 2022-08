Calcio: De Ketelaere visite e firma, Milan non si ferma

Entornointeligente.com /

ROMA. – Primo giorno dalle sfumature rossonere per Charles De Ketelaere. Arrivato nella notte a Linate insieme con la famiglia, atteso dai giornalisti e dai tifosi, il belga ha cominciato la sua avventura al Milan.

Questa mattina ha svolto le visite mediche, ricevuto l’idoneità sportiva e nel tardo pomeriggio ha raggiunto la sede del club rossonero per firmare il contratto. É tutto vero, dunque, dopo settimane di contatti, due incontri a Lugano e a Bruges e una trattativa serrata, in cui il Milan ha dovuto alzare l’offerta per aggiudicarsi il trequartista.

Il club è soddisfatto per quello che al momento è l’acquisto mpiù importante di questa sessione di mercato. Non un nome altisonante, non un campione affermato, ma un giovane di prospettiva, un calciatore di talento che in Serie A potrebbe sbocciare definitivamente, come accaduto a Leao e Theo Hernandez. Questa la speranza di Elliott e dei dirigente sportivi. Non a caso De Ketelaere, costato 32 milioni più tre di mbonus, è l’investimento più dispendioso della gestione Maldini-Massara e tra i colpi più onerosi messi a segno dalla proprietà statunitense, ai livelli di Piatek e Paquetà, ma che si spera abbia una riuscita diversa.

Un acquisto importante che non è stato accompagnato da cessioni importanti. Pezzi da «novanta» non sono stati venduti e il Milan ha cercato di rinforzare ogni reparto. Lo sta facendo con l’attacco e il centrocampo – anche se cerca ancora un innesto per sostituire Kessié – e lo vuole fare in difesa – manca all’appello un difensore centrale dopo l’addio di Romagnoli. A centrocampo tramonta la pista Chukwuemeka, l’Aston Villa e il Chelsea hanno trovato l’accordo per il trasferimento. Resta viva invece la trattativa per Renato Sanches, che oggi non si è allenato con il Lille. Il centrocampista gradirebbe maggiormente vestire la maglia del Psg, ma Maldini punta a fargli cambiare idea. In difesa invece si lavora per Tanganga. Al momento il Milan ha speso circa 40 milioni tra De Ketelaere e i riscatti di Florenzi e Messias ma ha anche abbassato il monte ingaggi: Romagnoli percepiva circa 6 milioni netti all’anno, come Ibrahimovic che con il nuovo contratto prenderà poco più di 1 milione. E non c’è più Kessiè, il cui ingaggio ammontava a 2.8 netti a stagione, anche se prossimamente andranno discussi i rinnovi di Leao, Tomori, Bennacer e Kalulu, giocatori che hanno fatto la differenza nella vittoria dello scudetto. Valutazioni e prospettive dell’ultimo mese di mercato a quasi dieci giorni dall’inizio di un campionato che il Milan vuole vivere ancora da protagonista.

Contro l’Udinese per il debutto di sabato 13 agosto sono attesi 70 mila spettatori a San Siro: c’è uno scudetto da onorare e – sperano i rossoneri – tenere stretto.

