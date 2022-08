Caicedo y Sarmiento compartieron con personas con discapacidad

Entornointeligente.com /

Moisés Caicedo y J eremy Sarmiento realizaron esta semana un gran gesto humano con la organización benéfica del Brighton & Hove Albion.

Los ecuatorianos visitaron al programa de fútbol para personas con discapacidad del Brighton, que cumplió 25 años. Otro jugador que estuvo presente fue el neerlandés Joel Veltman.

Durante su visita, los jugadores regalaron camisetas , firmaron autógrafos, se tomaron y fotos y participaron de algunos juegos con los participantes.

Una de las personas encargadas de este programa definió esta acción como «una experiencia única para todos los involucrados».

«Los jugadores nunca lo olvidarán. Personalmente, creo que todo el mundo se ha ido con una sonrisa en la cara», acotó.

En los videos compartidos por la cuenta de Albion in the Community, se aprecia a ‘Moi’ y Jeremy s onriendo y pasando un buen rato . Además, interactuaron y bromearon con las personas que se encontraban presentes.

«Realmente lo disfruté. Me encanta jugar al fútbol y este es un club en el que puedo jugar y divertirme con mis amigos», explicó un niño.

Temporada en Inglaterra En la primera fecha de la Premier League, Moisés Caicedo disputó los 90 minutos contra el Manchester United en Old Trafford. El ecuatoriano fue uno de los mejores jugadores en la victoria de las ‘Gaviotas’ 0-1.

Por otra parte, Jeremy Sarmiento no vio actividad en el juego, pero el futbolista dejó claro en pretemporada que luchará por jugar más minutos y ayudar al club.

En la segunda fecha, el Brighton recibirá al Newcastle el sábado 13 de agosto, en el Falmer Stadium. El partido está previsto para las 09:00 (hora Ecuador).

