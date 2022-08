Cagigal 867: Terroristas e imperio accionan contra Venezuela

Entornointeligente.com /

El incendio del depósito del IVSS, el robo del avión de Emtrasur, otras acciones terroristas y de robo de nuestras propiedades indican que el Gobierno de Estados Unidos continúa activo contra Venezuela, que el bloqueo y la acción terrorista combinados continúan. Es falso que Estados Unidos esté aflojando sus tuercas o que esté buscando diálogo. La guerra contra Venezuela continúa. Y por si hay dudas busque la declaración de 23-8-2022 del vocero del Departamento de Estado, Ned Price, «Las sanciones contra el régimen de Maduro siguen vigentes» y recomienda a los gringos no viajar a Venezuela.

Además, combinan el terrorismo con la operaciones mediáticas pues luego del incendio del almacén del IVSS, el aparato mediático pro imperialista en Venezuela saltó a denunciar, a alertar, a aterrorizar diciendo que los pacientes renales ya no tendrían asistencia. Ahora un juez de distrito de Washington ordenó a Venezuela pagar 8.700 millones de dólares a Conoco Phillips por supuesto daño causado por Venezuela a esa empresa; todo confabulado para continuar el cerco a Venezuela y el robo de su dinero y sus recursos.

Como hizo la CIA en Cuba durante muchos años cuando quemaban los cañaverales, envenenaban las fuentes de agua, dañaban las cosechas; introdujeron el dengue hemorrágico; introdujeron un virus que enfermó a la población porcina lo que obligó a sacrificar los 500.000 cerdos que tenía Cuba. O como hicieron en Vietnam donde bombardearon la vegetación con el agente naranja para destruir los árboles tratando de impedir su derrota en ese país. Así hace en Venezuela. Es el imperialismo estadounidense actuando contra Venezuela. Sus agentes terroristas están adiestrados para destruir sin que se vea la mano de Estados Unidos, pero es Estados Unidos el que financia y arma a esos grupos terroristas.

Sirva esta nota para alertar y para liquidar ilusiones de que el imperio soltará a Venezuela o que le permitirá recuperarse económicamente, ¡olvídenlo! Como tampoco soltarán a Colombia ni a Brasil. El imperio está muriendo, pero aún no ha muerto y sigue causando daño. ¡Pendientes todos!

MÁS LOGROS DE LA PATRIA

Reactivada la planta productora de nafta en CRP de Paraguaná, de nuevo produce gasolina; 16 años cumple el Cardiológico Infantil Gilberto Rodríguez Ochoa, miles de vidas salvadas; más de 300 empresas iraníes vienen a Venezuela; 4 trimestres consecutivos lleva Venezuela con la economía en crecimiento, y de dos dígitos; nombrados embajadores de Colombia en Venezuela y de Venezuela en Colombia; pronto encuentro Petro-Maduro; inaugurada la Zona de Emprendedores Digital (ZED) del Banco de Venezuela para autogestión de trámites ante la entidad bancaria; el viceministro de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Johann Álvarez, inauguró en Puerto Cabello el primer almacén de consolidación de carga, como parte del Plan Exporta Fácil; Armando Chacín, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) afirmó que en los últimos 12 meses hubo crecimiento de rebaño entre 7% y 8% aproximadamente, número estimado por la matanza y por las campañas contra la fiebre aftosa que han emprendido los productores, se está hablando de un posible crecimiento de más de un 15 a un 20% con respecto a la última campaña de vacunación. Noticias económicas, José G. Piña.

LEYENDO LA CONSTITUCIÓN

Artículo 299. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad,

a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta.

