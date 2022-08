Cajamarca: suman 10 los fallecidos por covid-19 desde el inicio de la cuarta ola

Entornointeligente.com /

Rocío Portal Vásquez, directora ejecutiva de Salud de las Personas de la Diresa Cajamarca , informó a la Agencia Andina que los decesos registrados en las provincias de Cajamarca (4), Hualgayoc (3) y Jaén (3) son adultos mayores que no contaban con las dosis completas de la vacuna y que su situación empeoró debido a otras enfermedades. Ante este panorama, incidió en la importancia de cumplir el proceso de vacunación, considerando el incremento de infectados con un porcentaje de positivad que supera el 50 % y que irá aumentando en los próximos días tras las festividades patronales realizadas recientemente en diversas provincias de la región y por las Fiestas Patrias. «Vamos a tener más infectados por las fiestas realizadas hace unos días donde la gente dejó de utilizar la mascarilla que es básico para el cuidado de la salud. No se respetó el distanciamiento y eso nos preocupa porque probablemente la próxima semana aumente el número de contagios», indicó Portal, al precisar que los jóvenes desbordaron en las fiestas sin el cuidado sanitario. La Diresa desarrolla estrategias sobre la cuarentena, vigilancia de contagios y vacunación. «Tenemos capacidad resolutiva, estamos preparados con infraestructura, equipamiento y recurso humano; pero no es un tema solo de nuestro sector, es un tema de personas que se han relajado en el cumplimiento de las medidas sanitarias, de acceder a la vacunación», aseveró. La funcionaria comentó que está falleciendo población vulnerable que no ha recibido la vacuna completa, sobre todo, adultos mayores que les falta la segunda, tercera y cuarta dosis. «En ese esfuerzo estamos, de acortar la brecha. La cobertura de vacunación también es baja en los niños de 5 a 11 años y estamos coordinando con el sector educación, concientizando a los padres para que sus hijos puedan completar las dosis». Según el proceso de vacunación, Cajamarca registra un 86 % con la primera dosis, 80 % con segunda dosis, 55 % con tercera dosis y solo el 9 % de la población con la cuarta dosis. «Cuando el virus llegue a una persona con factor de riesgo y sin vacunas, nos vamos a enfrentar a problemas de muerte. Eso no queremos que suceda, por ello, es importante acceder a la vacuna y utilizar las medidas de bioseguridad, es lo único que le pedimos a la población», reveló la directora ejecutiva de Salud de las Personas de la Diresa. Trabajo conjunto Desde diciembre del año pasado, la ONG Prisma, con apoyo de Usaid, trabaja conjuntamente con la Diresa el proyecto de apoyo a la vacunación contra el covid-19. «Esta labor consiste en apoyar la implementación de planes de vacunación mediante seis componentes: planificación, implementación, proceso de fortalecimiento de capacidades del personal de salud en temas de vacunación segura, cadena de frio, fármaco vigilancia y estrategias comunicacionales», informó la representante de Prisma, Yardeni Julcamoro Asencio, coordinadora regional del proyecto. En declaraciones a la Agencia Andina , Julcamoro reveló que uno de los componentes tiene que ver con la participación comunitaria y se incide en la sensibilización sobre los beneficios de la vacuna y la importancia de completar las dosis. «aclaramos las dudas y mitos de la población sobre la vacuna, la percepción negativa que los lleva a rechazar la dosis. Hemos tenido experiencias que luego de la sensibilización cambian de decisión y acceden a vacunarse». Mucha gente piensa que la vacuna los vuelve estéril, que produce impotencia en los varones, que en dos años van a morir, que les insertan un chip. «Cuando les explicamos estos mitos, cambian su percepción. Ellos indican que no han sido capacitados y toda esa información les llega por redes sociales», subrayó. Prisma inició la primera fase del proyecto en abril del 2021 en las regiones de Cusco, Lambayeque, Piura, Ucayali y Ancash. La segunda fase se inició en diciembre de 2021 en las regiones de Ayacucho, Junín, Huancavelica y Cajamarca. «El proyecto finaliza en octubre próximo y esperamos contribuir al cierre de brechas de vacunación y llegar al 80% de vacunados con la tercera dosis», indicó Yardeni Julcamoro. Más en Andina: (FIN) ELJ/MAO Publicado: 11/8/2022

