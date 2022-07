Cagigal 861. Mitos que construyen realidades

Entornointeligente.com /

Estamos en la cola de una empresa de remesas donde también se paga el teléfono Cantv, se envían y se reciben encomiendas. Allí escuchamos varios diálogos «Me cortaron el teléfono porque me tardé unos días, es que ahora Cantv es privada porque el Gobierno la vendió»; «sí, también están vendiendo el Banco de Venezuela porque está quebrado»; «Sudeban se apoderó del BOD que es un banco muy malo». Y algunas otras falsedades escuchamos, pero la gente que lo decía lo cree, y algunos de quienes los escuchaban pasaron a creerlo, a pesar de las aclaratorias que hicimos. Sin embargo, nos quedamos pensando en todas esas ideas que escuchan personas y las creen y las repiten, incluso aunque no las creen pues también ocurre que es exprofeso, para mal poner al Gobierno. Porque todo eso que escuchamos se le achaca al Gobierno. En ocasiones acusan «el Gobierno se lo roba todo, no deja nada». Y mucho de eso que se escucha son tergiversaciones de lo que ha dicho el Gobierno, por ejemplo eso de que Cantv es ahora privada, o que el Banco de Venezuela fue vendido o será vendido. Pero, mucha gente lo cree y se comporta como si es verdad lo que escuchó. Y ahí se construye una realidad, falsa pero esas personas pasan a comportarse como si es verdad y todas sus conductas alrededor de eso estarán influidas por esos mitos. Y no parece suficiente lo que diga el Gobierno. Hace falta que todos quienes respaldamos al Gobierno, o incluso sin respaldarlo, pero sabiendo cuál es la verdad del asunto, seamos honestos y activos en la aclaratoria y en hacer brillar la verdad, de otra manera, esos mitos construyen realidades y esas realidades actuarán sobre el país y por lo tanto sobre nosotros. Y para el Gobierno, a quien le compete, también escuchamos a personas al aclarar decir, vendieron el 10 por ciento de Cantv, pero seguramente después venderán más y tal vez hasta la venden toda, como hizo Bolsonaro con Electrobras y hará con Petrobras, de modo que si Lula gana la elección se encontrará con las manos vacías. Entonces, vamos a combatir esos mitos que construyen realidades falsas.

MÁS LOGROS DE LA PATRIA

13.900 cirugías electivas realizó el Plan Quirúrgico Nacional en lo que va de año; Misión Ribas graduó a más de 10.000 bachilleres entre 2021 y 2022, la Misión Ribas ha graduado a más de 1 millón de bachilleres; miles de Brigadas Comunitarias Militares (Bricomil) desplegadas en el país en labores comunitarias, de salud, de servicios y de lo que haga falta; Venezuela acaba de ser seleccionada, por unanimidad, para ocupar la Vicepresidencia de la Asamblea General de la Unesco por América Latina y el Caribe.

LEYENDO LA CONSTITUCIÓN

Artículo 130. Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales; resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación.

.VARIEDADES

El 5 de julio de 2022, se cumplieron 211 años de la Declaración de Independencia de Venezuela del imperio español. Una independencia dura, difícil, pero con una declaración de principios que le sugerimos leer o releer para que vea lo consecuente que estamos siendo con aquella decisión de nuestros libertadores encabezados por el Libertador Simón Bolívar. Once años estuvieron nuestros libertadores librando una guerra, la guerra más larga de América, por asegurar nuestra independencia, para librarnos del imperio español y para hacer cumplir lo de no aceptar dominio extranjero. Repase nuestra historia y compruebe lo valiente que ha sido el pueblo venezolano. España reconoce nuestra independencia en 1845, 24 años después de la batalla de Carabobo, pero nosotros éramos libres, y lo somos hoy.

Y lamentablemente, aún hoy, 11 de julio de 2022, la placa que ofende a Simón Bolívar, ubicada en el parque Ezequiel Zamora, más conocido como El Calvario, sigue ahí, no ha sido cambiada.

