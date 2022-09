Cada vez es más caro contratar el servicio de internet pago

Entornointeligente.com /

Las constantes fallas en el internet de distintas plataformas han traído como consecuencia que muchos usuarios decidieran migrar a otras compañías que ofrecen un servicio mucho más estable, sin embargo, este posee un costo más elevado.

«El internet privado es costoso, la instalación puede pasar de los $200 y eso no asegura que tenga cobertura en tu casa, hay lugares en los que no se puede contratar la fibra óptica porque no llega hasta ahí la banda, también es otra limitante», indicó Tatiana Pérez, quién ha intentado cambiarse de compañía de internet en diversas ocasiones.

Al consultar distintos usuarios, pudo constatarse que algunas de las más utilizadas a pesar del costo de la instalación y la mensualidad, son Intercable, Netuno y Movistar, sin embargo, continúan existiendo múltiples zonas en donde no llega la cobertura.

El monto a cancelar dentro de la tarifa mensual oscila entre los $20 y $45 dependiendo del paquete contratado, una cifra que sobrepasa el salario mínimo actual por más de $4 el más accesible./DB/ct

