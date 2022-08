Cajamarca: joven becario busca revalorar el trabajo de los enfermeros en el país

Entornointeligente.com /

Hoy recuerda que tenía solo siete años, cuando empezó con esa actividad y que poco después le mostró el camino que debía seguir en el el futuro y luego lo llevó a estudiar Enfermería. Años después y como estudiante en la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC), descubriría que así nació dicha profesión en el Perú: como una actividad de caridad y que él ahora quiere poner en valor a través de una investigación científica. Lea también:[Pronabec: verdades y mitos sobre el deber de los becarios tras culminar sus estudios] Jhan Carlos es ganador de la Beca Permanencia del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativ o (Pronabec) del Ministerio de Educación . Ha realizado una pasantía de investigación con la doctora enfermera Elizabeth Nuñez Carrasco, de la Universidad de Santiago de Chile, quien es experta investigadora de la historia de la enfermería en el país del sur. Juntos realizaron un estudio de tipo cualitativo, a través de la historia de vida de la doctora enfermera peruana Marina Estrada. «Fue una de las primeras doctoras en enfermería. Fue muy duro para ella destacar por ser mujer, por ser enfermera, en una época con machismo y en la que enfermería además estaba subordinada a la medicina. Ella postulaba a cargos de la alta dirección académica y no era tomada en cuenta por ser mujer y enfermera», relata Jhan Carlos. La enfermería en el Perú, dice Jhan Carlos, nace como una actividad de caridad religiosa para la atención de los enfermos. Luego, se convirtió en un oficio y finalmente en una profesión, como se le conoce en la actualidad. La historia de Jhan Carlos es similar: ha participado de diferentes voluntariados desde que tenía solo siete años, en su colegio parroquial Señor de Huamantanga de la congregación religiosa Hijas de Cristo Rey. «Las religiosas me enseñaron la solidaridad, la humildad y la empatía y es Ana Melva Delgado Olivera, mi mamá, quien, además me enseñó ayudar a los que lo necesitan», dijo el joven oriundo de Jaén. Los voluntariados que ha realizado Jhan Carlos en la atención de enfermos, ancianos y personas con discapacidad fue durante su etapa escolar. Ingresó al seminario y fue parte de la Orden de los Ministros de los Enfermos , más conocidos como Religiosos Camilos , que tienen la misión de efectuar labor pastoral de la salud, donde empezó a destacar, además, por sus habilidades en los estudios. «Iba a ser sacerdote, pero al definir mi vocación me di cuenta que tenía que seguir órdenes de los padres superiores y yo no quería tener límites, por eso opté por la carrera de Enfermería, porque nada aquí te detiene para servir a los demás», explica Jhan Carlos. Además de la beca del Pronabec, este hjovem cajamarquinmo ha ganado la Beca Santander y es miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Enfermería del Perú (Soceep). Asimismo, ha sido impulsor y fundador en Jaén de una sede UNC de la Asociación Nacional de Estudiantes de Enfermería del Perú (ANEEP) , lo que ha beneficiado a los estudiantes de enfermería de esta provincia, al permitirles acceder a capacitaciones –muy importante en la época de pandemia-, cursos y una red de contactos. «Lo más importante es que nuestras voces se puedan escuchar a escala nacional por medio de la asociación», enfatiza el estudiante de 23 años. Su alegría por servir y su empatía con los enfermos le vienen del ejemplo de ternura al prójimo que recibió de su mamá. Para él es muy importante mostrar una vocación de servicio en su profesión y siempre acompañada por la investigación y el estudio, para una mejor calidad de vida de las personas que más lo necesitan. (FIN) NDP/JCB/TMC Más en Andina: Este feriado largo, el distrito de Santa Rosa de Quives, en la provincia de Canta, se convierte en uno de los lugares más atrayentes para visitar. ?? https://t.co/j2Ln6hQ4fV Fieles podrán dejar sus peticiones a Santa Rosa de Lima en el pozo de los deseos. pic.twitter.com/51GZDDOfui

Publicado: 29/8/2022