En Venezuela se respetan los derechos humanos. En Venezuela, desde que gobiernan los bolivarianos, antes con Hugo Chávez como presidente y ahora con Nicolás Maduro, se respetan los derechos humanos, es una cuestión sagrada. En Venezuela cuando un funcionario policial o militar viola cualquiera de los derechos humanos es sometido a la justicia en cuanto se detecte la violación. De hecho, hay varias decenas de funcionarios policiales sometidos a juicio o ya sentenciados por violación a derechos humanos; incluso aquellos funcionarios policiales o militares que en cumplimiento de su deber y en defensa de la patria se excedieron y, lamentablemente, incurrieron en violación de derechos humanos. En el exterior, hay «izquierdistas», que por ignorancia o mala fe, o por razones políticas, repiten lo que les dicen algunos de sus «compas» de Venezuela o los escuálidos que por allá pululan. Y lamentablemente, encuentran quien les crea porque no conocen lo que ocurre en Venezuela. En el caso del asesinato de Carlos Lanz, hay una banda de corruptos encabezados por la señora Mayi Cumare, una banda donde figuran personas que estuvieron en la Revolución, que tienen un historial al respecto, pero que, evidentemente, se fueron deteriorando moralmente y se engolosinaron con el dinero y pasaron a integrar las filas de la contrarrevolución vía la corrupción. Y hay quien los respalda políticamente, ¿Por qué? ¿Por qué defienden a personas evidentemente implicadas, según declaración de uno de los implicados y otros elementos que presenta la Fiscalía General de la República, en el asesinato de Carlos Lanz? Lo más sensato sería esperar la investigación completa y no la defensa a priori. No son revolucionarios, son corruptos y asesinos. Y da tristeza que sean familiares y ¿amigos?, de Carlos Lanz, en todo caso de su entorno familiar y diario, los asesinos de Carlos Lanz.

El distinguido Argenis Rafael Ledezma, de la Policía Metropolitana asesinó a tres sujetos, menores de edad, que se acostaban con su mujer, Rosa Elena Pinto, también menor de edad. Ledezma asesinó a los tres jóvenes y cuando la Policía Técnica Judicial (PTJ), nombre anterior del CICPC, lo detuvo como principal sospechoso e interrogó, negó que él fuera el asesino. Estuvo más o menos 1 año, siendo interrogado, investigado, presionado por la PTJ, pero Ledezma negaba su culpabilidad y pretendía ayudar a encontrar a los jóvenes. El secuestro y asesinato de los tres jóvenes ocurrió en enero de 1980. La policía tenía la convicción de que él era el asesino, había señales, pistas, pero no eran pruebas para llevarlo a la justicia, eran solamente indicios. Y Ledezma era duro y hábil, sabía cómo eludir y triunfar sobre los interrogadores. Hasta que un día, los policías y psicólogos que intervenían en la investigación lograron cansarlo psicológicamente y el distinguido Ledezma sucumbió, aceptó ser el asesino de los tres jóvenes, contó cómo lo hizo y llevó a la PTJ al sitio donde enterró los tres cuerpos. Ledezma no tuvo la ocurrencia o tal vez la oportunidad o los medios de desaparecer los cadáveres. Chena, como le decían a, la mujer de Ledezma sabía que él era el asesino, pero tenía miedo de decirlo, le tenía miedo a Ledezma. Busque el caso en Internet, incluso hay una película llamada Macu, la mujer del policía que trata ese caso. El monstruo de Mamera fue el remoquete que le dieron a Ledezma,

Conviasa suspendió sus vuelos a Argentina y a Chile. ¿La razón? En el caso de Argentina es porque los proveedores en el aeropuerto de Ezeiza se niegan a prestar servicio a nuestros aviones. Igual ocurre en el aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, en Pudahuel, Santiago de Chile, los proveedores de servicios se niegan a prestar servicio a nuestros aviones. Conviasa tomó las medidas pertinentes para que sus clientes lleguen al destino para el cual compraron boletos a Conviasa.

De nuevo preguntamos, ¿cuándo Argentina nos va a entregar los barcos que le pagamos para su construcción hace varios años, en vida del presidente Chávez? Están resultando maulas, comprendemos que Macri se negara a entregarnos los barcos, ¿también Alberto Fernández se niega a cumplir el compromiso de su país?

Continuará la construcción del enlace entre el Pacífico y el Atlántico por las vías férreas de Bolivia, Perú y Chile, desde Brasil. Bolivia es gran impulsora de ese proyecto que abre un nuevo paso opcional al canal de Panamá. Así también es posible que se vuelva a trabajar la comunicación entre los dos océanos pasando por Nicaragua. Esos nuevos enlaces entre ambos océanos afectan el poder que tiene el imperio estadounidense debido a que controla el canal de Panamá.

Los Gobiernos latinoamericanos que siguiendo las instrucciones de Estados Unidos se niegan a negociar con Venezuela son bastante estúpidos, ciegos. Venezuela es un poder económico en la región, tiene recursos a más no poder, siempre ha sido buen pagador y buen comprador, tiene negocios con la mitad del planeta. Estos Gobiernos no son torpes sino que siguen las órdenes que le imparte el Gobierno de Estados Unidos, les ocurre como a la Unión Europea que van rumbo al barranco por lamerle las bolas al imperio estadounidense. Por nuestra parte, nuestro país debe tomar nota de todo esto y responder de similar manera, no podemos contemporizar con quien pretenda causarnos daño, por las razones que sea.

