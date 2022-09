Cacareado liderazgo mundial…

Entornointeligente.com /

Todo eso suena muy bién, ser el mejor de todos, el mejor país al que todos quieren imitar, al que manda con sus decisiones y lleva a todos a derrotero.

No obstante, si miras atentamente, no hay ni un lider mundial por el que daría 10€.

¿Por qué no ? ¿Por qué digo lo que digo?

Pienso que en estos momentos de la historia económica y social del mundo global, no hay ninguna persona que pueda abanderar a la mayoría de los ciudadanos y paises del mundo mundial.

No hay a mi entender ningún dirigente de ninguna nación, grupo político, alianza política y militar ni nada parecido que merezca ser seguido.

Amén de eso, no creo que ninguno de ellos quiera ser un lider para el mundo libre.

Si hay políticos de paises grandes que luchan por el poder de su zona, e incluso de la economía mundial, pero son partidistas, egoístas y sólo buscan su bien personal y el de su pueblo.

Dejamos durante muchos años que el liderazgo lo llevaran los EE.UU. y no precisamente por sus presidentes (alguno si pareció bueno un tiempo), sino por su forma de vida y su consumo, que todos envidiábamos.

Ahora no están para que les sigamos, ni quieren ni pueden ser ejemplo de nada, si miramos al otro lado Rusia y China no son ejemplo justamente de solidaridad, y van a la suya buscando su poder.

Europa chirría como una cama vieja, sin soluciones ni ideas, ni mucho menos unión. Los intereses europeos son como los de cada cual, cada uno va a la suya menos yo que voy a la mía.

Otros países asiaticos tampoco parecen coger la bandera del ejemplo y tampoco en Oceanía, Australia parece fuerte pero son ingleses ?

Ahh y los británicos que han decidido que no les conviene ser europeos cuando ellos fueron los que montaron este cotarro y sacaron buenos provechos.

Si tu eres el que nos tienes que sacar de ésta, y no tienes ni idea, apaáados estamos

Y África tan grande y rica y tan pobre a la vez, muriendo de hambre mientras sus riquezas las pilla todo el mundo, desde luego China, Rusia, Europa…

Nadie quiere emular el «American Way of Life» que fue un acicate para gran parte del mundo desarrollado y en desarrollo.

Fabricar barato, consumir y usar y tirar y volver a empezar… y ahora que?

No hay ningún dirigente que sea capaz de dar con una solución global para el futuro económico, climático, social y laboral del mundo mundial.

En vez de eso parecen implementar la IA, la robótica y la fabricación de cosas sin personas, anular a las personas de los procesos de toda fabricación.

No dudo que eso sea interesante, pero los robots no cobran, no descansan y nunca hacen huelga ni caen enfermos… Por lo cual el liderazgo lo dejaremos en manos de un androide y sus algoritmos y su IA.

La inteligencia emocional parece que ahora no sirve para mucho, frente a la artificial.

Y el caso es que filósofos, economistas, abogados y gente inteligente hay a capazos, pero tampoco saben que hacer para seguir viviendo más o menos bien, pero todos…

Tanto correr para no llegar a ningún sitio?? Lol

Para ese viaje no hacían falta tantas alforjas la verdad, pero eso es lo que ha pasado no??

Y ya que estamos de refranes, hay uno que no conocía que me ha molado para acabar, y es:

Crecerá el membrillo, y mudará el pelillo.

O sea que creo que quiere decir que con el tiempo todas las cosas evolucionan, se desarrollan y acaban por asentarse.

Pero no se como se asentarán tantos problemas y ni una idea de como salir adelante.

No me pidáis liderazgos en los empleos, nadie es profeta en su tierra, ni en la de enfrente.

Salud.

