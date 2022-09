Entornointeligente.com /

Guido Manini Ríos y Fernando Pereira, en la sede del Frente Amplio (20.09.2022).

Foto: Ernesto Ryan

Cabildo Abierto se reunió con el FA en busca de concretar una «concertación programática» Publicado el 20 de septiembre de 2022 Partidos políticos 3 minutos de lectura Fernando Pereira se mostró optimista y sostuvo que «ojalá» el senador «convenza a sus socios de gobierno de que una buena manera de construir políticas hacia el futuro es dialogando» Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Cabildo Abierto (CA) continúa con su recorrida para intentar conformar un «ámbito multipartidario» con los líderes de las distintas colectividades políticas con representación parlamentaria para que así se puedan «presentar los aportes que se tienen en los grandes temas que trascienden a una administración de gobierno», según detalló el senador y líder de CA, Guido Manini Ríos, a la salida de su encuentro con el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, en la Huella de Seregni.

La semana anterior Manini se reunió con el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y el lunes hizo lo propio con el diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, y el líder del Partido Independiente, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres , todos integrantes de la coalición de gobierno. Sin embargo, la reunión con Pereira, al ser el presidente del principal partido de oposición, era anticipada.

La idea es, una vez conformado este ámbito, avanzar hacia «una segunda etapa» que conforme «una concertación programática» donde «se entablen las distintas mesas que planteen, estudien, analicen y lleguen a recomendaciones y a documentos que puedan servir de insumo para que el sistema político pueda actuar en consecuencia».

«Por supuesto habrá aspectos en los cuales habrá diferencias, pero tenemos que centrarnos en aquello que es común y que en definitiva sale de que el problema afecta a todos los uruguayos», entendió Manini, y dijo creer que «el ambiente a nivel de la dirigencia política está bastante maduro para acordar un ámbito de diálogo» que contribuya a «bajar un poco la pelota al piso, a terminar con ese ambiente de hostilidad».

Si bien ya ha trascendido que los temas en los que CA pretende generar acuerdos tienen que ver -entre otros- con fomentar la natalidad, el combate al narcotráfico y la seguridad social, más allá de la reforma concreta que se está discutiendo, Manini fue consultado por las diferencias que puede haber en otros temas nacionales, como los derechos humanos y los crímenes vinculados al terrorismo de Estado, algo que «no está planteado inicialmente», según el senador, pero que como su propuesta «habla de una agenda abierta», podría «ser parte de conversaciones».

A CA le resta reunirse con el Partido Colorado (PC). En su momento, Guillermo Domenech dijo a la diaria que desde esta colectividad adujeron no haber recibido la invitación enviada a todos los partidos para mantener estas reuniones, aunque desde CA aseguran que lo hicieron; cabe recordar que CA exige tener un ministro en la Corte Electoral puesto que le corresponde respecto a los resultados de la elección de 2019; esto implicaría que el PC pierda uno de sus dos ministros. Consultado por esto, Manini recordó que «uno de cada nueve uruguayos votó a CA, y en la Corte Electoral hay nueve ministros, es justicia que haya uno», y adelantó que «en estas próximas semanas habrá humo blanco en ese tema».

«Pensar el Uruguay 30 años para adelante» «Hace pocos días nosotros fuimos al Parlamento a reunirnos con los jefes de todos los partidos políticos, precisamente para intentar generar un clima de menor agresividad y de menor virulencia, que permitiera dialogar y conversar de temas importantes para los uruguayos», recordó Pereira al salir de la reunión, y aseguró que el FA «va a analizar con profundidad» la propuesta de CA.

De todas formas, recordó que al dejar el gobierno en 2020 «el FA le dejó al gobierno actual un libro sobre la estrategia 2050, donde construía seis cadenas de valor donde el Uruguay podía cimentar su desarrollo; ese libro fue archivado», y dijo que la oposición está dispuesta «a pensar el Uruguay 30 años para adelante».

Así, entendió que para construir estas políticas de Estado «hay que tener voluntad», y observó que «en estos primeros años de gobierno» se han visto «muchas políticas refundacionales». «Ojalá Manini convenza a sus socios de gobierno de que una buena manera de construir políticas hacia el futuro es dialogando», sostuvo Pereira.

«Habrá que ver cuáles son los temas que podamos acordar; la voluntad de diálogo, de conversar, de pensar al Uruguay desde el futuro», implica, para el presidente del FA, tener «diálogos interpartidarios y con la sociedad».

De esta forma, entendió que la transformación educativa impulsada por el gobierno «es uno de los temas que merece un diálogo interpartidario, con los estudiantes, con los docentes, con las maestras y los funcionarios», y «si no se da», de acuerdo a Pereira, «va a ser un conjunto de titulares».

«¿Cuál es la reforma que van a hacer? ¿Dónde es que van a reformar? ¿Con cuántos recursos? ¿Por qué alguien no se sienta un día a explicar dónde van a estar los recursos?», se preguntó, y sostuvo que «cuando estas cosas suceden -no hay diálogo, no hay recursos-, es muy difícil que una reforma se transforme en mejoras educativas».