Gustavo Dudamel y Christian Vásquez, dos directores formados en la Orquesta Juvenil de Venezuela, dirigirán juntos un concierto en Europa, ambos son triunfadores en la dirección de grandes orquestas de música clásica y son orgullo de Venezuela. Por supuesto que deben andar por el mundo, ya la patria es muy pequeña para sus logros y para seguir su formación y su éxito. ¡Felicitaciones a ambos! Y estemos orgullosos pues se formaron aquí, en nuestro Sistema de Orquestas que es orgullo del país y objeto de admiración e imitación en el mundo. Tal como ocurre con los beisbolistas, o los futbolistas, o cualquier otro deportista que tenga éxito, debe buscar otros horizontes, ir hacia los mejores escenarios; tal como un cantante, o actor o actriz, alguna persona del mundo del arte, un pintor, en fin, en tantas profesiones, así nuestros directores de orquesta de música clásica, van por el mundo mostrando logros de nuestro país.

La Feria de Caracas, que se realiza desde hace varios años en la fecha aniversario de la ciudad y del cumpleaños del Libertador fue convocada por Fundarte para el 23 de julio hasta el 31 de julio. El aniversario de Caracas es el 25 de julio y el del Libertador el 24 del mismo mes. Sin embargo, nos enteramos que la Feria de Caracas fue aplazada para agosto. Primera vez que esa feria no se realiza en la fecha aniversario de Caracas; Incluso en el 2014 o 2015, cuando los escuálidos amenazaron con quemar los puestos de los expositores con los libros incluidos la feria se realizó; editores, libreros y el público se dispusieron a realizar la feria y la feria se realizó, con el concurso del mundo librero, de todas las tendencias políticas. Lamentamos este aplazamiento de un evento pautado con un año de anticipación y cuando ya superamos situaciones más difíciles. De modo que la feria va del 13 al 23 de agosto, salvo nuevo cambio, lo cual depende de la Alcaldía del Municipio Libertador, Capital.

El hecho de que haya muchos militares en un gobierno no hace militarista a ese Gobierno. Puede ser bueno o puede ser malo, depende de cuál sea el objetivo buscado y de cuál sea la conducta de los militares. Casos Brasil y Venezuela. En Venezuela el aporte de la FANB está presente en todo: en alfabetización, en Misión Sucre, en Vuelvan Caras, en la defensa de la patria, en el combate a la agresión extranjera; en los servicios, en la gerencia y desarrollo de empresas del Estado, en la agricultura, en la tecnología, en el sector universitaria, en fin, en todos los espacios de la vida del país; y es una contribución muy útil, además, la relación humana entre la FANB y la población en general es excelente, de integración en la unión cívico militar.

Tres países en América del Sur están afiliados a OTAN: Colombia, con el estatus de «socio en todo el mundo», vea pues; Argentina y Brasil como «aliados extra OTAN». Por cierto que entonces, al incorporarse Argentina al grupo BRICS, ¿se llamará BRICSA y la OTAN estará presente?

Telesur está de cumpleaños. 17 años tiene Telesur llevando la verdad al mundo. ¡Cuántas verdades no ha destapado! ¡Cuántas mentiras no ha desmontado! Por eso el imperio estadounidense tiene en la mira la multiestatal. ¡Felicitaciones a Patricia Villegas y a todos los trabajadores que allí laboran! ¡Nos encanta Telesur!, la tenemos entre las preferidas.

También está de cumpleaños el periodista José Luis Silva quien ha realizado una fructífera labor a lo largo de 40 años en Radio Nacional de Venezuela, ¡Felicitaciones José Luis! Y continúa, la carrera no se detiene. Cultura al día es el programa de José Luis Silva por RNV, los jueves a las 3 p.m. Instructivo y agradable.

«Con Gerardo Márquez comenzó el progreso». Así dice una propaganda del gobernador de Trujillo ¿Y los gobernadores chavistas anteriores qué hicieron? ¿No hubo progresos con ellos?

«Gastos de defensa» es el eufemismo que usa la OTAN para justificar el aumento militar para la guerra. Cada país de la OTAN aumentará en 2 por ciento el gasto militar. Son promotores de la guerra. Y esos sujetos están dispuestos a ir a la guerra porque ni ellos, ni sus familiares irán a combatir, ellos no irán a regar con sangre los escenarios de guerra. La sangre será de los pueblos europeos. Pero tengan en cuenta señores, la guerra ahora se libra con misiles que alcanzan cualquier punto del planeta. No están a salvo. No son gastos de defensa, nadie los está atacando, es presupuesto para la guerra.

