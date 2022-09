Calandria: La mayoría de limeñas considera a internet ‘un bien de primera necesidad’

Entornointeligente.com /

Así lo señala el sondeo de opinión «Brechas digitales con enfoque de género» realizado por el Observatorio de Medios y ejecutado por la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. El 100 % de encuestadas indica que tiene acceso a internet y lo usa al menos 4 horas al día para chatear por WhatsApp y acceder a sus redes sociales. Entre tanto, el 52 % se conecta desde la red de su casa, el 34 % a través del plan de su teléfono móvil y el 14 % por otras redes, como la del trabajo, familiares o alguna institución educativa. El estudio de Calandria indaga también sobre los problemas en el uso de internet. Al respecto, el 36 % de la encuestadas sostiene que la dificultad más recurrente es la conectividad. Otros inconvenientes son atender al mismo tiempo las labores domésticas, como cocinar y cuidar a los niños (19 %), no tener un espacio adecuado en casa sin ruido (13 %), no tener dinero para recargar datos (10 %) y no tener tiempo (8%). Solo el 14 % afirma que no tiene problemas. Desinformación y manipulación De acuerdo con la presidenta de Calandria, Marisol Castañeda, la mayoría de las mujeres tiene acceso a equipos tecnológicos en casa, sin embargo, más del 30 % los comparte con sus familiares, principalmente la computadora y la laptop. Además, menos de la mitad de las mujeres ha recibido capacitación en el uso de redes, plataformas, programas y herramientas digitales. Castañeda agregó que prácticamente la tercera parte de las encuestadas no sabe reconocer una noticia falsa, «lo que implica que un grupo significativo se encuentra expuesto a la desinformación y manipulación en temas claves». Los hallazgos del estudio indican que las brechas sociales y económicas se han convertido en brechas digitales, no solo por el desarrollo de las nuevas tecnologías, sino porque la irrupción también representa nuevos retos y desafíos no previstos o planificados en el mediano y largo plazos. Uso de redes sociales El estudio de Calandria también revela que la red social favorita por las limeñas encuestadas es WhatsApp (40 %), seguida por Facebook (34 %) e Instagram (14 %). La menos usada es Twitter (1 %) y aparece TikTok (11 %) como una red que empieza a crecer en las preferencias de las mujeres. Los temas en torno a los que más opinan las encuestadas en internet y redes sociales son salud (32 %), educación (16 %) y género (14 %). Otros temas asociados con la política, el medio ambiente, la desigualdad económica o la discriminación aparecen en menor medida. Además, un 16 % de mujeres manifiesta que no participa en conversaciones sobre estos temas en los espacios digitales. Por otro lado, las fuentes informativas en línea más confiables son los medios tradicionales como la TV, la radio y la prensa (27 %), y las redes sociales de estos medios (20 %). Las fuentes en las que menos confían son los y las ‘influencers’ (2 %) y las amistades (4 %). [Lea también: Dely Goicochea, la peruana que ha enseñado a 5 mil niños a crear apps y videojuegos ] Más en Andina: ????? El 43% de las candidaturas para las elecciones regionales y municipales de este año (ERM 2022) corresponden a mujeres, informó el Jurado Nacional de Elecciones ( @JNE_Peru ). https://t.co/Ws6MIxWqlZ pic.twitter.com/Jlf2ljVG2w

