Cafiero: «La oposición permanentemente agita fantasmas para generar incertidumbre y miedo»

«La oposición siempre ha generado ruido en todos los ámbitos, no sólo en el financiero sino también en el humor social. Con la pandemia decían que las vacunas no iban a llegar o que no servían. O decían que había corrupción detrás de la compra de éstas cuando las mismas empresas salían a testificar que esto no era así», repasó el funcionario nacional.

Santiago Cafiero: «La OEA nunca más debe legitimar procesos de desestabilización» Cafiero criticó que ante «una sociedad angustiada que está recuperándose de la pandemia, de la crisis financiera de 2018, 2019 y de la recesión de tres años consecutivos (2018, 2019, 2020)», la oposición solo pareciera querer dar «noticias desalentadoras y de desánimo».

«Yo no sé qué intentan sembrar, pero no construyen para nada lo que la sociedad está reclamando, que es tener un horizonte de desarrollo sostenido en el tiempo independientemente del Gobierno», expresó el canciller en diálogo con radio Urbana Play.

Además, Cafiero diferenció esa actitud tomada por la oposición respecto de la campaña del entonces candidato presidencial Alberto Fernández en 2019 , cuando el hoy mandatario habló en plena corrida del dólar para serenar la economía. «Nosotros no lo hicimos cuando fuimos oposición, no todos somos iguales» , dijo y remarcó que «la oposición permanentemente agita fantasmas que tienen que ver con generar incertidumbre y más miedo».

En tanto, Cafiero sostuvo que «la fortaleza del programa económico se está viendo en el tiempo» y destacó que Argentina «no sólo creció el año pasado sino que lo sostiene este primer semestre». «Todavía quedan asignaturas pendientes desde el punto de vista distributivo, pero venimos enfocando y trabajando en un mundo muy complejo» , completó.

