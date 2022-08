Cach nhan biet con gai con trinh

Entornointeligente.com /

Cách Nhận Biết Con Gái Còn Trinh Qua Bề Ngoài

Cách Nhận Biết Con Gái Còn Trinh Qua Bề Ngoài là điều khiến nam giới cực kỳ tò mò. Hầu hết nam giới đều có hứng thú muốn biết được bạn gái của mình còn trinh hay mất trinh để có thể thoải mái chia sẻ chuyện quan hệ tình dục mà không phải e ngại trước mặt người thương.

Cần làm gì khi người yêu tới tháng

Màng trinh giả khôi phục trinh tiết trong 5 phút

20 Hình ảnh màng trinh thật con gái chưa rách và đã rách

Màng trinh là gì? Các vấn đề liên quan đến trinh tiết

Cấu tạo của màng trinh là một lớp niêm mạc mỏng, bắt nguồn từ xung quanh âm môn, cho tới lỗ ngoài âm đạo và che hết toàn bộ bề mặt này. Bề mặt màng trinh có những lỗ nhỏ li ti với các hình dạng khác nhau để tiết dịch âm đạo để máu kinh nguyệt có thể thoát ra. Màng trinh với vai trò ngăn ngừa bụi bẩn, vi khuẩn xâm nhập vào âm đạo gây viêm nhiễm âm đạo. Màng trinh trong thời đại phong kiến ngày xưa còn là thước đo thể hiện sự trong trắng và trinh nguyên của phụ nữ.‍

Trinh tiết là gì?

Trinh tiết là khái niệm mang tính xã hội chỉ một người chưa từng giao hợp, từ đó xuất hiện thêm khái niệm trinh nữ là người phụ nữ còn trinh tiết. Theo nghĩa rộng lớn hơn, trinh tiết dùng nhằm chỉ người phụ nữ một lòng chung thủy cùng với chồng.

Theo quan niệm truyền thống, màng trinh thường gắn liền cùng với sự trinh tiết của người con gái. Có khá nhiều người hợp nhất 2 khái niệm màng trinh và trinh tiết là 1 nhưng thực chất đây là 2 khái niệm khác nhau. Quan niệm thế nào là trinh tiết khác nhau trong suy nghĩ mỗi người và mỗi nền văn hóa.

Mất trinh là gì?

Mất trinh là hiện tượng màng trinh bị rách do những lí do khách quan, chủ quan khác nhau như: Vận động mạnh, tai nạn, ngã, tự sướng nhưng thông thường là do quan hệ tình dục.

Phá trinh là gì?

Phá trinh là tiến trình giao hợp cùng với một cô gái chưa từng quan hệ, lúc phá trinh nam giới cần phải có nghệ thuật, kinh nghiệm để bạn tình cảm thấy chiều chuộng, sung sướng và lên đỉnh chứ không phải là đau rát khó chịu.

Cách Nhận Biết Con Gái Còn Trinh Qua Bề Ngoài

Nhận biết gái còn trinh thông qua cử chỉ hành động kích thích

Đối với cô gái còn trinh thì việc tiếp xúc khiến nàng ngại ngùng, ấp úng, lo sợ, rụt rè về sự giao tiếp lẫn hành động mơn trớn vuốt ve và động chạm, còn nói về truyện sex, phim sex, clip sex, ảnh sex cũng ngại ngùng có sự lúng túng, né tránh nhưng bề ngoài như vậy thực ra họ vẫn có sự tò mò, tìm hiểu là gì đấy.

Ngược lại với gái còn trinh thì gái mất trinh vô cùng mạnh bạo trong lời nói, thích thú cùng với các màn mơn trớn sờ mó, đụng chạm, thêm vào đó các cô gái sẽ đầy chủ động hơn trọng mọi tình huống, về những ảnh sex, truyện sex hay phim sex thì họ sẵn sàng nói các chi tiết nhỏ bé nhất về những cuộc ân ái.

