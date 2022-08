Cadena no se esconde y deja su puesto en manos de la directiva de Chivas

Entornointeligente.com /

El director técnico de Chivas , Ricardo Cadena dejó en manos de la directiva su continuidad con el conjunto rojiblanco luego de perder en Mazatlán , por lo que enfatizó que reconoce el mal momento de su equipo, ante lo que no se esconde y da la cara luego del inicio negativo del Guadalajara .

«La segunda pregunta es para nuestra directiva, de mi parte hoy estoy dolido, muy triste por no conseguir el objetivo que teníamos. Acabo de hablar con el grupo, decirles que no podemos escondernos, es la realidad. No voy a esconderme porque el tema está ahí, soy realista, el problema lo tenemos y no me voy a esconder, la pregunta más bien creo que podría responder la directiva», reconoció.

De igual manera, Ricardo Cadena señaló que en las siete jornadas del presente campeonato no han tenido una situación favorable con su equipo en el tema arbitral , además enfatizó en que este mal inicio de torneo se debe que no han sido capaces de convertir en los momentos importantes del Apertura 2022 .

«La realidad es que durante estas siete jornadas ninguna situación ha sido favorable en cuestión de arbitraje. En el tema de algunos goles convertidos, pero ha sido mucho para nosotros, hemos tenido ocasiones que no hemos sido capaces de convertir en momentos importantes. Lo que sí te puedo decir es que no han sido favorables las situaciones que se han presentado», agregó.

Chivas sigue sin ganar y vive una crisis al mando de Ricardo Cadena. Imago7 Selecciones Editoriales Álvaro: «Ricardo, lo estás haciendo peor que Michel Leaño» 3h Chivas cae en los últimos minutos y se hunde en Mazatlán 3h Chivas: el experimento Ricardo Cadena fracasa y se hunde en el Apertura 2022 3h ESPN 2 Relacionado Al final, reconoció que al interior del plantel rojiblanco sus jugadores se encuentran dolidos y con mucha frustración por lo sucedido, por lo que buscarán en el Clásico Tapatío revertir esta situación.

«Por supuesto que en la parte anímica debemos procurar hacer un trabajo muy fuerte, muy netos, los muchachos están dolidos, con mucha frustración, se ha perdido y estamos de cara a un clásico donde el equipo debe tener esa motivación ese carácter y ese empuje para poder salir avante en este momento. Qué necesita el equipo, por supuesto ganar y en el clásico tenemos que buscar tener esa vergüenza y ese coraje para superar al adversario tapatío», concluyó.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com