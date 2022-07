Cae hermano del caso matricidio por tentativa de homicidio y coacción sexual

Entornointeligente.com /

José Monges denunció en sus redes un modus operandi que se valió de una situación real, ya que con gran precisión el estafador mencionó en una llamada telefónica datos que tuvo la astucia de indagar.

«Les pongo al tanto de un nuevo modus de estos estafadores, digo nuevo porque me pasó esto por primera vez: me llama de este número haciéndose pasar por ‘gerente’ del Hospital Santa Julia donde tengo actualmente un familiar internado y me dice que están con auditoría, y que hay una deuda de G. 600.000 y poquito. Él mismo se ofrece a ‘exonerar dicho monto’ «, reveló.

El hilo continúa, «y en un juego de palabras que va y viene, intenta marearme y me pide el ok de exoneración, yo con gusto le digo SI, obvio. Y me solicita mi número de cédula para luego decirme que ya no me van a cobrar pero que no funciona la cuenta bancaria del Hospital…».

La víctima del llamado de estafa agregó: «Me dice que tengo que girar dicho monto, G. 600.000 a un giro Tigo, ahí ya desconfiado le consulto: ¿no era una exoneración? Corté la llamada y le llamé a mi hermana que se encuentra en el hospital cuidando a mi familiar».

Estafador indagó datos precisos Monges consultó a su hermana, siempre según sus posteos. «Le consulto si habló con alguien o le llamaron, a lo que me responde: ‘Sí, me llamaron a la habitación y me consultaron por el titular porque había una deuda, y les dije que te llamen a vos’ «. Ahí ya todo cerraba… Feroz estafa estos hdp juegan tu desesperación».

También llamó al sanatorio para buscar algún indicio de la estafa. «Llamo al Santa Julia, pido con Tesorería y me dicen que este modus se está volviendo muy común, estos hdps llaman directo y atiende la centralita, discan al azar el número de habitación y juegan a directores, etc. Ahí ya tienen el print del número del sorete».

«Adjunto al aviso que me enviaron por whatsapp luego de dicha denuncia, y si me ayudan para pudrirle y bloquear a ese número», destacó.

Ni los asegurados de sanatorios están libres de ser atormentados por estos delincuentes que aprovechan la situación en la que se encuentran, preocupados por la salud de su familia.

La misma voz, muchas víctimas Presunciones policiales llevaron a sospechar que el autor de las llamadas con fines extorsivos sería otra vez del autoproclamado «mayor estafador de Paraguay», el interno Juan José Gill Benítez .

Debajo del posteo original donde se narra el intento de estafa, muchas personas expresaron haber recibido llamadas similares en el curso de este año e incluso durante los tiempos más duros de la pandemia, cuando todos los hospitales estaban saturados.

El año pasado supuestamente el hombre recluido en la Penitenciaría Nacional de Concepción realizó la llamada al familiar de un paciente grave de covid-19 haciéndose pasar por médico para ofrecer una cama de terapia intensiva en IPS a cambio de un millón de guaraníes. En su desesperación, la víctima hizo el giro de dinero.

En ese entonces ABC difundió la grabación de una llamada telefónica que Gill hizo a un sanatorio y ese audio volvió a circular ayer en redes sociales. Muchos reconocieron su voz como la persona que los llamó durante el tiempo que estuvieron internados o que tuvieron familiares internados.

