Cabrera continuará en Detroit para la temporada 2023

LA PRENSA DE LARA | Agencias .- El pelotero venezolano Miguel Cabrera anunció este viernes que jugará para la temporada del 2023 con la franquicia del Comerica Park.

Aunque el toletero de los Tigres de Detroit está cada vez más cerca de su retiro debido a sus 39 años de edad, aún tiene mucho que dar en su carrera de las Grandes Ligas en la que ya lleva 19 años, reseña El Nacioanl.

El criollo conversó el entrevistas con el periódico Detroit News y aseguró que aún no va a retirarse.

« No voy a retirarme. No hasta el año entrante después que termine mi contrato. No entendieron lo que dije. De ninguna manera voy a renunciar » , aclaró con referencia a sus declaraciones del día anterior para el Detroit Free Press y el Michigan Live, quienes dieron a conocer en sus publicaciones que este podría ser el último año de Cabrera en la MLB, debido a su lesión en la rodilla y la posibilidad de no jugar el último año de su contrato que acaba en 2023.

«Tengo que hablar con mi agente, tengo que hablar con el gerente general. Tengo que hablar con todos (para) ver cuál será el plan para el próximo año. Ahora mismo no lo sabemos. Estamos enfocados en el día de hoy», dijo en ese momento el pelotero venezolano.

Fuente informativa: El Nacional .

