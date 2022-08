Cala il prezzo del petrolio, benzina scende a 1,833 euro

Entornointeligente.com /

ROMA. – Prezzi dei carburanti ancora in discesa, anche se in ritardo, sulla scia del crollo del prezzo del petrolio, con il Brent giù del 25% dall’inizio di giugno.

La mbenzina in modalità self, rileva Quotidiano Energia, si attesta mediamente a 1,833 euro al litro, contro l’1,861 di venerdì. Mentre il diesel self fa registrare un prezzo medio di 1,815 euro al litro.

Ma ad avvertire su una possibile inversione del trend è Goldman Sachs, che in uno studio spiega come rimangano forti le ragioni per un aumento dei prezzi del greggio, anche in presenza di shock quali «recessione, politica cinese zero-Covid e settore immobiliare, rilascio delle riserve strategiche Usa e produzione russa in ripresa ben al di sopra delle aspettative», con il mercato che rimane in un disavanzo maggiore di quanto ci si aspettasse negli ultimi mesi.

Ne deriva che i prezzi del petrolio, secondo le previsioni della banca americana, non si abbasseranno in modo significativo nemmeno di fronte alle crescenti spinte recessive sull’economia mondiale. Il mercato petrolifero, si legge nel report, rimarrà «in un déficit insostenibile ai prezzi correnti», e il suo bilanciamento richiede ancora «l’abbattimento della domanda di petrolio, oltre al rallentamento economico in corso».

Quanto ai mesi scorsi il forte ribasso dei prezzi del Brent secondo Goldman Sachs può essere spiegato «dall’aggravarsi della crisi energetica russa, poiché aumenta i costi di trasformazione del greggio dal suolo alla pompa in tutto il mondo, mentre crescono anche i prezzi del gas nell’Ue, le tariffe di trasporto e l’utilizzo della raffinazione globale».

Lo studio sottolinea inoltre la divergenza tra il prezzo del Brent, che era in media di 110 dollari al barile a giugno-luglio, e il prezzo globale del carburante al dettaglio, equivalente a 160 dollari al barile, spiegando come «la disconnessione tra i prezzi finanziari al dettaglio e quelli finanziari del Brent» sia «stata molto più ampia di quanto ci si aspettasse».

Se le previsioni della banca americana troveranno conferma, il nuovo trend rialzista potrebbe surriscaldare nuovamente i prezzi finali della benzina che, al momento, nel nostro Paese sono «raffreddati» dal taglio di 30 centesimi delle accise sui carburanti, che il governo ha deciso di prolungare al 20 settembre attraverso il decreto aiuti bis.

Intanto i prezzi alla pompa della benzina fanno registrare valori più alti al servito, con un costo medio di 1,977 euro al litro, in calo rispetto ai 2,010 euro di venerdì. La media del diesel servito è invece 1,960 euro al litro, contro 1,991 registrato alla fine della scorsa settimana. I prezzi del Gpl si posizionano tra 0,814 e 0,838 euro al litro. In controtendenza invece il prezzo medio del metano per auto, che sale collocandosi tra 2,202 e 2,693 euro.

Mentre l’Opec+, con la modesta decisione di aumentare la produzione di petrolio a settembre di soli 100 mila barili al giorno, non asseconda al momento le preoccupazioni occidentali sul caro energia, nei primi sei mesi del 2022 il costo che l’Italia ha sostenuto per rifornirsi di greggio dall’estero è salito del 79,3% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Incremento che, segnala l’Unem, non tende a rallentare ed è stato ulteriormente appesantito dall’indebolimento dell’euro nei confronti del dollaro Usa.

(di Marco Assab/ANSA).

