Cagigal 866: Sobre las Zonas Económicas Especiales

Entornointeligente.com /

Debemos estudiar Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) para no depender del juicio de otros sino que nos formemos nuestros propios juicios y poder opinar y actuar con propiedad. En la gaceta oficial del 27 de julio de 2022 está la ley que rige estas entidades. Nosotros observamos los beneficios que trae para Venezuela, también los escollos, los requisitos, los peligros, lo normativo, en fin, lo que esté a favor, lo mejorable, lo peligroso de manera que aportemos y apostemos por el éxito de estas zonas económicas especiales. Porque estas ZEE van a existir, para ayudar a Venezuela en la situación difícil en que se encuentra producto fundamentalmente del bloqueo estadounidense y de un modelo económico de más de cien años que nos ha tenido atados al carro estadounidense para su servicio.

Hay quienes se oponen a las ZEE, unos por ser aliados del imperialismo estadounidense y comprenden que vamos liberándonos de esa atadura; otros se oponen por desconocimiento, porque ignoran cómo serán y para qué servirán las ZEE; también los hay quienes se oponen porque no cuadran con el modelo teórico de socialismo que profesan. A los primeros, debemos enfrentarlos y combatirlos, por aliados al e. A los otros debemos comprenderlos, explicarles, informarles, atraerlos a la comprensión. Y vamos adelante, con confianza en el presidente Maduro, con confianza en nuestra dirigencia político y militar.

Tenemos la plena seguridad, la plena confianza en la acción del presidente Maduro, del equipo de Gobierno tanto el económico como el político y el militar, que en realidad son un solo equipo; tenemos plena confianza en el PSUV, en el Gran Polo Patriótico que realizan ese proyecto de Zonas Económicas Especiales (ZEE) para sacar adelante a Venezuela, para eludir y superar el bloqueo imperialista, para llevar a Venezuela hacia un futuro promisorio, positivo, en beneficio de la nación toda, de todos los venezolanos, de todos quienes habitamos nuestro país. Así pedimos a todos los compatriotas que se compenetren con esto.

Hay elementos vitales para el éxito de las ZEE: 1. El Estado debe establecer normas claras y precisas; 2. El Estado debe hacer cumplir y respetar esas leyes; 3. Supervisión permanente de que se logre los objetivos.

MÁS LOGROS DE LA PATRIA

El Estado venezolano no da dinero a empresas como en el pasado, cada empresa está invirtiendo lo suyo; las perspectivas de Venezuela son muy buenas, quien no se monte en el tren, se queda; trabajos de reparación de bombas y tuberías por Hidrolago recuperan 1.200 litros agua por segundo para los zulianos; se restablecen relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela; se restablecen relaciones militares entre Colombia y Venezuela; más de 30 artefactos explosivos fueron localizados, desmontados y decomisados por la FANB en Apure; el Presidente Nicolás Maduro Moros informó que, hasta la fecha, hay 318.198 nuevos emprendimientos económicos registrados, de los cuales el 60 % son mujeres y 40 % hombres, mientras que de todos, el 60 % son jóvenes hasta 45 años; inaugurada la Zona de Emprendedores Digital (ZED) del Banco de Venezuela en su sede principal, para la autogestión de los trámites ante la entidad bancaria.

LEYENDO LA CONSTITUCIÓN

Artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.

