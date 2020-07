Cabo Verde y otras angustias, por @ArmandoMartini

Entornointeligente.com /

Armando Martini Pietri @ArmandoMartini Quizás, el multi-organizador de podredumbre, corrupciones e infracciones se encuentre en territorio estadounidense, o siga enclaustrado gozando la turística reclusión en Cabo Verde. Situación en pleno desarrollo -como diría aquél tras analizar y regañar a favor del chavismo fue echado sin cortesía del canal en el cual olvidó sus viejos afanes.

La angustia ciudadana parece en pausa, aunque latente. La maniobra usurpadora continua sin miramientos; control férreo del territorio e instituciones, dolarización cuidando no originar conflictos, pandemia favoreciendo al castrismo con el confinamiento “voluntario”; obteniendo con socios conniventes rectores, llamado a elecciones y vocería castrense, acentuando el descontento general, especialmente en grupos fuertes de verdaderas convicciones opositoras, partidistas o no, que son la comprobada e inmensa mayoría.

El cínico apresado en el país ubicado en un archipiélago volcánico frente a la costa noroeste de África, de cultura criolla portuguesa-africana, tiene mucho que revelar -dependerá si prefiere una cárcel estadounidense-, significativo el expediente que han adelantado las averiguaciones realizadas por hábiles peritos y expertos sabuesos en Colombia, Brasil, Estados Unidos y la parte decente de la Unión Europea. No obstante, pensar que en el proceso de interrogatorios y enjuiciamiento ocurrirán revelaciones y titulares de prensa, es engañarse. Habrá que esperar el tiempo prudencial para no obstruir la justicia ni relevar fuentes que puedan comprometer la presencia ante la justicia a miembros de esta pandilla de atracadores del tesoro público.

Recuerden a otros convertidos en chavistas cooperadores de los investigadores que negociaron para salvar no sólo el pellejo, sino algo del dinero mal habido. Lo que se ha desplegado es muy serio, quienes investigan, examinan, son profesionales con amplia experiencia, saben cómo se manejan los tribunales formales, reservados, garantes del buen proceder que no obedecen a gobiernos, sino a la justicia objetiva y jurados que exigen ser convencidos con pruebas indiscutibles e irrefutables.

En Estados Unidos jamás se ha ofrecido recompensas públicas de las autoridades sin tener previa investigación y pruebas concretas. Fiscales y policías lo saben, abogados defensores también, no crean los cuentos divertidos pero imaginarios de Perry Mason. En USA la fiscalía federal asiste a los tribunales preparada para probar culpabilidad, sólo de vez en cuando algún defensor consigue una pequeña falla legal de procedimiento y por ahí se cuela. A malandros y delincuentes en general, si no los condenan por robo, lavado de dinero, narcotráfico, terrorismo, asesinato, lo atrapan como al gran capo Al Capone por una falla en sus impuestos.

Los problemas del régimen son ésos, otros y las sanciones que lo asfixian. Afectada la mafia de los CLAP, frenado el suministro de gasolina que arruinaron, robaron y se encargaron de hacer imposible de producir, detectada la injerencia en desórdenes ajenos, el régimen es un tigrito herido, cazón al que le están cortando las aletas, un minotauro con diarrea y cuernos amolados.

Con lerdo empecinamiento, el castrismo-madurismo agita la política interna, habla con halitosis, excedidos gases estomacales y poco control de esfínteres, se ha hecho incómodo, problemático, difícil de defender, y hasta los chavistas de corazón, unos cuantos quedan, lo saben. Por eso busca desesperado legitimidad, construye un circo, pero la carpa no soporta ni una llovizna, los enanos le crecen y al mago se le engrinchan los dedos.

La complicación de la mayoría ciudadana es hambre, falta de medicina y tratamiento, inseguridad, inflación, encierro indefinido, oportunistas divididos en cohabitantes colaboracionistas, debatiéndose entre delirios, pendejadas e ilusiones; un interinato que se debilita y desprestigia sin contención, que acumula descredito nacional e internacional, corrupción que lo asecha y deshonra; la certeza de que el régimen miente, no tiene interés ni dinero para ayudar a la recuperación. Pero existe un ciudadano de principios y valores, consciente de que si no actúa con coraje nada logrará para el futuro, excepto seguir aplastados por la tiranía de la destrucción y fracaso, el problema es qué hacer ahora y después, incluido los carnetizados del castro-madurismo agonizante.

El régimen hostiga, no suelta las garras afincadas en el mando, el cacareado quiebre militar, es solo vana ilusión, deseos de empreño que no preñan, continúan leales, y no se visualizan alteraciones internas de alarma. Sin embargo, el comunismo socialista está débil, enclenque, enfermizo, dividido en tendencias que, aunque no lo veamos, lo percibimos, están a flor de piel y continúan en fricción permanente, solo unidos temporal e interesados en la supervivencia de emergencia. La aceptación del madurismo es poco menos del 15% y el rechazo contundente, brutal, más del 85% de la ciudadanía, es la inocultable realidad, aunque traten de encubrirla. Los que piensan en proyectos futuros, están aterrados, preocupados y se desvelan espantados por pesadillas.

@ArmandoMartini

La Patilla

