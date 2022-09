Cagigal 870: Percepción nueva

Entornointeligente.com /

Nos parece que está ocurriendo un cambio en la percepción de muchos venezolanos acerca del Gobierno y acerca del presidente Maduro, un cambio positivo. Pequeños detalles que vamos observando que no ocurrían hace unos meses y, además, son fruto de la acción del Gobierno que la población está percibiendo. ¿Qué ocasiona esta nueva percepción? Por ejemplo, hay mayor lectura de los mensajes del presidente Maduro; nueva y más gente le presta atención a los programas diarios donde el presidente informa de manera directa acerca de su acción de Gobierno; más gente, opositora al Gobierno, utiliza la línea 58 y ha usado el 1×10 para reportar problemas en los servicios; esto está creciendo y la gente confía en que le atenderán.

Los cambios en la economía, el sentir que va mejorando la situación económica del país y comienza a traducirse hacia el bolsillo de la población; eso hace crecer la esperanza de una mejor calidad de vida; el mejoramiento en los servicios de agua, electricidad y teléfono, sabiendo que aún no están bien, pero la gente siente y percibe que están mejorando y que el Gobierno está trabajando en esos frentes y confían en que mejorarán; el triunfo de Petro en Colombia y la rapidez con la que el presidente Petro ha ido restableciendo las relaciones con Venezuela también incide positivamente en la percepción de la gente.

Observaremos en los próximos días el desarrollo de esta percepción para determinar si lleva un camino continuo y firme o es pasajera. Nosotros creemos que será continua y firme dependiendo de la acción del Gobierno.

MÁS LOGROS DE LA PATRIA

Corpoelec está bastante activa colocando luminarias en varios estados; sofocado el incendio en el muelle de Guaraguao y el muelle de Pdvsa reanuda operaciones; 150 cisternas serán incorporadas a la flota de cisternas de Pdvsa y será destinadas al transporte de gasolina; aactivado Control de Emergencias en Hidroeléctrica Simón Bolívar, la Brigada es garante de la prevención y extinción de incendios en el Sistema Eléctrico Nacional; los delitos de homicidio, hurto de vehículo, robo de vehículo, secuestro, violación, extorsión y delitos informáticos disminuyeron su incidencia en la semana reciente, según las cifras del Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana, Venezuela es un país con muchísima más seguridad que varios países de América.

LEYENDO LA CONSTITUCIÓN

Artículo 303. Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la

totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela, S.A.