Cách nhận biệt gái còn trinh và gái mất trinh qua dáng đi

Mọi người thường lan truyền nhau rằng cách nhận biết gái còn trinh và gái mất trinh thông qua dáng đi. Với gái còn trinh thì họ đi uyển chuyển, 2 chân khép kín, bước chân thẳng nhau theo một đường thẳng, còn gái mất trinh thì đi 2 chân rộng hơn, chân không khép kín, dáng đi lạch bạch soạng chân..

Tuy nhiên, các thông tin dưới đây chỉ nhằm tham khảo và chỉ chính xác là một phần, không thể xác định được toàn bộ, lý do vì cơ thể mỗi người con gái sinh ra có thể trạng khác nhau cũng như bước chân, dáng đi cũng vậy, có những phụ nữ sinh 1, 2 con họ vẫn có các dáng đi vô cùng đẹp, hoặc đôi lúc do luyện tập dáng đi cũng khó có thể nhận biết gái còn trinh.

Cách nhận biết gái còn trinh hay mất trinh qua khuôn mặt

Đối với gái còn trinh khi nói chuyện tới tình cảm họ sẽ e thẹn mặt đỏ, hoặc động chạm vào âm hộ, vùng nhạy cảm họ sẽ không thích và có thể tát bạn luôn đấy, còn gái còn trinh họ sẽ thích thú, cười đùa và thể hiện hết cảm xúc ham muốn bao dạn thể hiện ra bên ngoài khuôn mặt.

‍Cách nhận biết gái còn trinh qua mái tóc

Thông thường đối cùng với gái còn trinh thì mái tóc của họ thường thơm tự nhiên, tóc bồng bềnh mềm mịn như được đi dưỡng hấp, họ có thể tùy ý tạo kiểu tóc ở mọi khi mọi nơi tùy thích.

Cách kiểm tra gái còn trinh và gái mất trinh qua núi đôi vòng 1

Gái còn trinh: Nhận biết gái trinh bằng cách nhìn vòng 1, núi đôi của họ sẽ có kích thước bình thường không được nổi trội nảy nở cho lắm, và cùng với những cặp vú chưa tùng quan hệ thì núm vú hay đầu ti thường có màu hồng nhạt, đầu ti thì to bằng hạt đậu nhỏ căng tràn sức sống và gia tăng sự ham muốn cho các bạn nam.

Nhân biết gái trinh thông qua sờ nắn vòng 1, vòng 1 của gái còn trinh lúc trạm vào sẽ rắn chắc bởi ngực họ chưa được những nghệ sĩ nhào nặn lên họ sẽ ở cơ chế bước 1.

Gái mất trinh: Khi nhìn vòng 1 gái mất trinh thì thấy họ đồ sộ hơn, có thể xệ hơn bình thường, đầu vú thì nhăn hơn, thâm hơn và to như hạt sen. Còn khi chạm vào thì thấy mềm và nhão hơn gái còn trinh.

=> Lưu ý: Có các cô gái có ghen sinh ra đã có các vòng 1 khủng lên bạn cần phải để ý quan sát rõ hơn nhé!

Cách thăm khám gái trinh và gái mất trinh qua màu sắc âm đạo

Gái còn trinh thì âm đạo (vùng kín, hay gọi trực tiếp bậy hơn tí thì là lồn) có màu hồng, cô bé thì xinh xắn, môi lớn, môi bé ngay ngắn và cũng có màu hồng, lỗ âm đạo thì khe khít.

Gái mất trinh thâm đen do va chạm khá nhiều lần, môi lớn, bé cũng nhăn hơn, vùng xung quanh âm đạo, đùi, bẹn cũng có màu đen, xám và lỗ âm đạo rộng tạo hình tròn to hơn. Nhưng các bạn cũng nên để ý không ít cô gái mặc bó sát nhiêu hay thể trạng xấu thì cô bé vẫn có mầu xạm và mỗi cô bé có cơ cấu khác nhau nhé bạn cần lưu ý quan sát về cử chỉ, hành động đan sen để nhận biết.

