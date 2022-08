Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Jô Soares ‘Rensga Hits!’ Diesel mais barato Piso de enfermeiros Caetano Veloso completa 80 anos como voz ativa da cultura brasileira em temas relevantes para a sociedade Cantor e compositor baiano completa 80 anos neste domingo (7). Por Belit Loiane e Eric Luis Carvalho, g1 BA

07/08/2022 06h00 Atualizado 07/08/2022

1 de 4 Caetano Veloso celebra 80 anos neste domingo. — Foto: Sergio Lima/AFP Caetano Veloso celebra 80 anos neste domingo. — Foto: Sergio Lima/AFP

Em março de 2022, Caetano Emanuel Teles Veloso esteve em Brasília. Ele participou de uma série de reuniões com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e com o presidente do Senado. Por volta das 18h do dia 9 de março de 2022, Caetano subiu em um trio elétrico em frente ao Congresso Nacional, onde era esperado por centenas de pessoas.

Quiz: Você sabe tudo sobre Caetano Veloso? 'Alô, meu Santo Amaro': conheça a cidade da Bahia onde há 80 anos nasceu Caetano Veloso Eu Te Explico #70: Os 80 anos de Caetano Veloso e sua importância para a cultura brasileira

O artista que neste domingo (8) completa 80 anos mobilizou outros 41 artistas para protestar contra projetos de lei que tramitam no Congresso e mudam a política ambiental no Brasil. Aos 79 anos, Caetano Veloso se recusa ser «apenas» um gênio da música. Ele é voz ativa em temas relevantes para a sociedade.

Da perseguição pela ditadura a voz ativa em defesa dos povos indígenas e do meio ambiente, Caetano opina e participa de forma ativa da vida do país onde nasceu.

FOTOS: Com um registro por década, veja imagens da vida de Caetano Veloso

Preso pela ditadura militar aos 26 anos em 1968, ele reviveu há pouco mais de dois anos, no documentário 'Narciso em Férias', o cárcere e contou no filme histórias dos dois meses em que virou prisioneiro, ao lado de Gilberto Gil.

«Quando a gente estava preso na Vila Militar, a gente ouvia pessoas sendo torturadas durante a noite. Não era nenhum de nós, mas alguém era», disse em 2020 à correspondente da TV Globo Ilze Scamparini.

Caetano e Gil foram presos por causa de uma informação falsa, de que teriam cantado o Hino Nacional em ritmo de Tropicália e com um sentido de paródia. Caetano apresentou testemunhas e provou que nem tinha cantado o hino brasileiro.

2 de 4 Caetano Veloso no filme 'Narciso em férias' — Foto: Fernando Young / Divulgação Caetano Veloso no filme 'Narciso em férias' — Foto: Fernando Young / Divulgação

Autor do livro «Outras Palavras – Seis vezes Caetano», o escrito Tom Cardoso destaca justamente essa importância de Caetano Veloso para a cultura brasileira indo além da música pelo fato de que ele jamais deixou de opinar e participar da vida social brasileira de forma efetiva. Tom ainda destaca que Caetano segue um artista em movimento.

«Culturalmente Caetano tem uma importância muito grande. Se ele não fosse o cara que bota a cara para bater talvez não existisse o Tropicalismo. Ele ajudou a gestar o Tropicalismo e o Tropicalismo gestou tantas coisas depois. Hoje em dia ele consegue se manter atual e fazendo sucesso com músicas relativamente novas. Ele é um artista em constante transformação», conta Tom.

A opinião é parecida com a de outra biógrafo de Caetano, Carlos Eduardo Drummond, autor de «Caetano – Uma Biografia». Para Drummond, o artista nascido na cidade baiana de Santo Amaro carrega uma importância para o Brasil justamente por suas múltiplas facetas e o constante movimento.

«São pouquíssimos os artistas que chegam aos oitenta anos nesse nível de atividade que o Caetano tem. Ele não se restringe a trabalhar só com a música. Caetano escreveu livros, atualmente entrevista, dirigiu filme, participou como ator em pontas ou cantando em diversos filmes, fez trilha para o cinema e teatro, sempre está opinando, levando sua voz, se posicionando politicamente e isso impressiona», disse ao g1 .