VARIEDADES

Si usted se llama Pedro Pérez, o John Smith, o cualquier nombre que figure en la lista malvada de Estados Unidos, usted está en peligro en cualquier país del mundo donde Estados Unidos tenga influencia fuerte. Campaña por voto en el exterior utiliza migrantes, encuestas, entrevistas, declaraciones, hablando de los millones que hay en Colombia, Chile, Ecuador, y otros países. ¡Alerta! En plena acción la operación lawfare en América. En Perú tratan de derrocar al presidente Pedro Castillo utilizando cualquier falsedad, inventando evidencias, amenazando a la familia del mandatario, incluyendo la esposa; en Ecuador aplican lawfare a Jorge Glas y otros militantes de la Revolución ciudadana; y ahora en Argentina, la «justicia» que responde a Macri pretende encarcelar a Cristina Fernández y no se le permite ejecutar su defensa, además pretende inhabilitarla de por vida. ¿Objetivo? Impedirle ser candidata presidencial en la próxima elección presidencial. Recordemos los casos de Fernando Lugo, Dilma Rousseff y el muy famoso de Lula da Silva. Es el uso del aparato jurídico para derrocar Gobiernos y para alcanzar fines políticos. Aliados el aparato judicial con la oligarquía, con los gentes imperiales y con el propio imperio estadounidense. Así como usan la justicia para robar bienes de países, como en el caso del avión de Emtrasur, propiedad de Venezuela; también la usan para influir en la política de los países de América Latina; es el caso del Paraguay, con independencia de si el vicepresidente es o no culpable, es el embajador de Estados Unidos y un tribunal de este país el que dictamina si el señor puede seguir siendo vicepresidente y ser candidato presidencial. Y esos Gobiernos, como el de Abdo Benítez, se someten mansamente al aparato estadounidense, son serviles limpia bolas. Resiliencia no es resistencia, es mucho más que eso y se refiere a fuerzas interiores en acción de una persona, a sus fuerzas psicológicas, para vencer. En tanto que resistencia es simplemente resistir, si se quiere de forma pasiva aun cuando puede ser muy activa también, pero siempre es distinto de resiliencia. Y la resiliencia implica ciertos factores que no están presentes en la resistencia. Lea más en Liderazgo resiliente, de Carlos Pittaluga Zerpa, Editorial Galac. Personajes que desde 1992 se oponen a Chávez ahora pretenden que defienden a Chávez. Hay personajes que durante 22 años se han opuesto a los beneficios sociales logrados por los trabajadores y el pueblo en general gracias al Gobierno bolivariano que ahora «favorecen» las reivindicaciones laborales. ¡La pinga!, como decía el Libertador Simón Bolívar. A otro perro con ese hueso, son falsos. Una clave de Chávez fue acercarse a la gente. Y la gente lo sintió cerca, lo cual creó una corriente emocional casi indestructible. Chávez lo hacía de manera absolutamente espontánea porque lo sentía profundamente, era muy cálido. Y la gente lo percibía y lo percibe. Los actuales líderes chavistas y los alcaldes y alcaldesas, si quieren conquistar a la gente, practiquen la cercanía, pónganse en contacto humano con la gente y la gente les amará. Y háganlo no como deber, sintamos el contacto, sintamos el calor que será devuelto por la otra persona. Si lo hacen aumentará el número de seguidores, contarán con el apoyo de la gente y con su emoción. Si no lo hacen, tampoco se enterarán de lo negativo que hablen de usted. ¿Por qué roban nuestro avión y secuestran a la tripulación? ¿Qué pretende Estados Unidos? Tratan de amedrentar a pilotos, copilotos, azafatas y todo el personal de tripulación para que no vuelen en Conviasa, al menos hacia otro país, sobre todo en países que controla estados Unidos. Trata también de atemorizar a empresas y empresarios para que no usen el servicio de carga y de transporte de pasajeros; trata de que Gobiernos tengan temor de contratar con Conviasa. Y tratan, por supuesto, de impedir que un avión de carga como ese, sirva para que Venezuela traiga medicinas, alimentos e insumos para las fábricas y para la industria petrolera y gasífera. Es una acción saboteadora de nuestra actividad económica. Uno piensa y repiensa en la inmensa estupidez que significa pretender borrar el arte, la literatura, la historia, la danza, el ajedrez, la música, y tantos otros símbolos y logros de Rusia y, francamente, no encuentra justificación en civilizaciones de miles de años. Lo que ha hecho una parte de Europa, los gobernantes en varios países, es tan estrambótico que parece de comiquita, pero es terrible. Ni Hitler hizo tal cosa. Dostoievski, Stravinski, El teatro y el ballet ruso, los grandes jugadores de ajedrez, como Alekhine, poetas grandiosos como Alexander Pushkin, científicos como Lomonosov, el primer hombre en el espacio, la primera mujer en el espacio, Mendeliev, una lista interminable de escritores, poetas, científicos, matemáticos, químicos, en fin, se pierde de vista todo lo que podríamos nombrar. ¡Los borraron!, Estados Unidos y sus aliados europeos. ¿Se dará cuenta de eso el grueso del pueblo europeo? Y, además, el euro ha caído por debajo del dólar. Todo lo que está atravesando, pagando, Europa por plegarse al carro estadounidense. Hay opositores y ONGs, que niegan que los drones del 4 de agosto de 2020 fue un acto terrorista porque no hubo muertos. Según esa tesis, para que sea un acto terrorista debería haber civiles muertos; si los muertos son militares no es un acto terrorista. Y los presos por ese acto son presos políticos. Por ejemplo, según esa tesis, las voladuras de oleoductos y gasoductos no son terrorismo; el incendio del almacén del IVSS donde fueron destruidas 164 máquinas nuevas para dializar y miles de medicamentos para enfermos renales, no son terrorismo y quienes los hicieron son políticos y quienes resulten culpables y detenidos, son presos políticos. Esas tesis no las inventó la gente común, la inventaron los centros de guerra psicológica de Estados Unidos. Seguramente cuando