122 dólares costará llenar el tanque de gasolina del vehículo, en el Reino Unido. En Colombia 1 litro cuesta 2.785 pesos, si su carro lleva 45 litros el tanque le costará 125.325 pesos, aproximadamente 31 dólares.

Seis ministros del Interior en menos de 1 año se ha visto obligado a designar el presidente de Perú, Pedro Castillo. La acción mediática opositora, la derecha y la clase política corrupta se han combinado para impedir que Castillo estabilice su Gobierno. ¡Seis ministros del interior en menos de un año!

¿Se reunió Lilian Tintori con el ex primer ministro Boris Johnson? ¿O es Zelensky el nuevo Tintori, pues Johnson fue a Kiev a reunirse con Zelensky? Lo cierto es que Boris Johnson cayó, resistió, no quería renunciar pero… renunció casi todo su gabinete, no le quedaba camino decente. De todas maneras, suponemos que la política del Reino Unido continuará atada a Estados Unidos en plan de segundón pues seguirán gobernando los conservadores sin embargo, disfrutamos de la caída de Johnson, el bufón como lo tildó un diario en Londres.

La lucha ideológica con la actual dirección del PCV no debe confundirse en una lucha contra los partidos comunistas en el mundo ni en agresión contra partidos comunistas en el pasado, particularmente el PCV partido que tiene un pasado glorioso, que tuvo dirigentes muy valiosos como Jesús Faría, Gustavo Machado, Manuel Taborda, Gallegos Mancera, Alberto Lovera, Burguillos, Aquiles Bellorín, Cruz Marval, Alejandro Tejero, Ernesto Navarro y muchísimos más, se pueden mencionar; hombres y mujeres de conductas valientes y gloriosas en la lucha revolucionaria. Cientos de nombres más quedaron en el camino, muertos en combate o asesinados por las fuerzas represivas del enemigo. No merecen esos camaradas, no merece el PCV que por unos que hoy dirigen erradamente al PCV, se manche a ese glorioso partido que tiene arte y parte en los logros de la Revolución bolivariana, porque esta revolución no comenzó el 4 de febrero ni el 6 de diciembre de 1998 ni más acá; comenzó muchísimos años antes y es un continuo; miles de quienes hoy están en las filas chavistas provienen de ese glorioso Partido Comunista de Venezuela creado en la clandestinidad, en 1931, en plena dictadura de Juan Vicente Gómez. Este comentario solamente pretende hacer justicia a esos miles de hombres y mujeres que militando o no en el PCV, siguieron sus políticas, acertadas y erradas y hoy aportan su esfuerzo a la Revolución bolivariana. Lamentablemente la dirección del PCV hoy no ve lo que tiene al frente, ojalá eso cambiara y el PCV hiciera su aporte hoy a esta Revolución anti imperialista, bolivariana, chavista. Pero, ¡por favor!, tengamos cuidado al combatir a una dirección errada.

Tropas británicas y de USA parece que están participando activamente en Ucrania. El Gobierno del Reino Unido ha anunciado que adiestrará en Ucrania efectivos de este país para lo cual enviará 1.050 soldados británicos. Después no se quejen de que los rusos están matando británicos. Y esto es una extensión de la guerra rumbo a un enfrentamiento en toda Europa y más allá.

Elecciones en la Universidad Central de Venezuela (UCV). Juntos por el patrimonio, es la plancha que presenta candidatos en las elecciones UCV. Rescatemos la UCV con la plancha Juntos por el patrimonio. por p. Y vote el miércoles 13 de julio por el rescate de la UCV, de 8 a.m., a 6 p.m. Cada egresado vota en la facultad donde se graduó. El voto es presencial, no hay voto digital. Puede comunicarse con Cristina González por el número 0412-7168891, es WhatsApp y también puede comunicarse por Instagram en @juntosporpatrimonio

Es una vergüenza aceptar que un preso entra y sale de la cárcel cuando quiera, ordena delitos, enfrenta al Estado, mata, roba, comete cualquier delito. ¡Es una vergüenza para la justicia venezolana! ¡Y es una vergüenza para el Gobierno! ¿Cómo se resuelve eso?

FRASE

Todo derecho tiene límites.

COLOMBIA

Rodolfo Hernández se abrazó con Petro. Guabina es guabina guabinosa. Hernández es hábil. Pero que conste que Petro lo invitó a reunirse y caminar juntos luego de conocerse el resultado electoral.

