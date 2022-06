Cajamarca: en julio se inicia nueva etapa de investigación arqueológica en Santa Apolonia

Entornointeligente.com /

En declaraciones a la Agencia Andina , Cusicanqui reveló que recientemente presentó el proyecto de la segunda etapa de investigación al Ministerio de Cultura para su aprobación, trabajo que es auspiciado por la Municipalidad de Cajamarca, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la Universidad de Harvard de Estados Unidos. «Nuestro objetivo al final de los seis meses (cuatro meses de excavación y dos de análisis de laboratorio) es hacer una publicación de los descubrimientos en Santa Apolonia, resultado de una investigación exhaustiva , de saber cómo fue la construcción del Apu de la colina a través de los 2,000 años de ocupación», acotó. Sostuvo que el segundo objetivo es la conservación y puesta en valor del espacio arqueológico , propuesta que fue presentada a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca (DDC) a través de un grupo interdisciplinario para hacer un centro de interpretación y conservar los restos arqueológicos que este año se espera descubrir en la colina . «Estamos a la espera de la respuesta del Ministerio de Cultura y coordinar con ellos que no solamente se dé la investigación, sino que, en el futuro se pueda gozar de estos espacios todo el año, un espacio de interpretación que sirva para formar y hacer más investigación que es lo que queremos lograr como equipo de trabajo». «Se trata de una propuesta integral que esperamos nos apoyen. La preservación del patrimonio tiene como objetivo que la arquitectura sean espacios techados para mostrar . No sabemos cuánto tiempo tomará concretarlo, pero ese es el objetivo a mediano plazo, que los sitios no se cubran y sean expuestos todo el año para la gente que visita Santa Apolonia, para la población cajamarquina», aseveró. Respecto a la publicación de la investigación, adelantó que se hará conjuntamente con la municipalidad de Cajamarca, con quien se coordina el trabajo de dos años y que con su apoyo inaugurarán en julio próximo el centro de conservación e investigación arqueológica que funciona en la municipalidad. «Tenemos microscopios y computadoras. Los arqueólogos y alumnos de la escuela taller San Antonio hacen sus prácticas en el laboratorio. Este espacio conservará todo lo que vamos a excavar en Santa Apolonia para análisis paleobotánicos y arqueológicos «, dijo la arqueóloga. 1,000 piezas de material cultural En la primera etapa de investigación realizada el año pasado, el equipo de arqueólogos descubrió cerca de 1,000 piezas de material cultural entre fragmentos de cerámica en grandes cantidades, agujas de metal y restos óseos de animales. «El lugar donde excavamos era un espacio donde se producía alimentos y encontramos material de utensilios y osamenta de diversos animales». «No hemos encontrado ninguna ocupación inca. La p arte del cerro hasta donde hemos excavado está asociada a la cultura Cajamarca . Hemos excavado aproximadamente hasta el periodo 1,400 después de Cristo, es una ocupación continua. La parte alta posiblemente fue una plaza, se pudo ubicar la esquina de lo que sería un templo y este año vamos ampliar este espacio para corroborar esa hipótesis», señaló Cusicanqui. Comentó que la cerámica Cajamarca era preciosa, y también hallaron ídolos de hueso tallado, herramientas para producir metales y otros elementos de diferentes partes de los andes, de Amazonas y de la costa como conchitas y uñas de cangrejo, lo que revela claramente que los cajamarquinos se movían en diferentes pisos ecológicos, tenían un comercio hasta el día de hoy bastante fuerte y dinámico. La arqueóloga indicó que recientemente el Ministerio de Cultura declaró bien cultural inmueble a la punta de obsidiana que se encontró durante las excavaciones y que se utilizaba en la cocina para cortar alimentos. «Se cree que esta pieza fue traída del sur, pero estamos haciendo los análisis para corroborar esa hipótesis porque pensamos que viene de la zona del Ecuador». Al igual que el año pasado, la población podrá apreciar los trabajos de investigación en esta segunda etapa . «El objetivo de la excavación es redescubrir la memoria del cerro (Apu Rumitiana) y que la población pueda ver los trabajos; para ello, se coordinará el recorrido con los guías de turismo y esperamos organizar actividades culturales en la colina, como se hizo anteriormente», puntualizó. Más en Andina: ¡Alerta en Loreto! Río Napo en alerta roja y 8 poblados corren riesgo de inundación https://t.co/11fsvFU6Oc a través de @Agencia_Andina

— Moisés Aylas Ortiz (@regionalesand) June 14, 2022 (FIN) ELJ/MAO Publicado: 14/6/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com