sean capturados los incendiarios del almacén del IVSS, dirán que son presos políticos. Las ONG al servicio de Estados Unidos ya se activaron al respecto y exigen que haya unidades de diálisis cuando saben que 134 máquinas nuevecitas para esos pacientes renales fueron destruidas en el incendio. Es una combinación, terrorismo con acción mediática. A diestra y siniestra figuran, estudian y circulan las semillas transgénicas en Uruguay, México, Argentina, Colombia, Brasil. Tal parece que Venezuela es una isla, de acuerdo a lo que escuchamos de productores y de funcionarios de agricultura sobre las transgénicas en Venezuela, que por ley están prohibidas. ¿Qué hacemos con los productos que vienen de esos países de semillas transgénicas? En Uruguay han aprobado 17 semillas transgénicas entre 2013 y 2022, actualmente estudian 17 fórmulas de transgénicas. Nicolas Spykman, geoestratega estadounidense, entre otros planteamientos decía: es vital para Estados Unidos que Argentina y Brasil siempre estén separados, con políticas distintas y, en el mejor de los casos, aliados a Estados Unidos, pero nunca en contra; para los países latinoamericanos insistía, no permitir que desarrollen economías independientes pues sería perjudicial a Estados Unidos; cada uno de esos países debe depender de un solo producto y Estados unidos debe ser quien controle ese producto. En ningún caso Estados Unidos debe permitir que esos países desarrollen un modelo económico propio, independiente. Baje de Internet el libro de Spykman, Estados Unidos frente al mundo, Fondo de Cultura Económica, Méjico, 1942. En Venezuela se han fabricado y entregado más de 5 millones de viviendas en los 23 años de Gobierno bolivariano. En otros países entregan 50, 60 o 100 viviendas cada seis meses, por ejemplo. En uno de esos países, una organización hizo 50 viviendas en tres años, y lo presentan como un gran éxito; sin duda lo es para esa organización, pero en la totalidad… ¡por favor! No hay comparación. Eso es para los de la 4ª República que dicen que los gobiernos bolivarianos no han hecho nada en 23 años. Clausuró la 13ª Feria del Libro de Caracas, con la visita a todos los puestos de expositores por parte de la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Teresa Meléndez. Muy buen gesto de la alcaldesa. Al final, en la noche cerró con un concierto altamente concurrido por cientos de jóvenes. La Unión Soviética fue puntal en la liberación de las colonias africanas en poder de Bélgica, Francia, Italia, España y Portugal. Todas esas colonias contaron con el apoyo sumamente activo de la Unión Soviética sin la cual esos países aún serían colonias. Revise la historia y lo comprobará. Asesinada en un acto terrorista Daria Dugina, hija del filosofo ruso Alexander Dugin. La dama manejaba iba manejando y una bomba explotó debajo del vehículo. Le hicieron como al fiscal Danilo Anderson en Venezuela, en 2004. La asesina, fue una mujer la que cometió el acto terrorista, está identificada y se sabe que huyó hacia Estonia. Rusia la ha solicitado en extradición. La asesina es miembro del grupo fascista ucraniano Azov. Falleció Fruto Vivas, gran camarada, comunista siempre, jamás abdicó de sus principios ni los disfrazó. Sumamente activo en la lucha revolucionaria, no rehuyó ninguna forma de lucha. Camarada generoso, solidario, tenía apoyo para los camaradas, para los amigos, para cualquiera que le solicitara apoyo, sobre todo de orientación y de cordialidad. Ni la fama ni el dinero le cambiaron su forma de ser, siempre el mismo Fruto Vivas, abierto, generoso y cordial. Siempre dispuesto a la tarea que le correspondiera, el mausoleo donde descansa el presidente Chávez lo hizo él en una noche, apenas lo llamaron allí estuvo para construir el sitio del descanso del presidente Chávez. Fue artífice, participe y ejecutor de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ganó dinero limpiamente, ejemplo de honestidad. A los 94 años se va, pero deja una obra, limpia, decorosa y una bella imagen para el pueblo venezolano, que miles viven en viviendas construidas por Fruto Vivas. ¡Hasta luego camarada Fruto Vivas! En una de las emisoras del Sibci escuchamos a un periodista decir «el incendio del almacén del IVSS puede considerarse un acto terrorista». No señor periodista, una calificación es resultado de una evaluación donde puede entrar la percepción del calificador, es su juicio. Y resulta que ya la vicepresidenta había informado en esa emisora y en otras del Sibci, que había cuatro puntos de ignición, por lo tanto, no era fortuito y sí fueintencional, fue un acto terrorista, no es una calificación, es un hecho, es terrorismo, destruyendo bienes del país. En México aplica el dicho, «la justicia tarda pero llega». El ex Procurador General Jesús Murillo ha sido llevado a juicio por el asesinato de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, aun cuando han transcurrido 9 años. Y está siendo solicitado a Israel, donde está viviendo, la entrega de uno de los jefes que torturo y asesinó a los jóvenes. Y hay otras personas, rumbo a juicio por delitos cometidos hace varios años bajo otros Gobiernos, delitos de corrupción y delitos contra los derechos humanos. López Obrador habla pasito pero pisa duro. También en Méjico, el Gobierno creó la empresa que manejará el litio. De manera que el Gobierno de Estados Unidos debe estar dando vuelta para ver cómo cambia a ese Gobierno que está resultando independiente y no le permite a Estados Undoso apoderarse del litio mejicano, por ejemplo. El nuevo embajador de Colombia en Venezuela ha anunciado la entrega de Monómeros a su legítimo dueño, Venezuela, bajo la administración del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, se presenta un problema para el funcionamiento de Monómeros. Si la OFAC, la oficina de Estados Unidos que aplica las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela no da el permiso, Monómeros no puede funcionar. ¡Veremos! FRASE