.VARIEDADES

Septiembre de 1965 Estados Unidos promueve un golpe de Estado en Indonesia que resulta en el asesinato por las Fuerzas Armadas, a lo largo de un año, de millón y medio de asesinatos; de ellos, un millón de personas eran miembros del Partido Comunista Indonesio; se instaura una dictadura y la imagen de esos asesinatos se convierte en amenaza sobre otras democracias. El golpe fue promovido para derrocar al presidente Sukarno, no afecto a los intereses de Estados Unidos y para liquidar al PCI, uno de los más grandes del mundo, después del Soviético y del PCCh. Asumió el Gobierno el general Suharto, seguidor de Estados Unidos. En 1972 y 1973 la ultra derecha chilena escribía en las paredes de Chile «viene Yakarta» con lo cual significaban que en Chile pasaría lo mismo que en Indonesia y causar terror entre la población. Y así ocurrió. En Economía y en Política no siempre se hace lo que uno desea; tampoco en la guerra. Se hace lo que la realidad permite, lo que la correlación de fuerzas permite que se pueda hacer. Rusia está marcando y mostrando el camino de la liberación del Sur Global En las redes sociales un trol es el veneno, envenena las comunicaciones, el que hace desatar los odios y las bajas pasiones, la agresión; sibor es un sujeto con muchos teléfonos, es medio robot, de esa manera envía sus mensajes y hace aparecer como si hay más participantes, al combinar teléfono con mensajes vivos, hace creíble el mensaje; bost son cuentas que repiten y repiten, son reproductores de mensajes, no son personas sino máquinas, teléfonos para hacer aparecer como si hay más participantes. 5.500.000 argelinos, aproximadamente, mató Francia durante el período que tuvo la dominación colonial de Argelia. Argelia se independizó después de una dura lucha dirigida por el Frente Argelino contra Francia. La decadencia ideológica en el mundo es la caída moral y ética del imperio estadounidense que, lamentablemente, contagia a todo los países. Reina el individualismo, la falta de ética, la corrupción y el consumo de drogas como la marihuana, la cocaína, la heroína y el opio. Hace falta que los sociólogos, los antropólogos y los sicólogos, entre otros profesionales estudiosos de la sociedad, realicen un profundo análisis de la sociedad venezolana hoy, después de 23 años de cambios profundos en la era bolivariana. 200 millones de dólares vendió la banca después que los maestros y los empleados universitarios recibieron los bonos que el Gobierno les adeudaba. El grueso del dinero no fue gastado ni en medicinas, ni en vacaciones ni en comida, fue usado para comprar dólares, 200 millones de dólares. Desde el Zulia nos cuenta un lector que las carreteras de Venezuela a Colombia en La Goajira están destrozadas, en cambio, del lado colombiano están pepitas. Una meta se distingue de un objetivo, entre otros elementos, porque la meta establece una fecha para lograr lo que se pretende. En cambio, el objetivo no establece meta para alcanzarlo. Rusia estableció como objetivos: desnazificar a Ucrania y desmilitarizar a Ucrania. Rusia no estableció un tiempo para eso, es decir, Rusia estableció un objetivo, no una meta. Esos objetivos aún no se han logrado pues Ucrania sigue gobernada por nazistas y las ideas que gobiernan son nazistas. En cambio, en materia militar, prácticamente la Fuerza militar de Ucrania está muy deteriorada, liquidada. Sin embargo, la OTAN le ha provisto de armas, mercenarios, organización, inteligencia y todo lo demás para que Ucrania siga combatiendo y tenga la apariencia de ser la Fuerza Militar Ucraniana. Entonces eso es una guerra OTAN –Rusia. Estamos en la recta final de la 1ª vuelta para la elección presidencial en Brasil. En octubre es la primera vuelta electoral presidencial. ¿Ganará Lula? Según las encuestas habrá 2ª vuelta lo cual siempre es peligro. Ojalá se concrete la victoria de Lula pues eso alimentará fuertemente el cambio en América y la integración. Las agencias mediáticas de Estados Unidos o sus adláteres, con relación a la liberación de una parte de nuestros compatriotas secuestrados en Argentina, no dicen «liberada una parte de la tripulación del avión venezolano» sino «tribunal de apelaciones confirmó el martes la prohibición de salida del país de una parte de la tripulación». Es manipulación, no se destaca la liberación de una parte de la tripulación, sino la parte negativa, «tribunal de apelaciones confirmó la prohibición de salida…». Así hacen con las informaciones sobre mercenarios estadounidenses o agentes de la CIA presos en Venezuela por atentar contra el Estado venezolano y sus autoridades. Envían a las empresas mediáticas fotos de los mercenarios de cuando eran jovencitos, con una cara de niño Jesús, para conmover a la opinión pública, siendo que ayer fueron jóvenes, pero hoy son sujetos hechos y derechos y acostumbrados a matar, torturar, hacer terrorismo en Afganistán, Irak, Libia, Yemen y muchos otros países víctimas de las acciones encubiertas y cubiertas, de destrucción y muerte del imperialismo estadounidense. Los gringos presos en Venezuela, procesados, fueron capturados cometiendo delito contra el Estado venezolano. Estaban en espionaje, o en terrorismo, o fueron capturados entrando con armas y también en acciones militares