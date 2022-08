Cae Murillo Karam por caso Ayotzinapa

Entornointeligente.com /

Durante el año pasado fueron menos las personas que resultaron positivas en las pruebas de alcoholimetría, en comparación con 2019 y 2020, dentro del operativo «Salvando Vidas». A pesar de que la estrategia fue reforzada en busca de garantizar la seguridad vial en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). En 2021, la Policía Vial aplicó más de 850 mil pruebas, de las cuales cinco mil 11 conductores dieron positivo, por lo que fueron enviados al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría. En 2020 se hicieron más de 828 mil pruebas y resultaron siete mil 338 conductores positivos . Para el coordinador de Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, las cifras representan que la estrategia tiene un impacto directo en el comportamiento de los conductores.

Al menos seis personas han sido detenidas durante los operativos de alcoholimetría «Salvando Vidas» montados por la Policía Vial en coordinación con la Policía Estatal entre 2019 y mayo de este año, según los casos dados a conocer por la Secretaría de Seguridad del Estado.

Los primeros dos casos se documentaron el 17 de marzo de 2019. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, en uno de los puntos montados esa madrugada los agentes viales le marcaron el alto a un hombre que tripulaba una motocicleta de bajo cilindraje por conducir sin las medidas de seguridad exigidas por la ley. En la verificación, se informó que Jorge «N» contaba con una orden de captura por el delito de robo calificado. El segundo detenido esa misma madrugada fue Juan Carlos «N», quien circulaba en un vehículo Jeep Patriot cuando se le solicitó que pasara a uno de los puntos de revisión. Al verificar sus datos generales, se informó que también era requerido por la ley por el delito de daños a las cosas.

En octubre de ese mismo año la autoridad dio con José «N», quien salió positivo a la prueba mientras viajaba en una motocicleta. La Policía Vial encontró que el hombre era buscado por los delitos de lesiones y homicidio. En octubre de 2020, la Policía Vial le realizó la prueba de alcoholemia a un hombre llamado Jorge Luis «N», quien dio positivo a la misma mientras conducía una Chevrolet Silverado. Al verificar la información del sujeto, la corporación encontró que en su contra se hallaba vigente una orden de aprehensión por delitos contra la salud.

En septiembre pasado también se logró aprehender a Ricardo «N», quien conducía un auto Renault Megane cuando dio positivo a la prueba. La autoridad se percató de la orden de aprensión vigente en su contra por el delito de fraude. El caso más reciente es el de Salvador «N», un hombre que era buscado por el delito de robo a casa habitación, y cuya orden de aprehensión se conoció una vez que dio positivo a la prueba. En todos los casos, los señalados fueron presentados ante el Ministerio Público para dar continuación a las investigaciones seguidas en su contra.

Rescatan a personas El pasado 5 de mayo en uno de los módulos de «Salvando Vidas» instalado en Zapopan , oficiales de la Policía Vial pidieron al conductor de un vehículo que se detuviera. Al hacerle la prueba de alcoholemia el conductor dio positivo al primer filtro, por lo cual procedieron a aplicarle la prueba cuantitativa para conocer el nivel de alcohol que tenía en la sangre.

Mientras esto ocurría, una mujer que viajaba en la parte trasera del automotor solicitó ayuda a una oficial vial, y le dijo que, bajo amenazas, ella y su acompañante habían sido privados de la libertad momentos antes y que el vehículo era de su propiedad, por lo que se procedió a ponerles a salvo, deteniendo a Hugo Alejandro «N», de 44 años.

Telón de fondo La CEDHJ propone una mayor difusión Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) la estrategia «Salvando Vidas» es un programa favorable llevado a cabo por las autoridades estatales , pues no solamente procura sancionar o retener a las personas que no cumplen con lo establecido con la ley, sino que además proyecta la promoción del cambio de hábitos de la ciudadanía respecto del consumo de alcohol, a fin de eliminar los factores de riesgo al momento de conducir un automóvil.

Con ello, señala, se salvaguarda la integridad de las personas que se desplazan diariamente por las calles, además de que «se ha presentado una reducción en la mortalidad de accidentes con presencia de alcohol en conductores».

Sin embargo, la Comisión dice que es necesario que la estrategia se fortalezca con alguna campaña de difusión que la acompañe, que sea operada tanto por el Gobierno de Jalisco como por los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara. La CEDHJ indica que el programa debe enfocarse «en la sensibilización social sobre el consumo del alcohol y la conducción de vehículos automotores, de acuerdo con las necesidades y características de cada sector», ya que para disminuir los índices de accidentes y fatalidades, se requiere de una mayor difusión con objetivos a corto, mediano y largo plazo.

