Cabrera matiza sus palabras y asegura que jugará en 2023

El astro de Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, aclaró su posición sobre su retiro, al afirmar que tiene planes para jugar en 2023.

«No voy a retirarme», dijo el venezolano al periódico Detroit News. «No hasta el año entrante después de que termine mi contrato. No entendieron lo que dije. De ninguna manera voy a renunciar».

Cabrera, afectado por un problema en la rodilla en las últimas campañas, tenía promedio de bateo de .308 el 6 de julio y forma parte del grupo selecto de jugadores con 500 jonrones y 3.000 hits en su trayectoria.

Desde aquella fecha, tiene un promedio de bateo de .125 con un cuadrangular y dos dobles en 21 partidos.

El piloto de Tigres, A.J. Hinch, dijo que intentará utilizar a Cabrera un partido sí y otro no durante la actual tanda de encuentros de local del equipo, aunque el toletero no estuvo incluido en la alineación del viernes contra los Rays de Tampa Bay.

El jueves, Cabrera no mencionó específicamente un retiro, pero dijo que deseaba saber cuál sería su papel en el futuro.

«En este momento, no sé», afirmó. «Estamos concentrados en el día a día y ver qué sucede. No estoy pensando en el año entrante».

El viernes, Cabrera se aseguró de que todos entendieran que jugaría la próxima temporada en el Comerica Park.

«El año entrante va a ser mucho mejor», afirmó. «El año entrante voy a estar ahí».

