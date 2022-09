Caída en la cotización de materias primas acelerará baja de inflación

Entornointeligente.com /

Por ejemplo, después de haber registrado un precio máximo de 123.70 dólares el 8 de marzo de este año, la cotización internacional del barril de petróleo (WTI) cerró el viernes en 86.87 dólares, reflejando una caída de 29.77%. Sobre esta coyuntura, el economista Jorge González Izquierdo explica que gran parte del incremento de la inflación de los últimos meses en el país fue explicado por factores externos. «Pero en los últimos meses tanto el precio del petróleo como el de los tres principales alimentos que el Perú importa (trigo, maíz y aceite de soya) están mostrando una tendencia a la baja en su cotización internacional», declaró al Diario Oficial El Peruano. Explica que el efecto de esa tendencia debe ya incorporarse en nuestra economía, aunque el efecto total tomará su tiempo en manifestarse al nivel del consumidor. «En el caso de los combustibles, el efecto se observará más rápido que en los alimentos. Por ahora ya estamos viendo una reducción en el precio de los combustibles a nivel del consumidor final, pero todavía en los productos derivados de los insumos importados porque el efecto toma entre cinco y seis meses en manifestarse», comentó. Por ello, considera que ya se está observando una baja en el precio de los alimentos, lo cual ayudará a reducir la inflación en las próximas semanas. «Al cierre de agosto se observa una ligera tendencia a la reducción de la inflación», comentó. En observación Sin embargo, González Izquierdo sostiene que hay que poner mucha atención en la inflación descontada la variación de precios de alimentos y combustibles. «También hay que considerar las expectativas sobre la inflación de los agentes económicos, que están desenmarcadas del rango meta del BCR; además de la inflación de los precios al por mayor que afecta al productor», aseveró. Al respecto, considera que de mantenerse la inflación, descontada la variación de precios de alimentos y combustibles, y las expectativas inflacionarias al alza el BCR tendrá que seguir subiendo su tasa de interés de referencia «a pesar de que la inflación total comience a bajar». Mientras la inflación no retorne a la normalidad, alrededor del 2%, el BCR no se puede bajar la guardia, subrayó. Commodities a la baja Por su parte, el economista jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes, refiere que el precio de las materias primas como maíz, soya, trigo, petróleo ha caído aproximadamente 30%, en promedio, después de picos alcanzados en mayo. «Lo mismo está pasando con el cobre, fertilizantes y los commodities en general». Considera también que ello se constituirá en una menor presión inflacionaria por factores externos, aunque su impacto en el mercado interno demore en evidenciarse. «Los precios no suelen bajar al mismo ritmo que en el mercado internacional, pero es algo que debería corregirse». Refiere que ese escenario ya estaba siendo previsto por el BCR, con menores tasa de inflación para la segunda parte del año. «Ya deberíamos haber pasado el pico de inflación registrado en lo que va del año», proyectó. Si bien se mostrará una tendencia a la baja en el índice inflacionario, no se considera cerrar este año dentro del rango meta del BCR (1%-3%). «Cerraría el presente año en 6%», dijo Fuentes. Al respecto, el IPE proyecta que este indicador volvería al rango meta recién en el cuarto trimestre del 2023. Fuentes enfatiza que si bien sigue disminuyendo la presión inflacionaria externa, no se deben perder de vista los factores y los precios internos. «Por ejemplo, es poco difícil que baje rápido el precio del transporte público o de los alquileres, que son contratos de largo plazo. Tomará su tiempo». ¿BCR menos restrictivo? Sobre la posibilidad de que el BCR sea menos restrictivo, Fuentes subraya que el ente emisor está haciendo su trabajo de controlar la inflación. «Eso es muy importante porque las personas de menores ingresos son las más vulnerables a la subida de precios», dijo. El economista considera que la tasa de referencia del Banco Central, en términos reales, todavía es bastante baja en comparación con otros países, por lo que no va en contra del crecimiento económico. «La posición de política monetaria del BCR todavía es expansiva, porque la tasa real es positiva. Permite el flujo de préstamos grandes. Hay espacio para promover más el crecimiento», comentó. No obstante, mencionó que es preocupante el próximo cambio de autoridades subnacionales por el impacto que esto suele tener en la inversión pública. «A ello se suma la necesidad de controlar el gasto corriente porque, al bajar el precio de commodities como el cobre se dispondrán de menores recursos». Agregó que reactivar la economía pasa necesariamente por impulsar la inversión privada, para lo que se requiere de una estrategia más efectiva. Inflación anualizada El BCR indicó que la tasa de inflación interanual (a 12 meses) seguirá disminuyendo, luego de que en julio se ubicara en 8.74%, por debajo del 8.81% de junio. «En julio hemos visto una reducción de la tasa de inflación interanual y se espera que vaya disminuyendo», dijo su gerente central de Estudios Económicos, Adrián Armas. La inflación retornaría al rango meta (1%-3%) en el segundo semestre del 2023, agregó. 