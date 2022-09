«Cada país toma a decisão que entender». PSD pressiona IVA mínimo na energia

Entornointeligente.com /

O PSD insistiu ontem que as instituições europeias não colocam nenhum entrave à descida do IVA na energia, defendendo a «redução imediata» para a taxa mínima de 6% nos combustíveis, eletricidade e gás. Um decréscimo para vigorar «pelo período inicial de seis meses» , automaticamente renovável se no final desse período se mantiver o aumento dos preços.

Esta é uma das principais medidas do programa de emergência social no valor de 1,5 mil milhões de euros avançado ontem pelos sociais-democratas. «O Governo e o primeiro-ministro enganaram os portugueses durante estes seis meses ao dizer que não era possível baixar o IVA dos combustíveis, da eletricidade e do gás» , acusou ontem o líder parlamentar social-democrata, Joaquim Miranda Sarmento, sustentando que «não é compreensível como é que o Governo ainda não reduziu a taxa de IVA da energia» – «Vários países já o fizeram apesar de não haver uma decisão formal da Comissão Europeia». Também o líder do partido, Luís Montenegro, diria depois que o alegado entrave das instâncias europeias não é mais do que uma «desculpa» para não avançar com a medida.

O Governo apresenta na próxima segunda-feira um conjunto de medidas de apoio às famílias, para atenuar o impacto do aumento da inflação, não se sabendo, para já, se o pacote inclui a redução do IVA do gás ou da eletricidade. Se não incluir, esta será seguramente uma das principais frentes de crítica a António Costa. Se o Governo incluir esta medida no pacote de dois mil milhões de euros que está a preparar, o discurso dos sociais-democratas também está definido: o PSD «não se importa» se o Executivo for «a reboque» das medidas apresentadas pelo PSD, sublinhou ontem Montenegro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Além da descida do IVA na energia, o PSD propõe a redução das taxas de IRS no quarto, quinto e sexto escalões, bem como uma verba mensal adicional de 10 euros às crianças e jovens que recebem o abono de família, medida que deverá vigorar até dezembro. Outra das propostas passa pela atribuição de um vale alimentar de 40 euros mensais a todos os pensionistas e reformados que recebam até 1108 euros, a atribuir a partir de setembro e até final do ano. O mesmo vale deverá ser atribuído aos cidadãos em vida ativa e que auferem rendimentos até ao terceiro escalão de IRS.

Conhecida a proposta, o PS não tardou a reagir a esta medida em particular, pela voz do líder parlamentar. À Lusa, Eurico Brilhante Dias defendeu que «a ideia de um vale alimentar é uma ideia ultrapassada, de um paternalismo para com os portugueses que uma cidadania adulta não pode admitir e muito menos um partido progressista como é o PS». «É uma espécie de caridadezinha que é o oposto da ideia de solidariedade social que temos», criticou o dirigente socialista.

«Sinais de degradação altamente preocupantes» A troca de críticas entre os socialistas e o maior partido da oposição em torno dos apoios do Estado para mitigar o impacto da inflação promete manter-se pelas próximas semanas. Apresentado sob a forma de um projeto de resolução que Miranda Sarmento quer ver discutido e votado no Parlamento o «mais brevemente possível», o pacote de medidas deverá também marcar o discurso de Luís Montenegro, amanhã, no encerramento da Universidade de Verão do PSD. Por onde passou, esta sexta-feira, Paulo Rangel, que não poupou nas críticas ao desempenho do Governo de António Costa, que disse estar «à beira da falência».

Numa aula dedicada ao tema A caminho de uma nova Europa, o vice-presidente social-democrata referiu que «os sinais de degradação do Governo são altamente preocupantes», sendo prova disso a demissão da ministra da Saúde, Marta Temido, conhecida no início da semana. «As listas de espera da saúde passaram para o Governo, vamos estar 15 dias à espera de um novo ministro. Isto é a degradação política levada ao limite, um primeiro-ministro que não é capaz de nomear um ministro em tempo útil é um primeiro-ministro que está esgotado», acusou o também eurodeputado, citado pela Lusa.

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com