.VARIEDADES

La agresión continúa, están robando nuestro avión. La CIA combinó con los Gobiernos de Abdo Benítez en Paraguay y Lacalle Pou en Uruguay para el secuestro y robo del avión de Venezuela. Pero el Gobierno argentino favoreció esa operación pues si el gobierno argentino hubiera realizado lo necesario para que nuestro avión de carga de Emtrasur pusiera gasolina en Buenos Aires, nuestro avión, en lugar de ir a Montevideo por gasolina, habría hecho su viaje directo a Maiquetía. Pero el Gobierno argentino no hizo algo para que nuestro avión hubiera sido surtido en Buenos Aires. Y eso hizo posible el secuestro por a acción de la CIA, Abdo Benítez y Lacalle Pou. Y Argentina preside la Celac, y permite que a un miembro de Celac Estados Unidos le robe un avión, ¿Qué clase de presidencia tiene Celac? En Baruta la alcaldía cambió la zonificación y Las mercedes dejó de ser una urbanización para vivir. Y en las alcaldías de Baruta, Chaco y El Hatillo, los alcaldes hacen negocios en contra de los vecinos. Eso ocurrió comenzó cuando estaban de alcaldes Leopoldo López en Chacao y Enrique Capriles en Baruta. Se enriquecieron cobrando comisiones para cambio de zona y para construcciones, legales e ilegales, incluso tenían una empresa de construcción. Hoy, opositores y alguna otra gente pretenden cargarle el asunto al Gobierno bolivariano. Venezuela necesita maquinaria agrícola para aumentar sustancialmente la producción agrícola para alimentar a los venezolanos y para la exportación. Por eso es necesario buscar acuerdos con empresas extranjeras y con Gobiernos de países aliados, tal como hicimos con la Faja del Orinoco. Es además, una forma de eludir el bloqueo de Estados Unidos. Recordamos una vez más que el presidente Chávez ordenó y pagó la fabricación de dos barcos al astillero Río Santiago de Buenos Aires. Esos barcos Argentina no los ha entregado. Nos deben los barcos. En 1982, cuando la agresión de Reino Unido a Argentina, el presidente Luis Herrera Campins y toda Venezuela dio su apoyo total a Argentina bajo la voz ¡Malvinas es Argentina! Y no solamente fue de palabra, sino que el presidente Herrera Campins ordenó a la Fuerza Aérea Venezolana enviar nuestros cohetes Exorcet a Argentina, para que la Fuerza Aérea argentina pudiera enfrentar a la Armada británica. Fue solidaridad activa. El avión de Conviasa secuestrado en Argentina por orden del Gobierno de Estados Unidos y el oro que tiene secuestrado la Corona británica en el Banco de Londres son de Venezuela, no son de Maduro como dicen unos opositores y como dicen empresas mediáticas servidoras del imperialismo estadounidense. El avión, el oro, Citgo, Monómeros, el dinero que nos tienen secuestrados en bancos de varios países, los 300 millones de dólares que nos debe Paraguay es dinero de la nación venezolana, no es del presidente Maduro quien lucha y hace esfuerzos para recuperar todos esos bienes de los venezolanos. En cambio, los que dicen que eso es de Maduro son cómplices de los secuestradores de las propiedades de Venezuela. En el libro El caso AMIA Argentina, usted encontrará un exhaustivo análisis del caso AMIA en Argentina. Allí se demuestra con todo detalle la inocencia de Irán en ese atentado y se muestra quién está detrás de ese atentado y su intención de cargarlo a Irán. El precio es bastante económico y lo puede adquirir en el puesto de Editorial Galac en la Feria de Caracas, del 13 al 21 agosto en el parque Los Caobos. Puede ver una sinopsis en www.editorialgalac.com 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza la segunda bomba atómica, esta vez sobre la ciudad Nagasaki, miles de personas asesinadas, destrucción, heridos, mutilados, incapacitados de por vida. Bomba atómica lanzada sobre un país derrotado, rendido. Con esa acción Estados Unidos le decía al mundo, particularmente a la Unión Soviética, «tengo la bomba atómica, soy el hegemón, quien no se someta, quien no obedezca recibirá lo mismo que Hiroshima y Nagasaki». 1008 iglesias evangélicas han sido refaccionadas por la Misión Venezuela Bella; 405 iglesias católicas también ha sido refaccionadas por Venezuela Bella. Saludos al Diario Vea que publicó una excelente nota con relación a la fecha de nacimiento del matemático Juan Manuel Cagigal, nos gustó bastante. El único detalle es que escriben el apellido Cajigal y este Juan Manuel Cagigal, creador de la primera escuela de matemáticas de Venezuela, se escribe con dos g, Cagigal y no con j como si se escribe el del mariscal Juan Manuel Cajigal, derrotado por Bolívar en Carabobo en 1814 en la primera batalla en ese campo. También se escribe con j, el mariscal Juan Manuel Cajigal, que en Cuba protegió a Francisco de Miranda frente a la Inquisición y lo dejó escapar hacia Florida. ¿Qué recibirá Venezuela cuando le sea devuelta la empresa Monómeros? Una empresa destruida en sus instalaciones, en su mercado, en proveedores, relaciones legales enrevesadas, líos judiciales, deudas a granel, deudas fuertes con los 500 trabajadores de esa empresa; deudas y destrucción es lo que ha dejado la banda de Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges, Manuel Rosales, sus esposas y todos los que metieron allí la mano, incluyendo Iván