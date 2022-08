Cacao Lab: el arte hecho chocolate

Entornointeligente.com /

CARACAS.- Cacao Lab, una chocolatería que inició en la ciudad de Mérida, crea verdaderas obras de arte con bombones y chocolates cuya presentación está llena de color y formas poligonales que se ganan la admiración de su público.

Gabriela Picón, co-fundadora de Cacao Lab, narra el inicio de su emprendimiento cuando Sandra, su hermana, le ofreció como regalo de bodas bombones decorados que motivaron a sus familiares y amigos a preguntarles por el comienzo de un emprendimiento.

«Ese día para el matrimonio, ella (Sandra) hace 700 chocolates pequeñitos, y a raíz de ahí, toda la familia le dijo: ‘Mira, tienes que crear algo con esto’».

Cacao Lab inició y se mantiene como un negocio familiar en la que todos los miembros de la familia forman parte. Picón explica que toda su familia siempre se involucró con la gastronomía, y cómo Cacao Lab ha sido la manera de unir su carrera universitaria como arquitecto junto a una tradición familiar.

«Mi hermano es chef, mi otro hermano es fotógrafo gastronómico, mi hermana y yo, las dos somos arquitectos y esto muestra una especie de fusión entre ambas cosas (gastronomía y arquitectura) porque nuestro producto es muy arquitectónico, es muy minimalista. Las formas de nuestros bombones no es una forma cualquiera, siempre son formas poligonales porque tenemos esa arquitectura viva por dentro » relató Picón.

En Cacao Lab, Sandra y Gabriela no solo se enfocan en la presentación alucinante de sus chocolates, también identifican cada sabor con colores que incluyen en el diseño de los bombones . «El color verde es de sarrapia, el azul es de blueberry (arándano), el amarillo es parchita, el negro es ron, el rojo es frutos rojos y el gris mazapán» comentó.

View this post on Instagram A post shared by CacaoLab Bombonería (@cacao_lab_)

Escuche la entrevista con la co-fundadora de Cacao Lab, Gabriela Picón.

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com