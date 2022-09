Cajamarca: Festival Caxacuy promoverá el consumo y comercialización del cuy en la región

Entornointeligente.com /

«El objetivo es incrementar la cadena de consumo. Esperamos llegar este año a un 15 %. La pandemia ha hecho que eso sea posible, la carne de cuy ha ayudado a recuperar a enfermos de covid-19, en el tratamiento de pacientes con cáncer y es un alimento especial contra la anemia «, afirmó Napoleón Delgado Rosales, presidente del CaxaCuy. En diálogo con la Agencia Andina , Delgado es coordinador del proyecto de cuyes en Agro Rural Cajamarca y comentó que el festival surgió a propuesta de las organizaciones de productores y que en el camino se han ido sumado diversas instituciones públicas y privadas, además de la academia con la Universidad Nacional de Cajamarca. «El Festival CaxaCuy es un espacio de coordinación permanente, de reuniones todo el año entre las organizaciones que trabajamos en torno a esto. Hacemos jornadas de capacitación con los productores y diferentes actores como la academia», refirió, al incidir que Cajamarca cuenta con más de 200,000 productores de cuy. Sostuvo que la masificación del consumo de carne de cuy no solo debe ser en momentos festivos. «Tradicionalmente se consume la carne de cuy en cumpleaños y bautizos, cuando debería ser de manera frecuente por su alto valor nutritivo, especialmente para los niños porque ayuda a combatir la anemia». La cadena del cuy es una de las más importantes porque genera identidad, desarrollo económico local, participan las mujeres y la buena noticia es que «estamos trabajando juntos la parte pública, privada y academia», indicó Delgado. Para el concurso de juzgamiento – a realizarse el sábado 15 de octubre en la plazuela La Recoleta – se han inscrito hasta el momento 30 organizaciones de productores; no obstante, las conferencias magistrales a desarrollarse el 12 y 13 de octubre en el centro de convenciones Cesar Paredes Canto, participarán 12 expositores nacionales. Durante el evento, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) lanzará la línea Inka Cuy, también se realizará el festival gastronómico con la participación de escuelas de chef, restaurantes, personas dedicadas al arte culinario, y la participación de artistas que harán la canción del cuy. Negocio rentable Napoleón Delgado afirmó que la producción de cuy es un negocio altamente rentable y las provincias con mayor producción en esta región son Cajabamba y San Marcos que alcanzan el 40 % de la producción regional. El cuy va al mercado local y nacional para consumo, y también se exporta a países como Ecuador, Colombia y Bolivia. «El corredor económico Crisnejas comercializa unos 30 mil cuyes semanales en la provincia cajamarquina de Jaén, que tiene un alto consumo a nivel regional», acotó. En otro momento, Delgado comentó que los programas sociales deberían priorizar el consumo de este alimento. «Cajamarca es el primer productor de cuy a nivel nacional. Tenemos varios productos que pueden entrar a la canasta del programa Qali Warma. El valle Condebamba (provincia de Cajabamba) cuenta con un centro de procesamiento primario de cuy que permite tener productos con estándares de calidad requerido para alimentación humana», puntualizó. Charlas magisteriales Mejoramiento genético, elaboración de vacunas para cuyes, trabajo sanitario y bioseguridad, alimentación, cultivos de forrajes (alfalfa), organización y conformación de cooperativas, valor agregado (transformación) a la producción del cuy, cadena productiva y su impacto en el desarrollo económico local, importancia del estudio de enfermedades en sistemas de producción, son temas que se abordarán el 12 y 13 de octubre. Judith Estela Manrique, especialista en mejoramiento genético del INIA Cajamarca, reveló a la Agencia Andina que actualmente se comercializa cuy a Colombia, Ecuador y Bolivia. «Con la apertura de la tasa arancelaria esperamos que el mercado extranjero crezca. El mejor cuy está en el Perú y Cajamarca es la cuna del cuy», «Todos los años vienen productores de Ecuador y Colombia a adquirir cuyes, el problema es que no tenemos un reglamento para tránsito de cuy, no se puede hacer una revisión sanitaria para que el producto salga. Se comercializa cuy al extranjero dentro del rubro despojos», indicó Estela, al precisar que se cuenta con un permiso especial. Combo nutricional El CaxaCuy ofrecerá un combo nutricional durante el festival con productos propios de esta región: la papa, la chicha morada de maíz INIA 601 y el cuy. «La propuesta del comité organizador busca promover el consumo de nuestros productos», sostuvo Alicia Medina Hoyos, investigadora del maíz morado INIA 601. Los tres productos tienen diferentes formas de comercialización. «Nosotros queremos que el maíz morado ocupe el espacio que merece porque va a beneficiar a los productores, y la otra parte es el valor agregado con la chicha morada, dar a conocer la potencialidad que tiene este producto al consumirlo», remarcó. La ingeniera del INIA Cajamarca destacó que los productores de maíz comercializaron recientemente su producto a 50 soles la arroba (maíz en mazorca). «Es un precio importante. Ahora estamos en proceso de comercialización de tusa y panca seca picada». «Estamos vendiendo en el mercado de Lima y este año se ha sumado La Libertad, dos regiones que vamos a comercializar tusa y bráctea seca picada», puntualizó. Más en Andina: San Martín celebra: Alto Mayo figura en Top 100 de mejores historias de Green Destinations https://t.co/1Rk3hhIfYG a través de @Agencia_Andina

— Moisés Aylas Ortiz (@regionalesand) September 29, 2022 (FIN) ELJ/MAO Publicado: 29/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com