Otro firmante de la paz asesinado, fue miembro de las FARC-EP, lo asesinaron en Antioquia, departamento de la muerte. Juan Andrés Córdoba Mosquera quien trabaja en las Nuevas Áreas de Reincorporación. Es el firmante de la paz número 24 asesinado en este 2022 y el 324 desde la firma de los acuerdos de paz.

Que un funcionario de un Gobierno colombiano esté incurso en corrupción es noticia caliche. Son muchísimos los funcionarios, de diferentes niveles, incluyendo ministros implicados en corrupción. Recordamos aquella propiciada por Odebrecht que a la final le fueron dando vueltas y vueltas y cerrada la rueda. Poca gente se acuerda de eso en el día de hoy. De manera que este Emilio Archila, acusado de apropiarse de dinero destinado para áreas de desarrollo relacionados con los acuerdos de paz, es uno más. Y se señala que hay concejales, gobernadores, alcaldes y otros implicados en la apropiación de 120 millones de dólares.

ESTADOS UNIDOS

Cuatro masacres hubo el 4 de julio, día de la Independencia de Estados Unidos. Los masacradores decidieron celebrar el día de la Independencia de Estados Unidos de esa manera. La inseguridad en Estados Unidos es de terror.

Cuanta cosa mala ocurra en el mundo Estados Unidos culpará a Rusia y a Putin, es la estrategia de buscar un enemigo al cual cargarle la culpa de lo malo que Estados Unidos haga y de lo malo que ocurra en el propio Estados Unidos, como por ejemplo la inflación, la crisis bancaria, la crisis en la salud, las matazones. Todo se le cargará a Rusia y a Putin, por ejemplo lo que ocurre en Sri Lanka ya Rusia ha sido acusada. Es vieja estrategia estadounidense para concitar el apoyo de los gringos a las barbaries de sus gobiernos.

Estados Unidos ha emitido 5.581 medidas coercitivas; contra Irán 3.616; contra Siria 2.608; contra la República Democrática de Corea 2.077; contra Cuba 208 y contra Venezuela 651, lo leemos en un trabajo de Werther Sandoval en su columna en el diario Últimas Noticias. Sin embargo, Rusia está vivita y coleando y triunfando; Siria con el apoyo de Rusia derrotó a Estados Unidos y sus terroristas, Israel incluido; República Democrática de Corea cada vez le ronca más a los gringos, Cuba lleva 60 años de bloqueo y aun cuando se la ven difícil, está viva y con enormes logros, sobre todo en salud y medicina; Venezuela va abandonando el modelo rentístico y petrolero y eludiendo la agresión gringa. ¿Entonces? ¿Para qué le sirven a Estados Unidos esas medidas de agresión, de guerra? ¿No examina eso Andrea Gacki, la directora de la OFAC?

Lo de Biden hablando es grave. Se le ha escuchado decir por ejemplo, punto y aparte, porque así le dice el telepronter, o repetir la frase, que le dice el instrumento del cual lee las instrucciones. Muy serio y cómico.

RECOMENDAMOS

Agonía de occidente, Thierry Meyssan, 5-7-2022, www.redvoltaire.net.org

Ecovoces, con Rosario Salazar, YVKE Mundial, domingo, 8 a.m. 550 AM. 94.5 FM www.radiomundial.com.ve/yvke

www.pagina12.com.ar Las noticias de Argentina

www.ensartaos.com.ve Aquí también puede leer Cagigal además de interesantes artículos políticos

Los domingos desde las 7 a.m., la radio es con YVKE Mundial. A las 7, Hablando de Poder, con Francisco Ameliach; a las 8 a.m., con Rosario Salazar, Ecovoces; a las 9 a.m., con Alfredo Clemente en Construyendo la Utopía. Y lo que sigue es ¡sabroso! Pero a las 3 p.m., nos vamos a RNV con Cristina González, Esto es lo que hay.

Banda de cosacos, historia de La Nueve y sus hombres, la brigada que enfrentó al nazismo y conquistó el Nido del Águila, refugio secreto de Hitler.

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/pais-petroleo/mercado-petrolero-enrarecido-disloca-los-precios-del-barril/ Mercado petrolero enrarecido disloca los precios del barril, WERTHER SANDOVAL , 5 JULIO, 2022

https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/mirada-semanal/occidente-vi-el-derrumbe-3/ Occidente VI. El derrumbe 3, VLADIMIR ACOSTA , 5 JULIO, 2022

Busque en YouTube el importante discurso de la vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner en Calafate el 8 de julio.