Duque. Eso recibiremos los venezolanos. Muletillas que dañan su oratoria, «muy importante», «debemos destacar», «¡Qué mejor que…!», «para nadie es un secreto», «todo el mundo sabe». Estos dos últimos son siempre falsos pues siempre es posible encontrar alguien que no conoce el secreto, o alguien que no sabe lo que usted sabe y dice. En todo caso, son expresiones que dichas en el momento que corresponda ayudan a su discurso, pero como muletillas afean su oratoria. Otra muletilla, muy usada por los conductores de programa de radio o de televisión son: «el tiempo en radio es implacable», no estimados amigos, el tiempo es el tiempo y transcurre, pero si usted no lo usa adecuadamente, usted es el responsable del asunto. Y hay conductores de radio que están entrevistando a alguien o disertando sobre algo y entonces dicen «el tiempo en radio es implacable» y le piden al ayudante que ponga una música, o dicen «vamos a una pausa musical», después de haberse quejado del tiempo. A todos les sugerimos: graben su programa y después, dedíquense a verlo o escucharlo, si es el caso, detecte lo que le guste, lo que repetiría; detecte lo que no le agrada, lo que mejoraría, cómo lo mejoraría; detecte lo que eliminaría, y elimínelo de su hablar. Seguro que si usted se escucha mejorará su discurso. Lo que aquí decimos creemos que vale para todo el mundo, oradores, conductores de programas, docentes, en fin, todos. Como usuarios, no como críticos, decimos que hace falta mejorar la transmisión de nuestras emisoras de radio y de nuestras estaciones de televisión. Muchas veces no podemos escudar o ver un programa porque la recepción es muy pobre, muy mejorable, tiene problemas. Problemas de sonido o de imagen, si es el caso. Sabemos que hay muchas dificultades, pero esto es vital. Incluso una emisora que se escuchaba bien en Caracas como YVKE Mundial, hoy tenemos dificultad para sintonizarla, sobre todo el domingo por la mañana, aunque ocurre en cualquier día; se le monta una FM, y ¿casualidad?, la que sirve de vehículo a CNN; puede ser casualidad. Lo cierto es que aunque Mundial 550 es AM, se le monta una FM. En fin, ojalá se pueda mejorar esta situación. También agregamos que aunque estas emisoras tienen plataforma en Internet, transmiten por esa vía y pretenden que llegan al mundo por allí, queremos recordar que hay miles, seguramente millones, de personas que no tienen oportunidad de verla o escucharla por Internet; por múltiples razones: están trabajando donde solamente pueden escuchar radio, en el campo por ejemplo, en un taxi, en un autobusete, en fin, muchísimos otros sitios donde no pueden ver streaming, no tienen una computadora, o una tableta, no pueden estar viendo el teléfono. Muchas situaciones. Entonces, la radio tiene muchísima importancia para que esas personas puedan ver el mensaje de la Revolución bolivariana. Comprendamos eso y procedamos en consecuencia. El aparato mediático conformado por radio, prensa escrita, ó, cenes, redes sociales en Perú, Chile y Argentina están cuadrados, en campaña permanente; en Perú aliados al Poder Judicial y al Poder Legislativo para derrocar al presidente Castillo; en Chile están conformados para derrotar al Apruebo que pondría en vigencia una nueva Constitución, de esa manera lograría la continuidad de la Constitución pinochetista; en Argentina están coaligados con el Poder Judicial asociado a Macri, para liquidar, para derrotar electoralmente al Gobierno peronista y sobre todo para destruir e incluso encarcelar a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. poder judicial en Venezuela era como el que hay en Colombia, Argentina, Perú, Paraguay y otros países. Estaba podrido y tenía connivencia con sectores políticos y económicos para hacer solamente lo que a esos sectores les servía. El Poder Judicial no servía a la justicia sino a la élite gobernante y al sector económico. Incluso debemos recordar que el Tribunal Supremos de Justicia con relación al golpe de Estado en abril de 2002, dictaminó que no había golpe Estado, que los militares golpistas «habían actuado preñados de buenas intenciones». Y de esa manera ese golpe de Estado quedó impune pues tras esa sentencia fue imposible juzgar a los golpistas, civiles o militares. Así ocurre en Argentina, en Perú y en otros países. En Argentina tienen secuestrado un avión venezolano, llevan un juicio amañado contra la vicepresidente Cristina Fernández; en Perú, el Poder Judicial participa ampliamente de un golpe de Estado contra el presidente Castillo; actúa contra todos sus ministros y prácticamente le impiden a Castillo el gobernar. Así era en Venezuela, hasta que se relegitimaron los poderes mediante la constituyente, y el Poder Judicial fue limpiado, seguramente aún falta, pero hoy es muy distinto a lo que ocurría en la 4ª República y aun en la 5ª. Como respuesta a la provocación estadounidense de a Pelosi, China suspendió ocho mecanismos de diálogo y cooperación con Estados Unidos, tomó medidas contra figuras resaltantes de la promoción de la separación de Taiwán de China y detuvo importaciones y exportaciones hacia Taiwán. Además realizó y extendió ejercicios militares alrededor de Taiwán y en el estrecho de Bohai. 16/08/2022