como la operación Gedeón, o implicados en intentos de magnicidio. Están presos y procesados judicialmente, legalmente, no como ha hecho Estados Unidos con nuestro diplomático Alex Saab. Observamos en varios sitios de Caracas como avenida Libertador, Caño Amarillo, Los Flores de Catia y otros sitios, numerosos autobusetes estacionados. No sabemos a qué se debe eso. ¿No hay pasajeros? ¿Y cuándo colocarán nueva placa en el busto del Libertador Simón Bolívar en el parque Ezequiel Zamora? El 22 o 23 de agosto la alcaldía quitó la placa que desmeritaba al Libertador Simón Bolívar, como estuvimos reclamando en Cagigal. Pero ahora ocurre que no han colocado una placa nueva con la información correcta con el título de Libertador; y entonces, el busto del Libertador Simón Bolívar está sin nombre. ¿Cuándo colocarán la placa correspondiente? ¿Tanto tiempo tarda elaborar esa placa? Hace un mes que quitaron la placa errada. En las sentencias a los asesinos de Carlos Lanz no figura el término asesinato ¿por qué? Tal vez porque el cadáver no ha aparecido, porque fue descuartizado según la instrucción de Mari Cumare. Pensaron el caso jurídicamente, antes de asesinar a Carlos Lanz, de modo que no le calzaran 30 años. Putin advierte que la respuesta de Rusia ante los ataques de Ucrania pueden ser más duros y dolorosos, que los de hace unos días que solamente fueron una advertencia. Y si Estados Unidos envía misiles de largo alcance, de 300 kilómetros, por ejemplo, entonces habrá traspasado la línea roja del armamento y Estados Unidos será considerado implicado directamente, con las consecuencias de esa calificación. Cantantes y otros artistas incongruentes. Casi todos esos artistas que están viniendo a hacerse la América en nuestro país calificaron al presidente Maduro de dictador, calificaron al Gobierno de Venezuela de dictadura y aseguraron que no vendrían a nuestro país hasta que Maduro saliera del Gobierno. No tienen palabra, no tienen, ética, no son congruentes consigo mismo, aquí están llegando, a buscar dinero. ¡Qué pobreza moral e intelectual! ¡Su guía es el dinero y lo demás no les importa! ¡Qué infelices y qué tristeza! ¡Dan pena! En el artículo 303 de la CRBV se establece que Pdvsa no puede ser privatizada. Pero las filiales sí pueden serlo. ¿Cuántas filiales tiene Pdvsa? Nadie lo sabe porque cualquier filial puede crear filiales sin que la casa matriz, Pdvsa, se entere. ¿Sabe usted que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no figura la palabra socialismo? Tampoco figura socialista. Y los accionistas que tienen acciones en Cantv desde antes que el Gobierno de Chávez nacionalizara la empresa, ¿no volverán a cobrar dividendos? Recordamos que son el 5 por ciento del total de acciones de Cantv. Ahora se anuncia que venderán 5 por ciento de Cantv, entonces será 10 por ciento en el sector privado. Pero repetimos, ese 5 por ciento de antes, que no ha cobrado dividendos desde cuando el presidente Chávez nacionalizó la empresa, ¿nunca cobrará dividendos? ¿quién maneja ese cinco por ciento de acciones? La socialdemocracia y la democracia cristiana, vale decir, AD y Copei, gobernaron a Venezuela desde 1958 a 1998, cuarenta años. Cuando observamos la lista de quienes conforman hoy las oposiciones en Venezuela y que pretenden gobernar, que pretenden ganar la elección presidencial de 2024, apreciamos que son los mismos AD y Copei y sus derivados como les decía el presidente Chávez. AD y Copei figuran, están en la lista, pero son los mismos dirigentes, con sus descendientes, y los supuestos nuevos partidos, que ya tienen unos 25 años, son derivados de AD, son los hijos, o los familiares, en todo caso, provienen del tronco original adeco o copeyano. ¡Nada nuevo bajo el sol! Sí hay algo nuevo, desataron violencia terrorista y han pedido invasión militar contra Venezuela para ellos recuperar el poder aunque lamiéndole las bolas a los invasores. Los bancos aprovechan su situación privilegiada en el manejo de dólares. A los clientes que tienen buena cantidad de dinero les ofrecen dólares, les sugieren comprar dólares, los incitan a comprar dólares, les facilitan comprar dólares, es parte de su negocio. ¡La nación no importa! 14 barcos nos deben Argentina, Portugal y Brasil. Argentina y Portugal dos barcos cada uno, Brasil 10 barcos. Esas naves están pagadas casi en totalidad. Venezuela debe reclamarlos de inmediato. La Organización de Cooperación de Shangai (OCS), está formada por 8 países: República Popular China, Rusia, India, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Pakistán; cuatro estados observadores: Afganistán, Mongolia, Irán, Belarús; y seis «Asociados en el Dialogo»: Armenia, Azerbaiyán, Nepal, Camboya, Sri Lanka y Turquía). La OCS maneja el 30 por ciento del PIB mundial, tiene una población aproximadamente de 4.000 millones de habitantes, lo que significa la mitad del planeta. 336 laboratorios de guerra bacteriológica posee Estados Unidos en el mundo, sobre todo en Ucrania. China y Rusia han denunciado que en sus fronteras hay más de 66. Pregunta para el Ministro de Comunicación. ¿Conoce el ministro cuál es la cuota de participación en la audiencia de las emisoras de radio y de televisión del Sibci? Vale decir, el ratting de esos medios. 18/09/2022

