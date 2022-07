Cadeiras retiradas de obra no estádio do Pacaembu são vendidas por até R$ 1.800 em loja de SP

Entornointeligente.com /

1 de 8 Cadeiras do Pacaembu colocadas à venda na internet após início das obras de reforma do estádio. — Foto: Reprodução Cadeiras do Pacaembu colocadas à venda na internet após início das obras de reforma do estádio. — Foto: Reprodução

Cerca de um ano depois do início das obras de reforma do tradicional Pacaembu , as cadeiras retiradas do estádio foram colocadas à venda por uma loja de móveis e decorações da cidade de São Paulo por quase R$ 1.800 a unidade. Há modelos também de R$ 1.499.

Os assentos foram retirados do estádio pela Allegra Pacaembu, que ganhou o direito de exploração do estádio por 35 anos. Pelo contrato de concessão, a empresa deve investir cerca de R$ 400 milhões na melhoria do estádio.

A concessionária diz que a venda das cadeiras é uma «iniciativa sócio-ambiental, com o objetivo de enaltecer a história do futebol no estádio mais emblemático da cidade de São Paulo» e que «não há há qualquer restrição legal ou contratual à iniciativa» no acordo firmado com a Prefeitura de SP para exploração do espaço.

«O reaproveitamento das cadeiras evitou seu descarte, dando a elas um novo propósito. (…) O lucro da comercialização será revertido para a 'Fundação Gol de Letra' – organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que desenvolve, desde 1998, projetos para contribuir com a educação de crianças e jovens de comunidades socialmente vulneráveis», informou a Allegra Pacaembu.

2 de 8 Anúncio das cadeiras retiradas do estádio do Pacaembu na loja Tok&Stock, de São Paulo. — Foto: Reprodução Anúncio das cadeiras retiradas do estádio do Pacaembu na loja Tok&Stock, de São Paulo. — Foto: Reprodução

A ONG Gol de Letra é gerida pelos ex-jogadores de futebol Raí e Leonardo, tetracampeões mundiais com a seleção brasileira de 1994.

Segundo a loja Tok&Stock, a tiragem limitada das cadeiras mantém as cores e marcas originais dos itens retiradas do estádio durante a reforma.

3 de 8 Cadeira do Pacaembu à venda em loja de móveis de São Paulo. — Foto: Reprodução Cadeira do Pacaembu à venda em loja de móveis de São Paulo. — Foto: Reprodução

A loja também afirmou, por meio de nota, que «reaproveitar as cadeiras, evitando seu descarte e dando a elas um novo propósito, tão conectado às emoções dos torcedores, seja um ótimo jeito de honrar o legado» do Pacaembu.

«O futebol é um símbolo nacional e estádios como o Pacaembu carregam décadas de história, muitas vezes fazendo parte de memórias afetivas e eventos importantes nas vidas das pessoas. O principal objetivo da Tok&Stok com a linha Cadeira Pacaembu é celebrar essa história com os torcedores – levando um pedacinho do estádio para suas casas. (…) Acreditamos que reaproveitar as cadeiras, evitando seu descarte e dando a elas um novo propósito, tão conectado às emoções dos torcedores, seja um ótimo jeito de honrar seu legado», disse a empresa.

O g1 procurou a Prefeitura de São Paulo para saber se o contrato de concessão realmente autoriza a comercialização do material, mas não recebeu retorno até a última atualização desta reportagem.

4 de 8 Tobogã do estádio do Pacaembu começa a ser demolido nesta terça-feira (29) para obras de modernização — Foto: Reprodução TV Globo Tobogã do estádio do Pacaembu começa a ser demolido nesta terça-feira (29) para obras de modernização — Foto: Reprodução TV Globo

Reforma polêmica

A obra de reforma do Pacaembu começou em 29 de junho de 2021, quando foi iniciada a demolição da arquibancada sul, conhecida como Tobogã.

Desde então, a revitalização do estádio com a fachada tombada pelo patrimônio público de São Paulo enfrenta diversas polêmicas nas redes sociais.

Além de ter tido o gramado coberto por um asfalto no início do ano , o Consórcio Allegra Pacaembu pediu à Prefeitura de SP em janeiro a redução de 71% do valor de outorga a ser pago pelo espaço, além da extensão do período de concessão de 35 para 50 anos.

A justificativa era de que o consórcio precisava compensar prejuízos causados pela pandemia.

Gramado do Pacaembu é coberto por asfalto

Além disso, a concessionária também solicitou a inclusão da possibilidade de exploração comercial da Praça Charles Miller, que fica em frente à fachada do estádio, na Zona Oeste da capital paulista. O local não é contemplado no contrato atual.

O pedido de revisão contratual virou alvo do Tribunal de Contas do Município de SP (TCM-SP), que abriu uma investigação para apurar possível «prejuízo ao erário».

