Calcio, azzurri: nuova maglia Italia, celebra cultura Nazionale

ROMA, 29 AGO – Una maglia inedita per celebrare la cultura della Nazionale e il design. E’ il nuovo audace kit Away dell’Italia svelato dalla Puma che il cui linguaggio di design reinterpreta i modelli nazionali del calcio e della cultura, unendoli per trasformare la maglia in un capo rappresentativo per la Nazione e le squadre nazionali. La nuova maglia è disponibile in due versioni. La maglia Authentic è caratterizzata dal tessuto ad alte prestazioni ULTRAWEAVE e dalla tecnologia traspirante dryCELL, che la rendono la maglia più leggera e confortevole che Puma abbia mai realizzato. La versione Replica è realizzata al 100% con poliestere riciclato ed è dotata della tecnologia traspirante dryCELL per mantenere la pelle asciutta per tutti i 90 minuti e oltre, indipendentemente dall’ora, dal campo o dal luogo.

Sia la maglia Authentic che Replica sono realizzate con materiali riciclati al 100%, escluse le rifiniture e le decorazioni, come passo verso un futuro migliore. La maglia bianca si accende con grafiche audaci e dettagli che si ispirano con orgoglio ai colori della bandiera nazionale. Le rifiniture dorate rendono omaggio all’età calcistica d’oro dell’Italia. Get ready to represent, con la nuova maglia Away dell’Italia, disponibile dal 29 agosto su puma.com, Puma store e presso retailers specializzati nel mondo. (ANSA).

