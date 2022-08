Caggiani acusó a Interior de «perseguir» a Carrera y «amedrentar» al Frente Amplio

Entornointeligente.com /

El senador frenteamplista Daniel Caggiani aseguró este lunes que hay una «persecución» desde el Ministerio del Interior al senador opositor Charles Carrera , en torno a una investigación que lleva adelante la cartera sobre un supuesto encubrimiento de un caso ocurrido hace una década.

En diálogo con En Perspectiva (Radiomundo), Caggiani planteó esta mañana que la situación le genera «mucha preocupación» y que se está buscando «amedrentar» a la oposición con «supuestas acciones judiciales».

El Ministerio del Interior inició una investigación a mediados de julio por un supuesto encubrimiento de Carrera cuando era director general de Secretaría por un caso de presunta acción policial ocurrido en noviembre de 2012.

El programa Santo y Seña (Canal 4) informó a comienzos de agosto que Carrera habilitó que el joven herido en su casa de La Paloma recibiera tratamientos médicos en el Hospital Policial —considerado exclusivo para efectivos y familiares— durante más de tres años, así como el cobro de tickets de alimentación por parte de la cartera por el mismo plazo.

Luego, se conoció que estos beneficios se extendieron para el hermano de la víctima y que el baleado se realizó otras operaciones por fuera de la lesión original. Este domingo, El País informó que la exesposa de Carrera, civil, se atendió en sanidad policial e Interior resolvió activar una investigación al respecto.

«Estamos corriendo un límite, y en Estado de Derecho eso es grave, que se utilice un ministerio (del Interior), que tiene una cantidad de efectivos importantes, gastos reservados, personal destacado para investigar de manera pública y no pública a los delincuentes, que se utilice para perseguir a senadores de la oposición. Eso es complejo», indicó.

Consultado sobre por qué lo considera una persecución, Caggiani retrucó: «Si el Ministerio del Interior lo único que está haciendo es tratando de investigar qué es lo que hacía el director general de Secretaría de esa época, y su principal plan de ataque al narcotráfico es incriminar a un senador de la oposición, aparentemente, me parece que hay una complejidad mayor, que no está bueno». «Desde 1985 hasta acá no he visto algo parecido», remarcó.

Además, puntualizó que Heber «está siendo denunciado por este mismo senador en la Justicia para ver si tiene alguna responsabilidad penal» en torno a la extensión de la concesión del puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie, que dispuso el Poder Ejecutivo cuando Heber era ministro de Transporte.

«Carrera dará todas las respuestas que tiene que dar en donde sea necesario, ahora, una cosa es un senador de la oposición haciendo su trabajo y otra cosa es la actividad de un ministro (…) realizando este tipo de cosas. Creo que es complejo», insistió.

«Creo que no hay ninguna acción que sea reprobable desde el punto de vista ético. Sin dudas, puede haber algunas cuestiones de cómo se realizó esta situación, pero bueno, en todo caso que sea la Justicia la que investigue si hay alguna irregularidad o algún delito. Creo que delito no hay», manifestó Caggiani.

Caso Marset Otro de los puntos que se refirió Caggiani fue la interpelación de hace una semana en el Senado a los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) sobre la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset , cuando estaba detenido en Dubái por contar con un pasaporte falso. «El Gobierno dice que esta todo bien y que el problema es el decreto. A mí eso me indigna», remarcó.

«Acá el Poder Ejecutivo, y sobre todo el Gobierno, cometió un error, sin duda, de haberle dado un pasaporte a un narcotraficante que le permitió fugarse y no hay ninguna responsabilidad sobre la mesa», cuestionó Caggiani, que durante la interpelación comparó a Marset con el «Pablo Escobar uruguayo», aludiendo al reconocido narcotraficante colombiano.

«Además, al mismo tiempo de no haber ninguna responsabilidad, en vez de tratar de informar a la ciudadanía lo que sucedió, intentó ocultarlo. Eso es lo grave»

«El ministro Javier García actuó diferente: detuvo un avión que estaba ingresando al espacio aéreo uruguayo, no le dio el permiso, y lo primero que hizo fue solicitar a la Comsión de Defensa ser recibido para informar lo que había hecho. Se terminó el problema», dijo en referencia a la acción del Ejecutivo con el avión de Emtrasur que intentó meses atrás ingresar a Montevideo desde Ezeiza con tripulación venelozana-iraní.

«¿El proceder del Gobierno fue igual? Creo que no. Eso es lo que agrava la situación y da un olor un poco más nauseabundo», sostuvo, y acotó: «Cuando suceden estas cosas tienen que haber responsabilidades mayores».

«Si a nosotros nos dicen que todo esto fue a derecho, que no hubo ningún problema y que fue normal, ¿dónde está el problema, en que un senador de la oposición levante un poco la voz? Creo que por ahí no pasa el problema de Uruguay hoy», enfatizó.