Check gái còn trinh thông qua vòng 3 (cặp mông)

Cô gái còn trinh lúc đi lại thì vòng 3 lắc lư vừa phải không di chuyển từ trái qua phải từ trên xuống dưới và dáng đi luôn nhịp nhàng Đối cùng với cô gái mất trinh thì đi một đằng mông đánh một lẻo, vòng 1, 3 thì rất gợi cảm cong, to mẩy.

Cách kiểm tra gái trinh thông qua nhìn màng trinh, tay chạm trực tiếp

Bạn có thể nhìn thấy màng trinh trực tiếp: Theo như miêu tả ở trên màng trinh cách cửa âm đạo khoảng 2-3cm, nếu như bạn muốn nhìn thì bạn hãy kích thích «cô bé» thì âm đạo sẽ mở to ra, tiếp theo là cho bạn đời nằm ngửa kê mông lên gối lấy tay tách môi lớn môi bé ra rồi soi đèn thì bạn có thể nhìn thấy màng trinh nằm ngay cạnh đó.

Tay sờ hoặc cậu bé có thể cảm nhận màng trinh: Lúc bạn kích thích âm đạo, lỗ âm đạo sẽ giãn nở bạn có thể dùng tay hoặc dương vật cho từ từ vào âm đạo lúc được khoảng 1 nửa thì sẽ có cảm giác vật gì đó cản lại thì cô gái đó còn trinh, nếu bạn cố ý mạnh tay hoặc cho dương vật đi qua thì sẽ làm rách hay gọi là phá trinh.

Còn với cô gái mất trinh thì tình trạng cho 1, 2 ngón tay hoặc cho cậu bé xâm nhập thì vô cùng dễ dàng trơn tuột vào bên trong

=> Lưu ý: bạn hãy cắt móng tay mài nhẵn trước khi thực hiện hoặc chạm vào cô bé bởi đó là vùng nhạy cảm vô cùng dễ làm xây xước và dẫn tới nhiễm trùng, nhiễm bệnh vùng kín

Cách thăm khám con gái còn trinh hay mất trinh thông qua giao hợp

Xuất huyết lúc quan hệ: Bạn đừng vội nỗi lòng khi quan hệ lần đầu xuất huuyết vì lúc đưa cậu bé vào cô bé mà cô bé chảy máu thì đó là một cô gái còn trinh bởi đó là máu trinh bạn vừa làm rách chảy ra đó. Cách làm tình đối cùng với con gái còn trinh bởi lúc lần đâu quan hệ họ rất e ngại, lúng túng về hôn, nhắm mắt khi cởi quần áo, lúc nhìn cậu nhỏ và họ chỉ biết nằm ngửa làm kiểu truyền thống thôi nhé, Còn đối cùng với người mất trinh thì họ vô cùng mạnh bao tạo nhiều kiểu tư thế khác nhau như trong 69 tư thế quan hệ làm tình.

Cảm giác đau rát khi quan hệ lần đầu: Khi cậu nhỏ xâm nhậm làm rách màng trinh thì người con gái sẽ nhăn nhó thấy đau, thấy đau một khi hay rất nhiều ngày còn do cơ thể người con gái đó và tư thế hùng hục hay nhẹ nhàng của các bạn nam nữa, đôi lúc đau có thể kéo dài 1-2 ngày mới kết thúc.

Khám phụ khoa – cách nhận viết gái còn trinh 100%

Phương pháp khám phụ khoa, khám vùng âm đạo là cách thức có thể xác đinh chính xác được người con gái mất trinh hay chưa và còn có thể kiểm tra được quá trình từng vá trinh, nạo hút thai, xe nhỏ «cô bé», cắt môi lớn, môi bé, làm hồng.. Bạn nên cần cân nhắc về cách thức này bởi sử dụng cách thức khám phụ khoa thăm khám màng trinh sẽ rất đưa ra tình trạng rạn nứt tình cảm của 2 người, nghi ngờ nhau, không có sự tin cậy.

