«Cada vez pago más en comida y gano el mismo sueldo»

DORIANA BORREGO

Llevar las finanzas del hogar se ha hecho cada vez más difícil ante la constante inflación con la que deben lidiar quienes no generan grandes ingresos para cubrir los distintos rubros, siendo la alimentación uno de los más costosos.

«Antes con $10 compraba carne para toda la semana y a veces rendía hasta un poquito más, ahora tengo que gastar $30 y a veces no es suficiente, todo con la diferencia de que sigo produciendo lo mismo porque el salario no es ajustado a la realidad», explicó Carlos Noguera, padre.

Señaló que para muchos es cada vez más complicado hacer un mercado completo en donde se cubra toda la pirámide alimenticia, ya que «debo decidir que rinde más, ya no compro pensando que no queda esto o aquello en la nevera, ahora debo buscar lo que sea más barato para comer. Si compro harina o arroz no compro vegetales, si llevo carne o pollo no llevo nada de la charcutería porque simplemente no puedo permitirme ese lujo».

Mensualmente existe un incremento de costos del 8,9% en los alimentos, según el último estudio realizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), lo cual representa un índice de inflación al que no muchos salarios pueden llevarle el ritmo.

Ciudadanos de los Altos Mirandinos han informado que como una iniciativa para poder cubrir sus necesidades básicas han tenido que sostener varios empleos que garanticen un activo más al final del mes.

«Es mentira que con mi trabajo de oficina voy a poder comprar todo lo que hace falta, ahora tengo que esforzarme mucho más para salir adelante, o laboro en varias empresas o es insostenible un estilo de vida cómodo, en donde no falte ninguna comida y podamos pagar todos los servicios», señaló Diana Toro, quién estudia y trabaja de forma paralela./at