Empresa que gerencia Pacaembu pede redução de 71% no valor pago à prefeitura

Asfalto no gramado do Pacaembu? Entenda processo da obra do estádio após vídeo viralizar

O conselheiro Domingos Dissei, do TCM-SP, quer saber quais foram os pedidos contidos na solicitação de reequilíbrio econômico financeiro proposta pela Concessionária Allegra Pacaembu, qual o estágio que se encontra a análise da solicitação de reequilíbrio econômico financeiro, com as manifestações dos órgãos competentes, e se as ações previstas na lista de Planos da Concessão, divididas em Obras e Operação, têm sido efetivamente cumpridas nos prazos.

Além disso, o tribunal quer entender se a concessionária tem executado os investimentos para modernizar os equipamentos, a infraestrutura e as instalações do Complexo do Pacaembu, incluindo os itens relativos à acessibilidade, sinalização e comunicação visual, sistemas elétrico, hidráulico, de telecomunicações, TI e ar-condicionado.

Outra informação solicitada pelo TCM é se já foram requeridos e expedidos licenciamentos necessários para realização das obras e reformas para o cumprimento do programa de intervenções.

Por fim, o TCM solicita que todos os pedidos de reequilíbrio econômico financeiro eventualmente apresentados sejam precedidos de análise dos Auditores da Subsecretaria de Controle e Fiscalização do TCM, a fim de se evitar o risco de eventual prejuízo ao erário.

5 de 8 Tobogã do estádio do Pacaembu foi demolido em 2021 pelo consórcio Allegra Pacaembu, vencedor da concessão feita pela gestão Bruno Covas (PSDB). — Foto: Felipe Ruiz/G.E Tobogã do estádio do Pacaembu foi demolido em 2021 pelo consórcio Allegra Pacaembu, vencedor da concessão feita pela gestão Bruno Covas (PSDB). — Foto: Felipe Ruiz/G.E

Demolição do tobogã

A Allegra Pacaembu anunciou, em novembro de 2021 , que completou a demolição da arquibancada sul, conhecida como tobogã , e que firmou parceria com uma rede de hotéis para ocupar dois andares do futuro prédio do local.

A demolição virou polêmica em janeiro de 2020, logo depois que a concessionária assumiu a gestão do complexo e informou que construiria um prédio comercial no lugar da arquibancada.

6 de 8 Tobogã do Pacaembu é demolido e concessionária anuncia hotel no estádio — Foto: Vivian Reis/g1 SP Tobogã do Pacaembu é demolido e concessionária anuncia hotel no estádio — Foto: Vivian Reis/g1 SP

A associação de moradores Viva Pacaembu havia recorrido à Justiça na tentativa de impedir a obra, mas o pedido foi negado porque a arquibancada não faz parte da estrutura original do estádio e, diferentemente do que os frequentadores acreditavam, não integra o patrimônio histórico.

De acordo com a Allegra Pacaembu, dois andares do local terão acomodações da Universal Music Hotels, a nova rede hoteleira que é um braço da gravadora de mesmo nome. O contrato de parceria é de 20 anos e a expectativa dos envolvidos é a de transformar o complexo em um destino da cidade de São Paulo , com acomodações, mas também com eventos esportivos, musicais, audiovisuais, galeria de arte, estúdios de produção e restaurantes.

7 de 8 Foto do projeto do Pacaembu após a concessão para iniciativa privada — Foto: Reprodução/Prefeitura SP Foto do projeto do Pacaembu após a concessão para iniciativa privada — Foto: Reprodução/Prefeitura SP

Novo Pacaembu

Localizado na Zona Oeste da capital paulista, o complexo Pacaembu é de propriedade da Prefeitura de São Paulo , mas foi concedido para gestão e exploração comercial pela iniciativa privada em 2019 pelo período de 35 anos, depois que o Tribunal de Contas do Município (TCM) barrou diversas tentativas.

A justificativa da prefeitura para a concessão é a de que o estádio dá prejuízo aos cofres públicos. Em 2017, a receita do estádio foi de R$ 2,4 milhões, enquanto os gastos com a manutenção foram de R$ 8,3 milhões, segundo a gestão municipal. Já os frequentadores do local demonstram receio de que o Pacaembu se torne um lugar com acesso mais restrito após a concessão.

Em janeiro de 2020, a Allegra assumiu o complexo , que inclui o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho e um ginásio esportivo. A Praça Charles Miller e o Museu do Futebol ficaram fora da concessão.

A concessionária informou que a expectativa é de que o Pacaembu se torne um equipamento público para uso diário após uma reforma no valor de R$ 400 milhões, com 28 meses de duração.

8 de 8 Projeção de como ficará o Complexo Pacaembu após a reforma — Foto: Divulgação Projeção de como ficará o Complexo Pacaembu após a reforma — Foto: Divulgação

A obra começou em junho pela demolição do tobogã. A Allegra pretende construir um prédio com cinco andares e mais quatro subsolos. Já a reforma do clube poliesportivo será uma obra de restauro, sem intervenções significativas, e com manutenção das arquibancadas laterais (leste e oeste).

No subsolo devem ficar o centro de convenções e um estacionamento; nos dois andares principais, o hotel, e, no térreo e no terraço, restaurantes e cafés.

O prédio também terá uma arena voltada para eSports , especializada em Battle Royale, gênero de jogos eletrônicos em que até 100 pessoas podem atuar simultaneamente, com lugar para 2 mil pessoas sentadas.