FRASE

Yanqui, ladrón, devuelve nuestro avión.

Trabajadores de Conviasa

COLOMBIA

Duque no podía irse sin poner una cagada, una cargadita. Se negó a sacar la espada del Libertador para el acto de cambio presidencial. Pero el presidente Petro, en su primer acto de gobierno, ordenó a Casa Militar traer la espada y con ella juramentó a la vicepresidente Francia Márquez. Por su parte, el rey Felipe, de España, también puso su cargadita y cuando trajeron la espada, todos se pusieron de pie, pero el rey Felipe se quedó sentado. Diga lo que diga, piense lo que piense, esa es la espada de quien los expulsó de América y les clavó la puntilla para que cayera España como imperio. Nota curiosa: Felipe es tataratara nieto de Fernando VII, auténtico, no es coba. En su discurso de asunción de la presidencia de Colombia, el presidente Petro nombró a Bolívar, San Martín, otros libertadores, pero no nombró a Santander. La victoria del Pacto Histórico y la asunción de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia y a la vicepresidencia de Colombia van mostrando que tenían y tienen razón las fuerzas que dentro de las FARC-EP plantearon y llevaron adelante el proceso de paz, a pesar de todas las dificultades y a pesar de todos los golpes que han recibido en ese camino de construcción de la paz de Colombia. ¡Tienen razón! El presidente Petro ha comenzado su Gobierno de inmediato. El primer acto fue muy importante simbólicamente; luego llamó a los países garantes de la paz en Colombia; introdujo el proyecto de reforma tributaria, recuerde todas las protestas que hubo contra la reforma tributaria de Duque. ESTADOS UNIDOS

China respondió a la provocación de Estados Unidos con la visita de Pelosi a Taiwán con elementos que Estados Unidos no está en capacidad de responder, en el terreno económico. China tomó una serie de medidas económicas que afectarán a Estados Unidos, país cuyas fuerzas productivas están disminuidas y no pueden con China en el terreno económico. Por 1 voto aprobaron ley propuesta por Biden. La ley fue propuesta por Biden y necesitó del voto de la vicepresidente Kamala Harris quien tiene derecho a voto. De no haber sido por ese voto, la ley no habría sido aprobado. Otra muestra de que Biden no manda, no es un líder. Las elecciones en USA son en noviembre, por eso hay candela en Estados Unidos. A Donald Trump el FBI le allanó la casa. ¿Cuándo se había visto que a un expresidente estadounidense le allanaran la casa? ¡Palo abajo! Continúa la provocación de Estados Unidos contra China. Ahora enviaron un grupo de congresistas gringos a Taiwán en franca violación de la soberanía china pues Taiwán forma parte de China. RECOMENDAMOS

Feria del Libro de Caracas, del 13 al 21 de agosto, parque Los Caobos, de 10 a.m., a 7 p.m. La telaraña imperial, Eva Golinger, Romain Migus. Caso AMIA Argentina, Moshe Baharvand, un estudio bastante detallado de la bomba en AMIA. Editorial Galac. Canción a Stalin, poema de Pablo Neruda, Antología poética, tomo 1, pág. 213 www.elobservatorio.gob.ve Actualizaciones de las medidas coercitivas unilaterales. Conozca y difunda Nueva Constitución de Chile https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/86241/1/Texto_Definitivo_CPR_2022.pdf

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com