«Tem muita gente que classifica Caetano como uma figura onipresente para a cultura do país em que ele vive e daí também decorre a importância do que isso representa como herança, todo esse arcabouço cultural que está aí e ficará para a posteridade e não acaba, continua, porque o Caetano parece que está com 20 anos», completa Drummond.

Com opinião formada em mutação sobre diversos temas, Caetano carrega na sua obra suas manifestações políticas e faz isso há anos. A política ambiental ainda não tinha destaque quando, no começo da década de 1980, uma de suas composições em forma de manifesto cantado por sua irmã Maria Bethânia pedia socorro ao rio que corta Santo Amaro: «purificar o Subaé! Mandar os malditos embora» diz a letra da canção.

3 de 4 Caetano Veloso celebra 80 anos neste domingo — Foto: Ricardo Nunes / Divulgação Vivo Rio Caetano Veloso celebra 80 anos neste domingo — Foto: Ricardo Nunes / Divulgação Vivo Rio

Em 2006, Caetano assinou um manifesto contra os projetos da Lei de Cotas (PL 73/1999) e do Estatuto da Igualdade Racial (PL 3.198/2000), que tramitavam o Congresso.

A manifestação que resultou em críticas de parte da intelectualidade do país e de movimentos sociais voltou a ser falada este ano, após a filosofa Sueli Carneiro, um dos principais nonos do movimento antirracista do Brasil, criticar Caetano em entrevista ao rapper Mano Brown. Dezesseis anos depois da assinatura e 10 após a lei ser sancionada não há manifestação públicas do artistas sem mantém o posicionamento.

Ao longo dos seus 80 anos, Caetano também carrega um conjunto de opiniões que foram se moldando ou mudando ao longo do tempo. «Eu fui liberalóide até pouco tempo atrás, não sou mais», disse em entrevista no Conversa com Bial em 2020, ao dizer que discordava de uma fala dele mesmo exibida no documentário «Narciso em férias».

4 de 4 Caetano Veloso em foto de março de 2022 — Foto: Sergio Lima/AFP Caetano Veloso em foto de março de 2022 — Foto: Sergio Lima/AFP

Para o escritor Carlos Eduardo Drummond, em suas manifestações Caetano estimula a sociedade a debater esses temas, o que faz dele um personagem essencial para o Brasil.

«Um artista com esse perfil, é um artista provocador, um artista que está sempre estimulando a reflexão e provoca reflexões, provoca polêmicas. Com isso ele acaba obrigando que pessoas saiam da sua zona de conforto, então ninguém precisa concordar com tudo que o Caetano diz, ou com tudo que o Caetano pensa, nem ele quer isso, por outro lado um artista com esse perfil que provoca, que estimula a sociedade a pensar, que faz pensar, que provoca debates, é um artista essencial para qualquer país, qualquer sociedade», diz.

A pedido do g1 , Carlos Eduardo Drummond leu um trecho de «Caetano – Uma Biografia».

«Enquanto colegas de geração estavam aposentados ou fazendo um disco de carreira, Caetano estava fazendo um disco de carreira, gravando trilha de cinema, escrevendo livro e participando de um debate político. Essa diversidade de atuações do Caetano, é o que torna ele um artista ímpar e essencial para a nossa sociedade», defende Drummond.

Seja em sua obra, como na canção «Anjos Tronchos», onde faz referência a um dos apelidos do presidente Jair Bolsonaro pra criticá-lo, nas redes sociais, onde segue ativo, ou nas ruas, como no ato pela Terra, Caetano parece sempre disposta a seguir algo que seu parceiro e amigo Gilberto Gil canta em «Ok OK OK» . Na canção Gil diz: «já sei que querem a minha opinião, um papo reto sobre o que eu pensei. Como interpreto a tal, a vil situação». Se perguntado, certamente o agora octogenário Caetano Veloso terá a sua opinião.

O filho de Santo Amaro vai celebrar 80 anos no palco da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, neste domingo com o 'Especial Caetano Veloso 80 anos', que terá transmissão ao vivo e simultânea no Globoplay e no Multishow. O show, que começa às 20h30, será apresentado pela cantora IZA, com a participação da família Veloso: os filhos Moreno, Zeca e Tom, e a irmã, Maria Bethânia.

Veja mais notícias do estado no g1 Bahia .

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com