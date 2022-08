Cajamarca: casos de covid-19 pasaron de 388 en junio a más de 7,800 en julio

Entornointeligente.com /

«Estamos en proceso de la cuarta ola y el porcentaje de positividad se mantiene en 50 % de las muestras que se toman», reveló Jorge Bazán Mayra, director del laboratorio de biología molecular de la Diresa Cajamarca , al precisar que los casos se han disparado en julio según las pruebas moleculares y antígenas de los establecimientos salud publica y clínicas privadas. En declaraciones a la Agencia Andina , Bazán afirmó que la situación se va acentuar en las próximas semanas considerando las recientes festividades patronales en diversas provincias y las Fiestas Patrias . «Lo normal es que empiece las secuelas en una semana o quince días. De hecho, los casos se van a incrementar». «Lamentablemente la gente ha dejado de utilizar la mascarilla en los lugares públicos . Hay un exceso de confianza porque no se habían registrado fallecidos desde marzo pasado, pero en los últimos días se han reportado seis decesos y el número de hospitalizados va incrementando, la mayoría en el hospital regional de Cajamarca», acotó. El panorama es complicado, «es una situación que nos preocupa», incidió el especialista, al i nvocar a la población cumplir los protocolos de bioseguridad, utilizar correctamente la mascarilla y recibir las dosis de vacunación , sobre todo, las personas que no han completado la vacuna de refuerzo. Bazán también lamentó la reducción de personal del laboratorio molecular al haberse cumplido el contrato CAS Covid el 31 de julio., así como del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU). Tercera dosis En la región Cajamarca, la p oblación vacunada con la tercera dosis alcanza el 55 %, cifra baja considerando que la Diresa había proyectado cerrar julio con 70 %, reveló Katherine Vásquez Carranza, coordinadora regional de Inmunizaciones. «En julio aumentamos la vacunación a 30,000 dosis por semana, sin embargo, la última semana –por Fiestas Patrias – bajamos a 15,000, el reporte más bajo que hemos tenido. Esperábamos aumentar la vacunación para Fiestas Patrias con puntos instalados en la feria Fongal y lugares turísticos, pero no hemos logrado cubrir las expectativas», subrayó. En declaraciones a la Agencia Andina , Vásquez indicó que hasta el momento se ha logrado vacunar al 86 % de la población con la primera dosis, 80 % segunda dosis, 55 % tercera y 8 % cuarta dosis . Las provincias de Chota, Jaén, San Marcos, Celendín y Hualgayoc registran baja cobertura con tercera dosis ; no obstante, las localidades de Chilete, Sexi, Andabamba, Ninabamba, Saucepampa, La Esperanza, Cajabamba, Santa Cruz y Cajamarca, han alcanzado 70 % de vacunación con la tercera dosis. En el campo las personas se niegan a recibir la vacuna, «no quieren firmar la ficha de aceptación o desistimiento», indicó Vásquez, al precisar que debido a la finalización de contrato del personal CAS Covid, han dejado de vacunar casa por casa y solo cuentan con dos puntos de vacunación en la plaza de Armas de Cajamarca y el centro comercial Open Plaza. Más en Andina: (FIN) ELJ/MAO Publicado: 3/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com