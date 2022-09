Cajamarca califica de trascendental el hallazgo de la tumba del «Sacerdote de los pututos»

Entornointeligente.com /

Así lo destacó la titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cajamarca, Judith Padilla Malca, quien precisó que la misión japonesa lleva trabajando 43 años en la zona, financiando y ejecutando proyectos de investigación arqueológica en esta región, de los cuales 17 años continuos lo han dedicado a Pacopampa. Padilla Malca agregó que los hallazgos han permitido establecer una teoría y cronología de la ocupación de Cajamarca, concentrándose en el periodo formativo. En declaraciones a la Agencia Andina , la funcionaria reveló que la investigación liderada por el arqueólogo Yuji Seki, cuenta con la participación de arqueólogos peruanos. «Es una característica de trabajo de la misión japonesa, la formación de arqueólogos peruanos para que puedan continuar proyectos de investigación arqueológica». [Lea también: Cajamarca: descubren tumba del «sacerdote de los pututos» de hace 3,000 años ] Lo de Pacopampa se enmarca en un convenio entre el Museo Nacional de Etnología de Japón y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, convenio vigente hasta el 2025 y que ha ido renovándose en 17 años. «Las investigaciones han sido continuas y en este tiempo se ha descubierto a la Dama de Pacopampa en el 2019, la sacerdotisa más antigua que se ha encontrado hasta ahora y que describe la historia de cómo pudo haber sido la participación y liderazgo de la mujer en la sociedad antigua». «También se encontró a los Sacerdotes de la Serpiente Jaguar en el 2015, que datan de 700 y 600 años antes de Cristo y contenían ofrendas de oro, cerámicas, entre otras piezas», aseveró Padilla, al incidir que el Sacerdote de los Potutos es más antiguo que los otros dos personajes que habían marcado un hito importante en la historia. Los tres gobernantes hallados en la zona no han coexistido en la misma época; sin embargo, han sido los máximos gobernantes (sacerdotes) de esta sociedad, lo que demuestra que la religión siempre ha estado presente en la organización jerárquica. El complejo arqueológico es amplio, tiene plataformas ceremoniales, muros de diferentes edificios. «No necesariamente es un cementerio. En nuestra cultura antigua se establecía un ritual a la muerte. Son tumbas específicas, no todas las personas se enterraban de esta manera. Eran tumbas construidas con una ritualidad, con una arquitectura especial para personajes de rango, de liderazgo», acotó. Defensa del patrimonio Judith Padilla contó que la comunidad participa activamente en el proyecto de investigación. «Es una de las poblaciones más involucradas en la conservación y defensa de su patrimonio, gracias al proyecto que durante los 17 años convoca a la comunidad, socializa lo que está haciendo, desarrolla una labor educativa involucrando a los colegios, explicándoles y mostrándoles el trabajo arqueológico». «También hay personas que trabajan en el proyecto, van formándose para poder hacer dibujos, tomar medidas, cernir la tierra para encontrar los accesorios más pequeños, etcétera. En la zona hay rondas campesinas que están al cuidado del sitio arqueológico. Es una comunidad bastante comprometida con la defensa del patrimonio», subrayó. Desde las instituciones, como el gobierno regional de Cajamarca, se impulsa el desarrollo turístico de Pacopampa ante el Mincetur, a través del Plan Copesco, para la construcción de un centro de interpretación que permita tener una infraestructura cultural que complemente información del sitio arqueológico para la visita de turistas. El monumento está conservado por el proyecto de investigación, se ha colocado paneles explicativos, coberturas en algunos elementos específicos, sogas de señalización para impedir acceso a sitios restringidos y se ha conservado las estructuras de piedra expuesta. «La gente puede visitar el lugar gratuitamente; no obstante, con el gobierno regional se está planificando desarrollar una ruta alterna que vincule Pacopampa con Montegrande en la provincia de Jaén, y se pueda hacer un circuito turístico full day», sostuvo la titular de la DDC. El centro arqueológico de Pacopampa se ubica a 7 horas de la ciudad de Cajamarca, en el distrito de Querocoto, provincia de Chota. El proyecto de investigación cuenta con la aprobación del Ministerio de Cultura, que además brinda acompañamiento y supervisión con sus especialistas. Más en Andina: ?? ¿Quieres sentirte en el paraíso? Visita la Reserva Nacional Tambopata en su 22 efeméride https://t.co/c27ajt87Zy ?? Ubicada en Madre de Dios, es pionera en turismo inclusivo e integrada prestigiosa Top 100 Green Destinations. pic.twitter.com/gKTX2l3FIl

