Caimán muerde a un hombre que lo confundió con un «perro con una correa larga»

Un hombre fue mordido en Florida por un caimán de 2 metros de largo tras confundirlo con un «perro con una correa larga», informaron las autoridades del estado.

El incidente ocurrió el lunes después de la medianoche, mientras el hombre caminaba por una zona de maleza cerca de un motel en North Port, en el condado de Sarasota, y «notó una figura oscura que se movía entre los arbustos». Creyendo que se trataba de un «perro con una correa larga», no se apartó del lugar, dijo el portavoz del alguacil del condado, Douglas Johnson, en un comunicado citado por los medios.

Sin embargo, salió rápidamente de su confusión cuando el reptil le mordió la pierna. «Intentó escapar en ese momento y sintió que el caimán le arrancaba un trozo de tejido muscular», dijo Johnson.

Un agente de policía que se encontraba en la zona escuchó los gritos del hombre y lo socorrió. El individuo, de 49 años, fue trasladado a un hospital con heridas graves, mientras que el caimán fue capturado y llevado a una granja local.

«La víctima fue dada de alta del hospital y se espera que se recupere por completo», informaron más tarde las autoridades.

