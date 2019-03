CAL no dio paso a investigación a Elizabeth Cabezas

Entornointeligente.com / ECUADOR.- La propia presidenta de la Asamblea se abstuvo de votar por su investigación, según Cristina Reyes. Foto: Twitter La investigación a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, tras la filtración de un audio, no tuvo eco en el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Tras varias horas de sesión, se conoció la tarde del 25 de marzo de 2019 que la moción no contó con los votos necesarios para su aprobación, aunque un comunicado del parlamento señala que fue por “no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”. Al término de la reunión, Cristina Reyes, legisladora socialcristiana e integrante del CAL, explicó lo suscitado. “Fue una sesión bastante contradictoria, forzada, en la que se nos intentaba persuadir de que no se cumplían los requisitos para la calificación de la denuncia contra la presidenta de la Asamblea. En mi opinión, sí se cumplían tales requisitos para que se inicie una investigación y se conforme una comisión multipartidista, esa es la coherencia y la transparencia con la que nos hemos manejado. La propia presidenta manifestó que si se llegara a presentar una denuncia en su contra, ella se haría a un lado, pero eso no ocurrió”.Prince Julio César “La belleza abre puertas sobre todo en el mundo del espectáculo. Nunca he sido un proxeneta”

Las asambleístas Viviana Bonilla y Verónica Arias no acudieron a la sesión, mientras que Patricio Donoso y la propia Cabezas se abstuvieron de votar por la moción.

Según Reyes, el problema se presentó cuando se revisó la documentación y la denuncia, presentada por la legisladora Amapola Naranjo, no estaba juramentada. "Había un alcance de dicha denuncia, que estaba notarizada, por supuesto que constituye una denuncia juramentada, como no constaba en la primera denuncia, sino en el anexo la palabra juramentada, no se la aprobó. Lo que cabe, si realmente hay transparencia, es que las partes vuelvan a presentar otra denuncia".

