Cainco: Alza del 300% al impuesto a bebidas se trasladará al consumidor

Ante el proyecto de ley 354/2021-2022, que incorpora ajustes en los rangos de las alícuotas del Impuesto al Consumo Específico (ICE) a las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, el empresariado privado considera que esa normativa es ambigua y deja lugar a la discrecionalidad del Gobierno al momento de aplicarla. Luis Fernando Strauss, gerente de desarrollo empresarial de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), explicó que el proyecto de ley no especifica que el posible incremento de las alícuotas del ICE a las bebidas alcanza solamente a los productos importados, como señala el Gobierno. «La preocupación que tenemos es que el proyecto es ambiguo, deja muchos grises y deja mucho lugar a la discrecionalidad por parte de la autoridad de turno», dijo. El ejecutivo de Cainco afirmó que, con el proyecto de ley en cuestión, se trata de incrementar en 300 por ciento la alícuota al ICE a las bebidas, algo que el sector privado considera irracional porque no considera las estructuras de costos de las empresas. «Si esto se llega a aprobar de esa manera, la única forma en que las empresas van a poder pagar este impuesto va a ser subiendo el precio de los productos, entonces obviamente eso tiene un efecto inflacionario y eso le afecta al consumidor de a pie», agregó Strauss. El pasado lunes, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) alertó que la aprobación de mencionado proyecto de ley desatará una escalada inflacionaria no solamente en este sector, sino en la economía nacional en su conjunto. «La aprobación de la medida representa una inminente subida de los precios en todos los productos afectados por el ICE, afectando a la economía de las familias bolivianas», dijo la CNI. El viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, afirmó que el Gobierno no incrementará los impuestos a productos nacionales, como las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y que por el contrario busca proteger y potenciar la industria boliviana. «Nosotros no estamos asumiendo ninguna medida de incremento en el tema del Impuesto al Consumo Específico para las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, ésta no es ninguna medida que vaya en detrimento de nuestra industria nacional», enfatizó. Morales señaló que Gobierno fomenta la industrialización de los recursos naturales y aplica medidas para proteger la producción nacional. Agregó que se incrementaron los operativos de la Aduana Nacional y, como resultado se comisó, y destruyó productos de contrabando que ingresaban al país, entre ellos, bebidas alcohólicas. «No se está incrementando ninguna alícuota, nosotros necesitamos asumir medidas de política fiscal activa, como Gobierno, de protección a la industria nacional, por eso las bandas nos van a permitir tener la facilidad de asumir una medida de protección a la industria nacional», remarcó.

ICE llega al 66% del valor del producto La Fundación Milenio explicó que el ICE a las bebidas se conforma por dos alícuotas: una específica, con un importe fijo en bolivianos por litro, y otra en porcentaje sobre el valor del producto. Al combinar ambas alícuotas se genera una carga que, en el caso de la cerveza, llega al 66,38 por ciento sobre el valor de cada litro. Si el valor de un litro de cerveza es de 6,01 bolivianos, la alícuota específica del ICE es de 3,93 bolivianos, mientras que la alícuota porcentual es de 0,06 bolivianos. De ese modo, el impuesto por cada litro de cerveza es 3,99 bolivianos. «Se suele justificar (el impuesto) con el argumento de que es la manera de desincentivar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas», señaló.