«Considerad legisladores, que la energía en la fuerza pública es la salvaguardia de la flaqueza individual, la amenaza que aterra al injusto, y la esperanza de la sociedad. Considerad, que la corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos. Mirad, que sin fuerza no hay virtud; y sin virtud perece la república. Mirad, en fin, que la anarquía destruye la libertad, y que la unidad conserva el orden.»

Simón Bolívar, mensaje a la Convención de Ocaña, 1828

COLOMBIA

¿El ESMAD tiene arreglo? ¿Puede ese organismo formado para la represión, el abuso sexual, el ataque a los ojos de las personas, la violación de los derechos humanos cambiar su esencia? ¿Y cambiar la mentalidad de sus integrantes? No lo creemos Suspendidas las órdenes de captura a negociadores del ELN, también hay reuniones con líderes sociales para garantizar su protección. Suspendido el uso de glifosato y la erradicación forzada de cultivos de coca. Petro a millón, ha aprovechado todos los segundos y está cumpliendo con las promesas de campaña: convocó a los países garantes de la paz; entró en conversaciones con el ELN sobre la base de las últimos a reuniones y acuerdos con esa guerrilla; abrió relaciones consulares, comerciales y militares con Venezuela; nombró embajador y recibe al embajador de Venezuela; entregó Monómeros a Venezuela, legítimo dueño de esa empresa; introdujo proposición de reforma tributaria; y otras acciones de las que prometió en la campaña electoral. Petro cumple. ESTADOS UNIDOS

Los morrales anti balas están entre los artículos más vendidos actualmente en Estados Unidos, -¿qué decía usted sobre la seguridad en Estados Unidos? Ned Price, vocero del Departamento de Estado declaró ratificando todas las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. No hay afloje, «las sanciones continúan en toda su extensión», dijo Price. RECOMENDAMOS

Estados Unidos frente al mundo, Nicolas Spykman, busque en Internet Liderazgo resiliente, Carlos Pittaluga Zerpa, Editorial Galac Venezuela y la guerra fría, Alejandro Cardozo Uscátegui, Editorial Nuevos Aires. Bolívar y las armas en la guerra de independencia, Guillermo García Ponce, Fundación Sucre. La batalla comunicacional, Pedro Santander Molina, El perro y la rana. Para comprender la batalla en redes. www.diariovea.com.ve 24/08/2022