La CEDHJ dice que el proyecto promueve el cambio de hábitos entre la ciudadanía. EL INFORMADOR/ Archivo Cancelan licencias a reincidentes En Jalisco, 86 licencias de conducir han sido canceladas al mismo número de conductores por reincidir en exceder el número de alcohol permitido en la sangre, situación detectada en los puntos de alcoholimetría montados por la Policía Vial en Coordinación con la Policía del Estado. De acuerdo con lo informado a través de Transparencia por la Secretaría de Transportes del Estado ( Setran ), entre enero de 2016 y mayo de 2022 se cancelaron 86 licencias de conducir a reincidentes, siendo 2017 el año en el que más cancelaciones se hicieron, con un total de 30.

El 2021 cerró con seis licencias canceladas, y hasta mayo de este 2022 sumaban cuatro, según compartió la Setran.

De acuerdo con la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, la licencia o el permiso del o la conductora que rebase los límites de alcohol permitidos al conducir puede ser suspendida en caso de reincidencia.

El Artículo 188 establece que, si la persona reincide dentro del año siguiente de haber cometido la infracción, además de la multa o el arresto administrativo, se le suspenderá la licencia por seis meses. Sin embargo, si reincide dentro del año siguiente, se le cancelará definitivamente la licencia de conducir.

Solamente se le podrá volver a aprobar una licencia nueva, tras haber transcurrido dos años de la cancelación, además de que la persona debe someterse a una investigación de trabajo social y a exámenes toxicológicos y de alcoholismo, que no demuestren que el o la conductora son dependientes del alcohol o las drogas.

Detienen a 13 personas al día Este año, 13 personas al día, en promedio, han sido llevadas al Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA) por rebasar los niveles de alcohol permitidos al conducir, según se establece en la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y su reglamento.

De enero a julio de 2022 se han aplicado 387 mil 788 pruebas, de las cuales dos mil 888 conductores y conductoras dieron positivo al exceso de alcohol en la sangre, por lo cual fueron enviados al centro; la cifra es menor a las personas ingresadas diariamente durante 2019, que fue de 20 personas en promedio, según estadísticas de Transparencia de la Secretaría de Seguridad de Jalisco.

De acuerdo con el Artículo 186 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado, en su fracción VII, VII, en caso de que a un conductor se le detecten de 81 a 130 miligramos de alcohol por 100 mililitros de sangre o de 0.41 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se procederá conforme lo señala la fracción VI del Artículo 171 de esta ley, que establece el retiro del vehículo de la circulación y su traslado a un depósito público.

Seguridad vial Recomendaciones Si bebes alcohol, no conduzcas o pasa el volante a alguien que no haya ingerido bebidas embriagantes. Elige otro medio de transporte como vehículo de alquiler o plataforma, o pide a alguien que pase por ti. Si sales en grupo, acuerden la designación de un conductor. No compartir las ubicaciones de los módulos de «Salvando Vidas», pues esto no solamente te pone en riesgo a ti, sino a las demás personas que conviven y circulan en la vía pública. El programa salvaguarda la integridad de las personas que circulan por la ciudad. EL INFORMADOR/ Archivo Pruebas aplicadas Año Pruebas 2019 1’366,004 2020 828,870 2021 850,081 2022* 387,788 Personas retenidas Año Pruebas 2019 8,018 2020 7,338 2021 5,011 2022* 2,888 * Enero a julio

Mitos Existen diversos mitos que las personas se han encargado de reproducir, pues creen que llevando a cabo ciertas acciones la prueba de alcoholemia saldrá negativa pese a haber ingerido alcohol, lo cual no es real.

Uno de ellos es la sugerencia de comer mazapán antes de ser sometidos a la muestra, masticar chicle o papel.

Las personas también aseguran que beber agua, o hasta aceite, les ayudará a que el alcohol no aparezca en la prueba, e incluso aseguran que haciendo ejercicio sudarán y saldrá automáticamente de su organismo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, y luego de haber aplicado infinidad de pruebas a conductores que trataron de salvarse con algunos de estos «consejos», sin resultados favorables, la dependencia remarca que la única forma en la cual se puede salir negativo es no consumir alcohol, o consumir lo mínimo permitido para conducir.

Sigue #debateinformador , participa en Twitter en el debate del día @informador

¿Qué opina del programa de alcoholimetría?

LINK ORIGINAL: El Informador

Entornointeligente.com