FRASE

La anarquía destruye la libertad y la unidad conserva el orden.

Simón Bolívar

COLOMBIA

A alta velocidad está cumpliendo Gustavo Petro sus compromisos electorales. Las conversaciones de paz con diferentes grupos en armas están en pleno proceso; los despojos de tierra y la reforma agraria también son de su atención y acción; la vicepresidente Francia Márquez ha recibido más funciones sociales y autorización con miras a atender problemas urgentes; las relaciones con Venezuela están concretándose en todos los espacios. Verdaderamente Gustavo Petro está cumpliendo ampliamente y a alta velocidad. Petro continúa la política de extraditar nacionales colombianos, acaba de extraditar a un hermano de Piedad Córdoba. Creíamos nosotros que esa política se acabaría porque habla muy mal de un Estado el que no sea capaz de juzgar a sus nacionales y los entregue a otro país para que lo enjuicie, es entrega de soberanía. Aunque eso esté en la Constitución. Y no lo decimos porque el extraditado sea hermano de Piedad. Continúan las masacres en Colombia, no hay tregua. Parece que intentan tirotear la política de paz de Petro. La general Laura Richardson, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, visitó a Colombia como si eso es territorio gringo, se comportó con poca diplomacia, pareciera que fue a dejarle un mensaje de hecho, amenazante al presidente Petro. Y fue directamente a hablar en primer lugar con el comandante de la FAC; luego se fue a visitar sus bases. Los principales grupos económicos de Colombia son: Santo, Ardilla Lulla, el Sindicato Antioqueño y el de Luis Carlos Sarmiento Angulo. ESTADOS UNIDOS

La empresa alemana va a pique en beneficio de las empresas gringas. La industria alemana se está viendo en problemas como consecuencia de la guerra de la OTAN contra Rusia y las empresas gringas están pasando a ocupar el vacío que dejan las empresas alemanas. Está dentro de los objetivos de Estados Unidos. La industria de armamento es la gran ganadora en la guerra. 14.500 millones de dólares ha enviado Estados Unidos a Ucrania, que debe pagar esa plata, hoy mañana o en algún momento y queda con el abrazo estrecho de USA quien no la soltará. La cifra fue reconocida oficialmente por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y detalló todo lo que han enviado a Ucrania. Además anunció ese Departamento que no volverían a informar sobre estos gastos, se rompe la norma practicada a lo largo de décadas. ¿Por qué no quieren que se conozca la cifra que gastan en la industria militar? ¿Cuál es la razón de fondo del secreto? Las reservas petroleras de Estados Unidos están en baja. Si mantuvieran el ritmo de baja actual, las reservas de petróleo se reducirían a mínimos de 40 años. Desde febrero ha venido vendiendo petróleo de la reserva al ritmo de por mes, ese programa fue establecido hasta septiembre. Sin embargo, el Gobierno ha anunciado que es posible que sigan vendiendo petróleo de la reserva después de octubre. La industria militar siempre ha sido ganadora en las guerras y Estados Unidos ha usado ese instrumento para superar las crisis económicas por las cuales ha atravesado a lo largo de su historia. En noviembre son las elecciones que en Estados Unidos llaman intermedias pues están a mitad de camino entre dos elecciones presidenciales. En 2024 habrá elección presidencial en ese país. En este momento, tanto republicanos como demócratas actúan en función de las elecciones de noviembre y eso condiciona la acción de ellos. Las elecciones serán el 8-11-2022 y allí se elegirán senadores y representantes que definirán quién controla el Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Representantes. La pelea echa candela entre Republicanos y Demócratas y el mundo está pagando las consecuencias. Republicanos y demócratas impulsan a venezolanos a migrar y entonces cuando algunos llegan a su territorio, después de pasar vicisitudes, incluso la de pagar miles de dólares a la Policía de inmigración, entonces los ruletean entre estados, tal como hacen los gobernadores de Texas y de Florida. RECOMENDAMOS

