In Spagna i principali indicatori dell’evoluzione della pandemia Covid sono diminuiti nell’ultima settimana, con un’incidenza tra gli over 59 anni che si attesta a 475,9 (219 punti in meno), l’occupazione ospedaliera è scesa al 6,6% e nelle terapie intensive è inferiore al 5 % (4,9).

Secondo i dati aggiornati del ministero della Salute, martedì i pazienti Covid ricoverati negli ospedali sono stati 7.836, rispetto ai 9.826 di una settimana fa, di cui 431 in terapia intensiva, 85 in meno rispetto al 26 luglio.

Redazione Madrid

