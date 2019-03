Caída en Maracay â” Diario Primicia

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

La jornada se completará este domingo.

Mineros de Guayana perdió 2×0 frente a Aragua FC, en duelo válido por la séptima jornada del Apertura 2019, que se llevó a cabo en el estadio Hermanos Ghersi de Maracay.

Los goles del conjunto local llegaron en el segundo tiempo por intermedio de Gilson Salazar y el guayanés Juan Antonio García. Los negriazules se quedaron con 10 en los minutos finales por la expulsión del colombiano Wilson Cuero por doble amarilla.

Durante el primer tiempo fue un duelo muy cerrado con ocasiones para ambos equipos. En las primeras de cambio Mineros llegó con peligro, pero la defensa rival estaba atenta.

A los 16, Luis Romero estuvo atento para controlar un disparo de José Torres. A los 40 le negó el gol a Rafael Arace. Horacio Matuszyczk tuvo que hacer el primer cambio muy rápido en el encuentro, luego de que saliera el volante Michael Covea por Miguel Camargo.

Falló un penal

Apenas al inicio del complemento Aragua se pudo ir arriba en el marcador cuando el principal sentenció penal. José Torres fue el encargado de cobrarlo y mandó su disparo por encima del arco.

Los locales lejos de perder el enfoque siguieron atacando y Salazar aprovechó una jugada confusa en el área grande para enviarla al fondo de la red.

Salazar pudo ampliar el marcador minutos después, pero su disparo se fue por poco.

El técnico negriazul decidió arriesgar y mandó a la cancha a Charlis Ortiz por Edgar Jiménez, aunque generaron ocasiones no pudieron anotar. Con el pasar de los minutos, más complicado se le puso el duelo a la visita, con un local bien parado en la cancha.

García con pocos minutos de haber entrado a la cancha sentenció el duelo, con su tanto en el 93, antes había sido expulsado Cuero.

Este domingo seguirá la jornada en la que se medirán: Zulia-Caracas, Trujillanos-Estudiantes de Mérida, Puerto Cabello-Monagas, Táchira-Anzoátegui, Lara-Estudiantes de Caracas Llaneros-Carabobo y La Guaira-Portuguesa.

